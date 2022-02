28. ročník závodu psích spřežení Ledová jízda – Memoriál Dr. Václava Vojtěcha se koná od soboty až do pondělí. Jedná se o výjimečný závod psích spřežení s mezinárodní účastí. Družstvo tvoří musher se psím spřežením (8 – 10 psů) a lyžař, který může být připoután k saním, nebo jet samostatně. Podstatou závodu je ujet plánovanou trasu, která vede po stezkách Krkonoš a je rozdělená na etapy do jednotlivých dnů. Týmy si vezou veškeré vybavení s sebou a přespávají ve volné přírodě ve stanu. Začátek v 18 hodin, první etapa je noční.

Mluví k vám kapitán

KDY: 5. února od 14 do 17 hodin

KDE:Letiště Vrchlabí – Green House



Beseda a autogramiáda Martina Moravce a pilota Davida Hecla – prvního českého kapitána Airbusu A380. Těšit se můžete na jeho povídání o tom, jaké to je pracovat jako pilot tak velkého dopravního letadla a jak se takovým pilotem stát. Pak společně s Martinem Moravcem představí knihu Mluví k vám kapitán, která pojednává a jeho životním příběhu. Jako doprovodný program je připravena výstava letadel. Občerstvení bude možné zakoupit v restauraci a knihu přímo na místě.

Angela Veselá: Mé druhé já

KDY: 4. února od 16:30 hodin

KDE: Hostinné

Městské muzeum Hostinné zve do Františkánského kláštera na výstavu fotografií Angely Veselé – Mé druhé já. Vernisáž se uskuteční dnes v 16:30 hodin.O hudební doprovod se postará Petr Boháček. Výstava bude poté k vidění až do 15. dubna.

Přejezd Javořích hor – Memoriál Emericha Ratha

KDY: 5. února

KDE: Broumovsko



Akci pořádá v sobotu Klub českých turistů TJ Slovan Broumov. Trasy vedou v CHKO Broumovsko po turisticky značených cestách a po vlastním značení. Bližší informace a plánky trasy obdrží každý účastník u prezentace. V případě nepříznivých sněhových podmínek se trasa projde pěšky. V cíli obdrží každý účastník pamětní list. Prezentace a start od 7:30 do 9:45 na nádraží v Meziměstí (podle příjezdu vlaků). Trasa Meziměstí – Janovičky po hranici přes Ruprechtický Špičák (880 m n. m.) nebo méně náročná po úbočí. Cílem je chata Vyhlídka v Janovičkách u Broumova do 15:00 hodin. Délka trasy je 21 km.

Sobotní ateliér – povídání s vlky

KDY: 5. února od 14 do 16.30 hodin

KDE: Klášter Broumov – Dětská galerie Lapidárum



Sobotní ateliér vás provede tvorbou a výstavou umělkyně Lenky Černoty. Její obrazy a výtvarná technika bude inspirací při vzniku vlastního díla. Rezervace na adrese: ma@klasterbroumov.cz, nebo na tel.: 603 271 426.

MUDr. Jaroslav Volf – Jemen

KDY: do 28. února

KDE: kavárna Amos v Jičíně



Jemenská plátna jsou pečlivě váženou, tematicky vytříbenou a bezprostředně prožívanou zkušeností, koncentrovanou výpovědí shrnující historická, geografická a společenská fakta… Jemenská krajina v jeho podání jsou rozprostřené doteky žlutí, okrů a do fialova přecházející šedi, které apriori již při nanášení umocňují nedostatek vláhy…“ V katalogu k výstavě v Lomnici napsal Jiří Smolík: „…Obrazy Jaroslava Volfa vzniklé za jeho pobytu v Jemenu zachycují především krajinu, svéráznou architekturu města a venkova, romantická zákoutí uliček a bazarů…

Island Home – Katanari

KDY: 4. února ve 20 hodin

KDE: Valdštejnská lodžie, Jičín



Intimní objektové představení slovenské výtvarnice kombinující storytelling, objektové divadlo, loutky, pop-up s prvky výtvarné instalace. Ostrov Domov je magické miniaturní snové představení složené z krátkých příběhů o hledání domova a o odlišných cestách, které k němu vedou.

Lyžařský přejezd Rýchor

KDY: 5. února

KDE: Žacléř



Oddíl turistiky TJ Baník Žacléř zve příznivce bílé stopy na tradiční zimní akci Lyžařský přejezd Rýchor. Odjezd autobusu, pro ty, kteří se přihlásili, se uskuteční v 8:30 od Národního domu v Žacléři. V něm bude také cíl a zakončení akce, a to od 12 do 17 hodin.

Po Orlických horách se rozjede oblíbený maraton

KDY: 5. února

KDE: Deštné v Orlických horách

Deštné v Orlických horách ožije o prvním únorovém víkendu již 20. Orlickým půlmaratonem a 38. Orlickým maratonem. Členitý terén dává závodníkům pořádně zabrat a jen těžko najdou místo, kde by si mohli dovolit trochu odpočinku. Ale právě podhorské louky zapadané sněhem a náročnější běžecké tratě jsou to, co závodníky nejvíce láká. Účastníci si mohou vybírat ze dvou naplánovaných tras, a to buď maratonských 40 kilometrů klasicky, či poloviční distance s menším převýšením klasicky i volně. Pro méně zdatné běžkaře je připravena méně obtížná trasa – 10 kilometrů.

Kosteleckou Lhotku rozveselí masopust

KDY: 5. února

KDE: Kostelecká Lhotka a okolí

ZA KOLIK:



Sbor dobrovolných hasičů Kostelecká Lhotka pořádá tuto sobotu 5. února oblíbený masopust. Začátek v 10.00 hodin v Kozodrách u kapličky masopustním průvodem. Za doprovodu báječných muzikantů a pestrých masek vás čeká spousta legrace, písniček, dobrého jídla a pití.