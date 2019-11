Totální nasazení, Vision Days

KDY: 9. listopadu od 19.30

KDE: Pasáž, Trutnov

Totální nasazení, které v příštím roce oslaví třicet let na česko-slovenské hudební scéně vyráží na druhou část svého turné k aktuálnímu albu KAZOO OR DIE! (CD/LP). Po úspěšném jarním turné po kulturních domech zavítá kapela tento podzim do komornějších prostor česko, moravsko, slezsko, slovenských klubů.

Kulíšek sobě

KDY: 9. listopadu od 15 hodin

KDE: Dolní Lánov



Setkání redaktorů, moderátorů, partnerů, sponzorů a účastníků KUMF u příležitosti 25. výročí založení radia Kulíšek.

Teamgym Trutnov 2019

KDY: 9. listopadu od 9.30

KDE: Komenského, Trutnov



Republikové finále v Teamgymu v Trutnově. Letos již popáté.

Bosý výšlap na Sněžku

KDY: 9. listopadu v 10.30

KDE: Pec pod Sněžkou



Tak opět, již 7. rokem vystoupáme BOSÍ na SNĚŽKU, abychom podpořili děti nemocné leukémií.

Czech Nature Photo 2019

KDY: od 9. listopadu

KDE: Dvůr Králové nad Labem



Navštivte výstavu těch nejlepších fotografií od českých a slovenských fotografů přírody v Safari Parku Dvůr Králové. Kromě snímků české přírody budete moct opět zhlédnout i zvířata a krajinu exotických zemí. Všechny snímky zachycují jedinečným stylem přírodu kolem nás a my jsme rádi, že se s vámi můžeme o tento pohled podělit.

Přehlídka loutkových her Rolnička 2019

KDY: 10. listopadu od 14 hodin

KDE: Úpice



TŘI PŘADLENY. Umí někdo upříst zlatou nit? - hraje LS Rolnička Nová Paka

Den vína v Kolonádě

KDY: 9. listopadu od 10 hodin

KDE: Janské Lázně



Ochutnávky moravských, ale i zahraničních vín v Kolonádě Janských Lázní. Prodej sýrů, regionálních potravin i uzenin. Dobrou náladu podpoří kapely na pódiu. Vstup zdarma.

Mistrovství Markoušovic ve smažení řízků

KDY: 9. listopadu od 10 hodin

KDE: Markoušovice



Každý soutěžící obdrží 0,5 kg syrové krkovice, ostatní ingredience a pomůcky vlastní. Vařiče zajištěny.

White cup 2019

KDY: 9. listopadu od 15 hodin

KDE: Radvanice



A jdeme na to. Penzion Radvanice už leští parket, aby zde mohla 9.11. vypuknout rokenrolová soutěž White cup 2019.Lorem ipsum dolor sit amet…

Svatomartinská slavnost 2019 na DOTEKu

KDY: 10. listopadu od 14 hodin

KDE: Horní Maršov



Srdečně Vás zveme na Svatomartinskou slavnost, která se uskuteční tuto neděli na DOTEKu v Horním Maršově. Můžete si užít hravé naučné stezky po okolí - tentokráte se na ní dozvíte užitečné informace o původních krkonošských plodinách jakými bylo vysocké zelí, tuřín, či červená řepa. Dále si budete moc vyzkoušet výrobu plovoucích lampionů a svíček. Čeká Vás i drobné občerstvení a samozřejmě přijede i Martin na bílém koni.

Luboš Pospíšil & 5P

KDY: 9. listopadu od 20 hodin

KDE: Nemojov

„Se svým naléhavým přednesem nemá u nás mezi zpěváky konkurenci,“ psalo se v recenzích na nedávný albový komplet Luboše Pospíšila Route 66. Do Nemojova přijede v triu s kapelníkem své doprovodné kapely 5P, klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem (též V. Merta, J. Hrubý, Marsyas, Schodiště, Hromosvod…) a perkusistou Michalem Hnátkem.

Memoriál Sváti Picka

KDY: 10. listopadu od 14 hodin

KDE: Vrchlabí - Bubákov



Srdečně Vás zveme na 5. ročník tradičního výběhu na Žalý na počest Sváti Picka. Doporučujeme s sebou vzít teplé věci na převléknutí.

Výstava obrazů na sklářské huti

KDY: 10. listopadu od 14 hodin

KDE: Harrachov



V neděli budete mít jedinečnou možnost pokochat se přímo ve sklárně nejenom uměním sklářským, ale tentokrát i uměním výtvarným. Odpoledne proběhne přímo v naší huti vernisáž obrazů z výtvarného plenéru, který bude pořádat tento víkend přímo v areálu harrachovské sklárny, Galerie IVKO z Letohradu.

Čáry báby Cotkytle, aneb tři zlaté zuby děda Vševěda

KDY: 10. listopadu od 15 hodin

KDE: SD Jilm, Jilemnice



Pohádka pro malé i ty odrostlejší autora Zdeňka Kozáka, která je doplněná písničkami o putování za dědem vševědem a jeho zlatými vlasy. Co nastane, když se zjistí, že děd vševěd už žádné vlasy nemá? Jak si s touto situací poradí kadeřník Čestmír, čarodějnice Cotkytle a princ, který je, i když vlastně tak úplně není princ?Lorem ipsum dolor sit amet…

A ještě trochu swingu aneb Swingová tančírna

KDY: 9. listopadu od 20 hodin

KDE: Lomnice nad Popelkou



Velká swingová tančírna s Orchestrem Rudy Janovského a jeho sólisty. Swingový orchestr je opět připraven Vám zahrát nejhezčí melodie báječné swingové éry 30. – 50. let minulého století. Večerem Vás bude doprovázet orchestr s písničkami z dobových gramodesek a filmů.

Pravidelná výstava obrazů

KDY: 9. listopadu od 17 hodin

KDE: Rovensko pod Troskami



Výstava obrazů akademického malíře Richarda Náhlovského.

Mantrovníci v Turnově

KDY: 9. listopadu od 18 hodin

KDE: Turnov



Přijďte si zazpívat s Mantrovníky, večer plný nejen manter, ale i mnohých českých písní, které potěší na duši. V sobotu v centru Harmonie v Turnově (https://www.studiolife.cz/centrum-harmonie.html).