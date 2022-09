17. září od 14 do 18 hodin se uskuteční sousedská akce Zažít město jinak. Tento ročník bude v Hradci Králové zajímavý tím, že se do akce poprvé zapojují hned tři lokality vedle sebe – nováčci mezi pořadateli bude projekt Divá bába, který obsadí Malé náměstí a Klicperovo divadlo, které zve přímo na divadelní náměstí před hlavní scénou, ale i do Studia Beseda. Tradičně už pořádá ZMJ Centrum uměleckých aktivit, které i letos rozžije část Tomkovy ulice.

Cesta lesem s hrou a s pohádkovými bytostmi

KDY: 17. září

KDE: Hradec Králové



V sobotu 17. září od 9 hodin startuje na parkovišti u Lesního hřbitova v malšovických lesích v Hradci Králové 6. ročník Pohádkového lesa. Návštěvníci se vydají na zábavnou cestu lesem společně s rozličnými pohádkovými bytostmi, jež je provedou spoustou úkolů a her. Akce je určena primárně rodinám s dětmi. V minulých ročnících byli v Pohádkovém lese k potkání například Rumcajs s Mankou, Křemílek s Vochomůrkou, Ferda Mravenec, Maková panenka s motýlem Emanuelem, loupežníci, čerti nebo vodníci a mnoho dalších. V cíli trasy, který je situován v místě Rytířského hradiště v malšovických lesích, je pak pro účastníky připraven rozmanitý doprovodný program – projížďky na koních a ukázky hippoterapie, ukázky kynologického výcviku, malování na obličej a samozřejmostí je občerstvení. Pohádkový les je po 2 letech pauzy způsobené covid opatřeními 6. ročníkem oblíbené akce, kterou v roce 2019 navštívilo téměř 800 účastníků.

Drakiáda rozzáří hradecké nebe

KDY: 18. září

KDE: Hradec Králové

V neděli 18. září od 15 hodin se uskuteční 27. ročník Hradecké drakiády, tradiční oblíbené rodinné akce, jíž na louce za Kauflandem pořádají Sion školy, mj. s podporou města Hradec Králové. Hradecké drakiády se každoročně účastní až několik tisíc malých i velkých návštěvníků, kteří nejen vysílají své létající draky na oblohu, ale užívají si i dalších podzimních atrakcí. Program bývá vždy obohacen o další aktivity, jichž se mohou účastnit děti spolu s rodiči. Lze si například vyzkoušet skákání v pytli, práci se dřevem, chůzi na chůdách, či vyzkoušet vesnické posilování. Pro děti bude připraven program ve stáncích školky, základní školy a DDM. Podzimní pohodu doplní možnost si opéct „buřty“ nebo využít nabídky polní kavárny, v níž budou i grilované klobásy. Buřty si mohou návštěvníci donést své vlastní a opéci si je na připravených grilech. Pokud si někdo nestihne pořídit draka předem, může si ho zakoupit až na místě.

Den pro Vás

KDY: 16. září

KDE: Hradec Králové



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové představí v pátek 16. září od 8.30 hodin přibližně 500 žákům z bezmála patnácti základních škol z Hradce Králové i širokého okolí zábavně soutěžní formou učební a maturitní obory v oblasti autoopravárenství, dopravy a stavebnictví. Navíc celý tým pedagogů každoročně přichází s inovacemi a vylepšeními. Díky tomu je každý ročník lepší, zajímavější a zábavnější. Žáci i žákyně si mohou zábavnou formou prakticky i teoreticky vyzkoušet profese vyučované na škole. Díky dlouholeté spolupráci s firemní sférou mají také možnost vidět, jak řemeslo vypadá v reálné praxi a díky odborníkům z firem se dozvědí i spousty zajímavých informací. Nakouknou tak pod pokličku profesím, jako jsou automechanik, autoelektrikář, instalatér, zedník, tesař nebo klempíř. Navíc je pro všechny připravena i prohlídka školy, včetně možnosti vyzkoušet si jedinečné virtuální trenažéry nákladního a osobního automobilu, motocyklu a svařování. O zábavu tak má postaráno nejen 40 soutěžních týmů, ale i ostatní spolužáci, kteří nesoutěží.

