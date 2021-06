Cirk-UFF: 11. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu

KDY: do 6. června

KDE: Trutnov

ZA KOLIK:

Kultura se vrací! Až do neděle se v Trutnově koná 11. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu Cirk-UFF. Na programu má téměř tři desítky představení. Program najdete ZDE



Milan Chabera - Míjení

KDY: do 1. srpna

KDE: Dvůr Králové nad Labem

ZA KOLIK:



Ve výstavní síni Staré radnice ve Dvoře Králové nad Labem bude od pátku 4. června k vidění výstava obrazů a kreseb „Míjení“ současného českého malíře Milana Chabery. Umělcova tvorba zahrnuje malbu, kresbu a sochu. Od roku 1980 působí Milan Chabera na mezinárodní scéně, měl více než 130 samostatných a společných výstav doma i v zahraničí a jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a v soukromých sbírkách v Evropě, Americe a Austrálii.

Pošli lásku dál…

KDY: kdykoliv od 1. června

KDE: Rudník, ale i kdekoliv jinde

ZA KOLIK: zdarma

Žáci Školního klubu ZŠ a MŠ Rudník připravili projekt s názvem: Pošli lásku dál…

„V této složité době je velmi důležité mít otevřené srdce nejen svým nejbližším, ale i ostatním lidem, živočichům a Matce Zemi. Vylepením červeného srdce do oken našich domovů, pošleme lásku všem a všemu co nás obklopuje. A tím tento projekt podpoříme,“ vysvětluje vedoucí školního klubu Iveta Tomová. Projekt odstartoval v úterý 1. června. Přidejte se k němu i vy!

Krkonošská pivní stezka nabízí sportovně gastronomický zážitek

KDY: v těchto dnech

KDE: Krkonoše

ZA KOLIK: záleží na každém účastníkovi



Nejhezčí partie Krkonoš a výborné pivo k tomu. To jsou lákadla našich nejvyšších hor, kde se po sedmé otevírá Krknošská pivní stezka. Vydejte se po trasách místních pivovarů, získejte otvírák jako dárek a zúčastněte se slosování o hodnotné ceny. Místa, kde vaří lokální pivo, jsou tato:

- Pivovar Hendrych (pivo Hendrych ochutnáte na Friesových boudách a nově v kavárně Craft Cofee, Pec pod Sněžkou)

- Pivovarská Bašta s pivem Krkonošský Medvěd

- penzion Andula u Friesových bud (pivo Fries a Hendrych)

- hotel Friesovy boudy (s pivem Fries a Hendrych)

- pivovar Trautenberk

- Pecký pivovar v Peci pod Sněžkou s jejich pivem Sněžka A pokud si od každého piva dáte pět „kousků“, získáte tričko. Nikam ale nespěchejte, nechtějte stezku zdolat za den, ale objevujte postupně krásy zdejších lesů, kopců a výhledů.

Trutnovské Bojiště zažije příval energie a pozitivních emocí

KDY: 4. června od 19 hodin

KDE: Trutnov

ZA KOLIK:

Backstage trutnovského Bojiště zažije v pátek večer koncert dvou kapel. Terne Čhave představuje na české i evropské hudební scéně zcela jedinečný fenomén. Jako jedna z mála romských kapel se již od počátků, které sahají do 80. let, drží svých romských kořenů, ale vydává se i na svébytnou cestu do různých hudebních oblast od folku přes world music až po styl, který si příznačně nazvali Rom'n'Roll. Tento přístup jim v roce 2009 přinesl i ocenění Anděl za desku More, love!

Druhá kapela, Feri and The Gipsies, to je výrazný zpěv, flétna a energická rytmika. Skupina vznikla v roce 2017, ale její členové jsou zralí hudebníci. Zakladatelem kapely je zpěvák a kytarista Feri Barkoci.

V areálu bude již od 18:00 možnost bezplatného antigenního testování ze slin. K testování je nutné mít s sebou kartičku pojišťovny a občanský průkaz.Upozorňujeme, že negativní test je podmínkou vstupu. Pokud již máte platný negativní test (antigen. či PCR) odjinud, například ze zaměstnání, testovat se nemusíte - test však nesmí být starší 72 hodin.Výjimka z povinného testování platí pro osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech a pro osoby, které jsou očkované minimálně 14 dní.

Zběsilost v srdci

KDY: 5. června, dle soumraku přibližně ve 20:45 hodin

KDE: Letní kino Bojiště

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Mys strachu poblíž hranice Severní a Jižní Karolíny. Na schodišti k tanečnímu sálu surově ubije Námořník Ripley černocha Boba, který jej napadl nožem. Po dvou letech je Námořník propuštěn na podmínku. Před vězením na něj už čeká jeho milenka Lula. Na motelu, kde se spolu vášnivě pomilují, pak Lula vzpomíná, jak ji ve třinácti letech znásilnil otcův obchodní společník, který o tři měsíce později uhořel při autohavárii. Společně se oba milenci rozhodnou odjet do Kalifornie…Neobvyklá milostná road movie Davida Lynche je až po okraj plná všeho, na co jste u režiséra legendárního Twin Peaks zvyklí: Brakový literární motiv je doplněn o šílené a bizarní postavy a postavičky, znepokojivé snové scény, všudypřítomný symbolismus a dokonalý soundtrack Angela Badalamentiho. Přesto všechno zůstává Zběsilost v srdci relativně nenáročným filmem, jenž je snadno stravitelný i pro běžného diváka.



Předpokládaný začátek promítání ve 20:45. Vstupné dobrovolné. Veškeré příspěvky pomáhají financovat provoz a opravy areálu Bojiště. Nápoje a občerstvení zajištěno, promítá se za každého počasí. V areálu je možno zdarma stanovat.

Na koupališti voda nestudí

KDY: denně

KDE: Trutnov

ZA KOLIK:

Od pondělí 31. května je pro veřejnost otevřené vyhřívané letní koupaliště v Trutnově. Krytý bazén zůstává uzavřený a bude znovu pro širokou veřejnost otevřen nejpozději od 1. září 2021. Více podrobných informací ZDE



Tyršovo koupaliště láká k vodním radovánkám

KDY: v pátek 4. června

KDE: Dvůr Králové nad Labem

ZA KOLIK:



Tyršovo koupaliště zahájí provoz v pátek 4. června v 8.30 hodin. Prodej permanentek a kabin začne v den otevření přímo v pokladně koupaliště.