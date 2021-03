Hrabě Kinský a pianista Matyáš Novák zvou na nedělní premiéru z Nového zámku

KDY: neděle 28. 2. od 14.00

KDE: Facebookové stránky Kinský Art Media, Matyáš Novák Pianist, Nový zámek Kostelec nad Orlicí a YouTube kanál KINSKÝ Art Media

ZA KOLIK: zdarma

Druhá série komponovaných pořadů z Nového zámku navazuje na úspěšný pořad Adventní neděle v Novém zámku. Premiéry nových dílů mohou diváci sledovat o každé poslední neděli v měsíci od 14.00 hodin. Průvodce seriálu František Kinský v nich připomíná významné dny, svátky, výročí i pranostiky, které se váží k danému měsíci. Program doplňuje hudební složka v podání geniálního pianisty Matyáše Nováka. Strhující jsou zejména jeho vlastní fantazie a transkripce děl českých hudebních skladatelů. „V předchozím dílu jsem zahrál Vltavu Bedřicha Smetany ve svém aranžmá. V úpravě pro sólový klavír jsem čerpal z původní transkripce pro čtyřruční klavír. Příští neděli zahraju vlastní Fantazii na operu Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany a určitě také vysvětlím, proč jsem si do únorového dílu právě tuto Smetanovu operu vybral,“ upřesnil Matyáš Novák.

Hudební část programu významně zpestří host pořadu Daniel Matejča. Patnáctiletý houslista z Liberce je vítězem mnoha domácích i zahraničních soutěží. Je dosud posledním laureátem prestižní Kocianovy houslové soutěže, a také držitelem 2. ceny z Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga z roku 2020 či 1. ceny z Mezinárodní Telemannovy houslové soutěže v Poznani z téhož roku. Dokladem jeho všestranného nadání jsou i úspěchy v soutěžích ve hře na bicí nástroje. „Zahrát si v Novém zámku u pana Františka Kinského společně s Matyášem pro mě byla ohromná radost a zkušenost,“ řekl ke spolupráci Daniel Matejča. Talentovaný mladík v únorovém dílu divákům zahraje on-line na vzácný nástroj, který v roce 1778 postavil Joseph Gagliano Filius. Housle proslulého italského mistra jsou majetkem Státní sbírky, kterou spravuje Národní muzeum. Daniel Matejča na ně posluchačům mj. zahraje houslové sólo ze suity Pohádka Josefa Suka.

Zapojte se s dětmi do soutěže v poznávání pohádek

KDY: do konce února

KDE: Dvůr Králové nad Labem

ZA KOLIK: zdarma



Na plotě Domu dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové nad Labem vznikla výstava dvaceti vybraných prací z výtvarné soutěže „Zima plná pohádek“. Můžete zde vidět výkresy dětí ze Základní školy Schulzovy sady, MŠ Juta, MŠ Drtinova, MŠ Elišky Krásnohorské, MŠ Srdíčko Trutnov i MŠ Dvořákova. Do soutěže se zapojily i babičky z Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem. Děti si zde mohou zasoutěžit, kdo pozná nejvíce pohádek. S sebou si vezměte tužku a papír. Až ho popíšete názvy pohádek, stačí doplnit jméno a kontakt a vhodit ho do schránky na brance. Na konci února organizátoři soutěž vyhodnotí.

Procházka po Krkonoších

KDY: kdykoliv

KDE: Krkonoše

ZA KOLIK: zdarma



Středně náročný výlet vás provede jednou z nejkrásnějších partií Krkonoš. Trasa začíná u Špindlerovy boudy, prochází Stříbrným návrším na Luční boudu a přes Klínovou boudu se dostanete zpět do Špindlerova Mlýna.

Po Českém ráji pomocí flipbooku

KDY: kdykoliv

KDE: Český ráj a okolí

ZA KOLIK: zdarma



Sdružení Český ráj pro snazší orientaci v nabídce výletů po Českém ráji připravuje tipy v nové formě elektronického flipbooku. Aktuálně jsou k dispozici první z nich, a to je Český ráj ve filmu a pohádkách. V katalogu najdete deset tipů na pohádkové výlety. „V rámci výletů se můžete vypravit na zámek Sychrov za princeznou Zlatovláskou, za čerty do Klokočských skal nebo loupežníkem Rumcajsem do Jičína,“ přibližuje projekt Jitka Kořínková, ředitelka Sdružení Český ráj. Flipbook si můžete otevřít v počítačích i telefonech, tipy jsou doplněny o fotogalerie a trasu výletu na portálu mapy.cz. Tipy najdete na e-brozury.cesky-raj.info/vylet/film/#p=1.

Focení vážek i neznámé nápoje. Stanice Český rozhlas Vltava představuje povídkový podcast o cestách Dana Bárty

KDY: kdykoliv

KDE: www.vltava.rozhlas.cz

ZA KOLIK: zdarma



Stanice Český rozhlas Vltava uvádí první povídkový podcast Nevinnosti světa. V něm hudebník Dan Bárta, známý například ze skupiny J.A.R. nebo jazzového projektu Illustratosphere, vypráví o svých netradičních zážitcích z cest po zemích, jako je Venezuela, Kostarika, Mosambik nebo Jižní Indie. „Jde o setkávání s lidmi na částečně služebních cestách, kdy jsem jezdil za vážkami. Anebo jsou to úplně staré zážitky, když jsem cestoval s báglem jako backpacker,“ popisuje Dan Bárta obsah pořadu. V pěti dílech o třiceti minutách se tak posluchači mohou dozvědět nejen o zážitcích z focení vážek, ale také o záchraně rozšklebené rány chlapce v Jižní Americe nebo o tom, jak Bártovi po konzumaci neznámého indického nápoje údajně téměř explodovala páteř. Nechybí ani příběh o náhodném sestavení potenciálního chlapeckého fotbalového mužstva. Poetické a patřičně sebeironické zápisky Bárta načetl ve studiu Českého rozhlasu Vltava v režii Aleše Vrzáka a dramaturgii Kláry Fleyberkové. Podcast hudebně obohatil Dan Bárta s Filipem Jelínkem. Všechny díly, hromadně publikované ve čtvrtek 18. února, jsou nyní dostupné na webu stanice Vltava, v aplikaci mujRozhlas a na dalších podcastových platformách.