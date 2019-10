Svatohubertské slavnosti 2019 v Kuksu

KDY: 5. října od 10 hodin

KDE: Kuks

Lesu zdar! Tradiční slavnost myslivosti, přírody a všeho, co k tomu patří. Třeba celodenní zvěřinové hody a velká gastronomická soutěž o skvělé ceny.

Robert Fulghum v Trutnově

KDY: 6. října od 20 hodin

KDE: Kino Vesmír Trutnov



Slavný Americký spisovatel Robert Fulghum nalezl v České republice druhý domov. Patří zde k nejpopulárnějším spisovatelům a za všechny ty roky, co k nám jezdí, je už daleko více „náš“ než jejich. Teď přijíždí ještě jednou objet Česko a poznat se osobně s co největším množstvím svých čtenářů, které má rád stejně jako oni jeho.

Akce Čisté Krkonoše - podzim 2019

KDY: 5. října od 8.30 hodin

KDE: Krkonoše



Srdečně zveme na další termín už tradiční akce Čisté Krkonoše. Tentrokrát budeme vyrážet v sobotu 5. října do okolí Pece pod Sněžkou.

Rýbrcoulovo podzemí

KDY: 5. října od 9 hodin

KDE: Areál Mladé Buky



Celodenní akce pro celou rodinu, do 14h program pro děti, odpoledne pro celou rodinu a večer pro rodiče.

Tradiční Hubertova jízda

KDY: 5. října od 9 hodin

KDE: Havlovice



Srdečně vás zveme na Tradiční Hubertovu jízdu. Sejdeme se na velké louce u sportovního areálu. Veterinární přejímka bude od 9 hodin (nutné vyšetření koní na AIE, platné očkování proti chřipce), slavnostní zahájení v 10 hod. Bude připravena trasa s přírodními překážkami, tradiční dostih, hledání lišáka a vozatajský parkur. Občerstvení po celý den zajištěno. Zábava, soud a taneček proběhne večer od 20 hod v hostinci U Lávky v Havlovicích.

The Grooves jazzband v Jilemnici

KDY: 6. října do 18 hodin

KDE: Jilemnice



Pohodovou atmosféru stylové jilemnické hospůdky zaplní už tuto neděli dixielandové tóny vrchlabské partičky The Grooves jazzband. Začínáme už v 18:00 ve Sklipku Za lyžárnou (Boční vchod do suterénu Radnice).

VÝMĚNA OBLEČENÍ (podzim/zima)

KDY: 5. října od 14 hodin

KDE: Diakonie Vrchlabí



Přinesete podzimní/zimní dámské nebo dětské oblečení, které už nenosíte nebo nevyužijete a odnést si můžete cokoliv, co přinesl někdo jiný a líbí se vám ZDARMA.