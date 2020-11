Potravinová sbírka

TIP NA DOBRÝ SKUTEK

KDY: denně do 15. listopadu

KDE: Police nad Metují

ZA KOLIK: Každá pomoc je vítaná

V letošním roce museli kvůli pandemii zrušit tradiční Svatomartinskou jízdu v Polici nad Metují. Její součástí ale byla i potravinová sbírka, která však zrušená nebyla. Až do 15. listopadu (včetně víkendů) od 8 do 12 hodin bude před Muzeem papírových modelů v Policie nad Metují připravený černý box, kam mohou lidé svůj dar pro Potravinovou banku Hradec Králové vložit.

Jedná se o potravinovou sbírku pro samoživitelky a rodiny s dětmi v hmotné nouzi v našem kraji. Nejvíce jsou potřebné potraviny pro malé děti (dětské výživy ovocné i zeleninové příkrmy, dětské piškoty, sunar, kaše krupičky i jiné). Vítány jsou další trvanlivé potraviny například: konzervy, rýže, těstoviny, marmelády, polévky nebo sušené a instantní potraviny.

Sbírku pořádá spolek Apeiron s podporou Města Police nad Metují a Muzea papírových modelů. Nově je možné darovat i v dalších městech. Hronov: Renáta Vlachová, tel.: 725 003 974, Náchod: Lenka Zajíčková, tel.: 777 684 689, Teplice nad Metují: Andrea Plná, tel.: 724 545 810, Červený Kostelec: Veronika Mesnerová, tel.: 721 543 805 a Bezděkov: Hana Mazancová, tel.: 603 715 965.

Chlumíčkova stezka pobaví hlavně děti

TIP NA POBYT V PŘÍRODĚ

KDY: denně

KDE: Hořice

ZA KOLIK: zdarma



Nově se otevírají dětem herní a edukativní prvky na Chlumíčkově naučné stezce. K pěti již vloni zhotoveným zastavením přibyly další čtyři. Můžete se těšit na dřevěné dětské hřiště, lesní pozorovatelnu s 2D maketami vybraných živočichů doplněnou věží poznání a dřevěnými skulpturami lesních zvířátek, dále jsou zde sluneční hodiny i dřevěné posezení s vývěskou zaměřenou na vodu v krajině. Stezka vede od rozcestí poblíž lomu U sv. Josefa z větší části po cyklostezce až k dachovskému koupališti. Děti by si měly vzít s sebou tužku a papír pro obkreslení některých obrázků lesní říše. Kdo má chytrý telefon s aplikací, dozví se pomocí QR kódů další zajímavosti o lesní fauně.

Z totality do totality

TIP NA POUČNOU VÝSTAVU

KDY: Trutnov

KDE: Krakonošovo náměstí

ZA KOLIK: vstupné se neplatí

Putovní venkovní výstava Z totality do totality se ze Dvora Králové 24. října na měsíc přesunula na Krakonošovo náměstí v Trutnově. Na dvanácti panelech představuje příběhy pamětníků i činnost neziskové organizace Post Bellum, která spravuje sbírku Paměti národa. Trutnovským zástupcem na výstavě je Jan Plovajko. který byl za údajnou špionáž poslán sovětskými úřady do gulagu, odkud ho osvobodila možnost přihlásit se k československé armádě, s níž prošel těžkými boji až do Prahy. Po únoru 1948 odmítl spolupráci s režimem. Proto s ním komunisté zinscenovali několik procesů a propustili jej z armády.

Ze zeminy do vitríny

TIP NA ZAJÍMAVÉ VIDEO

KDY: kdykoliv

KDE: Facebook Muzea Náchodska

ZA KOLIK: volně ke zhlédnutí



Muzeum Náchodska připravilo k Mezinárodnímu dni archeologie video, které popisuje práci v restaurátorské dílně. Pracovnice muzea si na ukázku připravila zpracování keramických nálezů ze záchranných archeologických výzkumů. Odkaz na zajímavé a poučné video najdete na facebookovém profilu Muzea Náchodska.

Na výlet do Krkonoš

TIP NA VÝLET

KDY: denně

KDE: Pec pod Sněžkou

ZA KOLIK: Herní krajina Pecka je zdarma

Pokud se chystáte na výlet do Pece pod Sněžkou, pak je důležité vědět, že lanovka na Sněžku má až do 4. prosince podzimní odstávku. Jezdí pouze o víkendech. SkiResort Černá hora Pec hlásí, že lanovky jsou do zimní sezóny mimo provoz, prochází pravidelnou údržbou. Provoz Herní krajiny Pecka byl oficiálně ukončený, její návštěva je nyní pouze na vlastní nebezpečí. Musíte také respektovat uzavírku některých herních prvků.

E-povídka Hvězdy nad Afrikou

TIP NA PŘÍJEMNÉ ČTENÍ

KDY: kdykoliv

KDE: www.hindrakova.cz

ZA KOLIK: zdarma



Ponořte se do magického světa plného napínavých a romantických příběhů. Některé se skutečně staly, jiné se odvíjely jen v představách. Dotkněte se horkých paprsků rovníkového slunce, projíždějte se rozlehlou savanou. Společně s hlavními hrdiny poznávejte černý kontinent plný protikladů a tajemného voodoo. Svět šamanů a čarodějů. Svět, kde se stále věří v sílu kouzel. To vše přináší novinka v podobě dechberoucího příběhu Hvězdy nad Afrikou. Čtenářky a čtenáři si mohou e-povídku stáhnout zdarma na webových stránkách spisovatelky Hany Hindárkové