Turnaj kubb předvede v Opočně světové mistry

KDY: 16. a 17. září

KDE: Opočno

Na opočenský kemp Broumar se v pátek a v sobotu 16. a 17. září sjedou nejlepší světoví hráči ve hře kubb. Česká republika je aktuálně držitelem titulu mistrů Evropy a i díky tomu se povedlo nalákat skutečně zajímavá jména ze scény. Hlavní hvězdy turnaje jsou mistři světa z roku 2017 a vicemistři 2022 (Švédsko) a švýcarští Wild dogs, kteří světový titul vybojovali v roce 2018 a jejichž hráči vyhrávají nejprestižnější světové turnaje. Hra kubb získává na popularitě pro svou zábavnost a univerzálnost, jelikož je to hra pro všechny generace. Páteční turnaj jednotlivců Lone wolf trophy (osamělý vlk) je již plně obsazen, o krásné ručně vyrobené trofeje se utká 100 hráčů. Sobotní turnaj týmů slibuje atraktivní podívanou i pro diváky, kteří budou moci sledovat hru na nejvyšší úrovni. Pro tento ročník také dobrušský pivovar Rampušák uvařil speciální pivo Kubbeer, které bude k ochutnání v limitované edici pouze tento turnajový víkend. Turnaj je bez vstupného a od 20 hodin zahraje kapela Rohořez. Akci zakončí velký ohňostroj.

Rychnov zkrášlí Výstava kaktusů a sukulentů

KDY: 17. až 20. září

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Od 17. do 20. září, vždy od 9 do 17 hodin, se v Domě zahrádkářů, Poláčkovo náměstí 84, Rychnov nad Kněžnou, bude konat tradiční Výstava kaktusů a sukulentů. Událost pořádá Klub kaktusářů Rychnov nad Kněžnou a Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

Muzeum starých strojů a technologií otevře své brány

KDY: 17. září

KDE: Žamberk

Tradiční podzimní den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 17. září v Muzeu starých strojů a technologií v Žamberku. Na něj bude opět možné dorazit historickým parním vlakem. Ten vyjede z České Třebové kolem půl desáté a odpoledne ze Žamberka následně zpět před čtvrtou hodinou. Zájemci tak budou mít dostatek prostoru na prohlídku samotného muzea.

Petrovické vinobraní doprovodí cimbálovka

KDY: 17. září

KDE: Petrovice nad Orlicí



17. září od 13:30 můžete zavítat do Petrovic nad Orlicí na 9. roční Petrovického vinobraní. K degustaci bude připraven burčák z Hnanic, k ochutnání česká a moravská vína. Vynikající občerstvení připraví Kk rest. Sladkosti s logem vinobraní připraví cukrářka paní Volejníková. O zábavu se postará historická kapela Grál, vystoupí skupina šermu Rego, tu správnou náladu navodí moravská cimbálovka Pavla Šafaříka. Ohňostroj osvětlí tmu a hudební konec bude patřit kapele Electrophonix.

Týnišťské posvícení zahájí mažoretky

KDY: 17. září

KDE: Týniště nad Orlicí

V sobotu 17. září se v Městském parku v Týništi nad Orlicí odehraje další ročník tradičního týnišťského posvícení. Diváky čeká bohatý hudební program na celé odpoledne a večer doplněný o řadu dalších atrakcí v rámci doprovodného programu. Oficiální začátek akce je v 15.30 hodin. Vstup zdarma. Hlavní program letos trochu netradičně zahájí tanečnice ze skupiny Mažoretky Lillyane a DDM Týniště nad Orlicí. První hudební vystoupení obstará Dechový orchestr týnišťské ZUŠ. Jako druhé vystoupí pardubické folkové trio Dou NaBoso. Na 19. hodinu organizátoři připravili hodinový koncert dívčí rockové kapely K2. A na závěr se představí známá kapela Heebie Jeebies z Hronova. Kromě hudebního programu bude v parku probíhat doprovodný program především pro děti. Krom již tradičních aktivit, jako jsou hry a soutěže v režii DDM Týniště nad Orlicí, jízdy kočárem taženým koňmi, airsoftová střelnice a Nerf zbraně (Déčko Rychnov nad Kněžnou), hasiči s ukázkou techniky, přijedou staročeské pouťové atrakce (střelnice, dětské houpačky a dětský stupínkový kolotoč), které můžete využít už od 14 hodin. O občerstvení se postarají převážně místní podnikatelé, tradičně také MC Ratolest se svými dobrůtkami od maminky. Těšit se můžete i už skoro tradičně na čerstvý burčák z Moravy.

