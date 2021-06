Výstup na Sněžku pro trojčátka Amálku, Žofinku a Viktorku

KDY: 29. května

KDE: Pec pod Sněžkou

ZA KOLIK: přispět můžete libovolnou částkou na transparentní účet Nadačního fondu KlaPeTo



V sobotu se uskuteční už 9. ročník charitativního výstupu na Sněžku. Letos na vrchol Sněžky vyrazíte hned pro tři roztomilé děti. Trojčátka Amálka, Žofinka a Viktorka Hráčkovy přišly na svět před čtyřmi lety s porodními váhami kolem půl kilogramu. Svůj život si doslova vybojovaly po náročných operacích a pobytech v různých neonatologických centrech, ale zdravotní následky si ponesou po celý život. Všechny tři mají dětskou mozkovou obrnu. Aby se jednou mohly postavit na vlastní nohy, potřebují peníze na pravidelné neurorehabilitace, které nehradí pojišťovny. Nadační fond KlaPeTo proto pro ně shání čtvrt milionu korun, další vybrané peníze pomohou opět desítkám ostatních těžce zdravotně postižených dětí. Pomozte společně postavit trojčátka na nohy!

Benefiční trika bude brzy možné zakoupit na e-shopu www.klapeto.eu za 300 korun, přispět lze už nyní také na transparentní účet NF KlaPeto: 2001375049/2010

Slavnostní otevření hradu Vízmburk

KDY: 29. května od 13 hodin

KDE: Havlovice

ZA KOLIK: od 15 let 100 korun, děti 50 korun



V sobotu 29. května se slavnostně otevře opravený hrad Vízmburk. Přijďte se podívat na nové expozice, maketu hradu, vizualizaci, fotogalerie z dob dávných i současných, hodovní místnost nebo šatlavu. Podíváte se do míst, kde jste ještě nebyli. Otevřené budou sklepy i vyhlídka na věži. Během odpoledne uvidíte průvod pana Tase, uslyšíte středověkou muziku a uvidíte šermující rytíře. Součástí je prodejní jarmark. Od 18 hodin na nádvoří zahrají divadlo děti a od 19,30 vystoupí místní ochotnický spolek.

Otevření hradu Vízmburk.Zdroj: archiv organizátorů

Setkání sochařů tvořících motorovou pilou

KDY: do 29. května

KDE: Prkenný Důl

ZA KOLIK:

Až do soboty 29. května se ve Sportovním a rekreačním areálu Bret v Prkenném Dole koná setkání sochařů tvořících motorovou pilou. Přijďte sledovat řezbáře při práci vždy od 10 do 17 hodin. Vernisáž hotových děl se uskuteční v sobotu od 10 hodin.

V muzeu se vydáte „Napříč časem“. Potěší i barevný „Kostičkový svět“

KDY: denně kromě pondělé

KDE: Žacléř

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné či dle ceníku



Městské muzeum v Žacléři vás srdečně zve do společenských prostor muzea na výstavu panenek a kočárků ze soukromé sbírky paní Ladislavy Šmídové. Expozice „Napříč časem“ je k vidění od úterý 25. května do 17. června, denně kromě pondělí, od 14 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné. Dále si můžete v muzeu prohlédnout výstavu Kostičkový svět, která byla prodloužená do 6. června. Uvidíte modely, na nichž jejich autoři strávili mnoho hodin času. Možná budete překvapení, co vše lze ze stavebnic Lego vytvořit.

Letní kino na Bojišti zve na oceňovaný akční film

KDY: 29. května

KDE: Trutnov

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Ghost Dog černý samuraj a milovník holubů žijící na střechách New Yorku, francouzský prodavač zmrzliny, hip-hop, mafie a krvavá cesta za pomstou. Z těchto nevšedních ingrediencí stvořil režisér Jim Jarmusch oceňovaný akční film, jenž lze číst v mnoha vrstvách na první pohled béčkový příběh je totiž současně plný filozofie, ukrytých kulturních odkazů i absurdního humoru.

Předpokládaný začátek promítání bude ve 20:45 hodin. Vstupné je dobrovolné. Veškeré příspěvky pomáhají financovat provoz a opravy areálu Bojiště. Nápoje a občerstvení zajištěno, promítá se za každého počasí. V areálu je možné zdarma stanovat.

Noc kostelů otevře chrámy všem návštěvníkům

KDY: 28. května

KDE: Trutnovsko

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



V pátek se uskuteční oblíbená Noc kostelů. Přinášíme seznam těch kostelů, které se do akce zapojily a připravily pro příchozí program v podobě prohlídek, výstav i koncertů:

- Bílá Třemešná, Sbor J. A. Komenského

- Černý Důl, kostel sv. Michaela archanděla

- Dolní Branná, kostel sv. Jiří

- Dolní Dvůr, kostel sv. Josefa

- Dvůr Králové nad Labem, Husův sbor CČSH

- Dvůr Králové nad L., kostel Českobratrské církve evangelické

- Žireč, kostel sv. Anny

- Litíč, kostel Nejsvětější Trojice

- Velká Úpa, kostel Nejsvětější Trojice

- Špindlerův Mlýn, kostel sv. Petra

- Trutnov, kostel Narození Panny Marie

- Markoušovice, kostel sv. Jana Křtitele

- Vrchlabí, kostel sv. Vavřince



Podrobný program najdete ZDE