Ohlédnutí za Mental Power Prague Film Festival 2022

KDY: 18. září

KDE: Žamberk



Kulturní centrum Mezi Trámy, Alternativní půda, ve spolupráci s Domovem pod hradem Žampach, připravuje v neděli 18. září od 17 hodin filmový večer jako vzpomínku na festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením. Po promítání filmu Domů aneb dramatu z Krušných hor zahrají kapely Oktet Girls a Swing Friends. Kavárna Mezi Trámy bude otevřena od 16 hodin. Vstupné v předprodeji 150, na místě 180, ZTP 100 korun. Vstupenky k dostání v Knihařství Pod Radnicí.

Festival smíchu je v plném proudu

KDY: 11. až 17. září

KDE: Nové Město nad Metují

Nové české komedie, diváci, osobnosti českého filmu a smích. To jsou neodmyslitelné atributy už 44. ročníku festivalu české filmové komedie, který letos nabídne rekordních 18 soutěžních komedií. Začal v neděli vyprodaným promítáním snímku Srdce na dlani a potrvá až do 17. září. Celý program ke zhlédnutí na webových stránkách https://www.festivalkomedie.cz/.

15. ročník výstavy vláčků a modelů

KDY: 16. až 18. září

KDE: Česká Skalice



Českoskaličtí modeláři budou pořádat výstavu vláčků, papírových a plastikových modelů. 15. ročník výstavy se bude konat od pátku 16. září do neděle 18. září v klubovně zahrádkářů v České Skalici. Na výstavě budou k vidění domácí kolejiště v měřítkách H0, H0e, TT, N a Z. Výstava železničních modelů, dále budou k vidění papírové a plastikové modely, ukázka činnosti programovacího kroužku včetně 3D tisku. V pátek bude program zaměřen na školy. V sobotu a v neděli bude doprovodný program a modelářské dílny pro všechny, co si chtějí vyzkoušet svoji šikovnost. Oblíbený zahradní vláček povozí děti i dospělé. Expozice se koná na adrese Pivovarská 496, Česká Skalice, v klubovně zahrádkářů. V pátek 16. září a v sobotu 17. září otevřeno 9 až 18 hodin. V neděli 18. září otevřeno 9 až 16 hodin.

Hasiči slaví 125 let

KDY: 17. září

KDE: Hořice

Sbor dobrovolných hasičů v Hořicích se chystá na očekávané oslavy 125. výročí od svého založení. Akce se odehraje dne 17. září v prostorech Smetanových sadů, venkovním prostoru za sportovní halou a přilehlém okolí. Připraven bude bohatý program jak pro dospělé, tak pro děti.

Mezinárodní festival krásných umění

KDY: do 30. října

KDE: Hořice



V Hořicích se v těchto dnech koná již osmý ročník Mezinárodního festivalu krásných umění. Letos je zaměřený na umění a kulturu v Německu a jeho podtématem je život v megapolis. Pro historické i současné Německo je totiž výrazný obrovský hospodářský boom, který přetváří města ve velké sítě aglomerací, mísících různá etnika. V takových sídlištích se jedinec často ztrácí a je kritický vůči jazyku nápisů, reklamy, komerce i vůči všemožným neosobnímsystémům, které dávají jeho životu rytmus. Uvidíte v Městském muzeu a Galerii plastik Hořice.

Regenerace: Výstava skla

KDY: Trutnov

KDE: do 17. října

Vernisáž výstavy Regenerace sklářské tvorby jednoho z aktuálně nejvýznamnějších českých umělců v oboru Zdeňka Lhotského a šperků jeho dcery Elišky Lhotské v Galerii města Trutnova. Historicky první expozicí skla splácí městská galerie pomyslný dluh českému výtvarnému umění, ve kterém po 20. století sehrávala sklářská umělecká tvorba výjimečnou úlohu. Výstava potrvá do 17. října.

Farmářské trhy

KDY: 16. září

KDE: Vrchlabí



Náměstí TGM ve Vrchlabí se stane v pátek od 8 do 16 hodin dějištěm tradičních farmářských trhů s nabídkou kvalitních českých plodin a produktů. Ochutnáte a nakoupíte výpěstky a potravinářské výrobky, které prezentují sami producenti.