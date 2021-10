Památný den sokolstva

KDY: 8. října

KDE: Královéhradecko

Památný den sokolstva (8. 10.) byl usnesením parlamentu a senátu zařazen od roku 2019 mezi významné dny České republiky. Sokolové si tak opět připomenou 8. říjen 1941, nejtemnější datum ve 159leté historii této nejstarší tělocvičné organizace. Letos je to připomenutí již osmdesáté.

Dalších pět kamenů zmizelých popraveným sokolům

Odhalení dalších pěti tzv. kamenů zmizelých popraveným a umučeným členům Sokola za 2. světové války v Sokolské župě Podkrkonošské-Jiráskově připravují právě na pátek 8. října sokolské jednoty v Jaroměři, České Skalici a ve Dvoře Králové nad Labem.

V Jaroměři bude mít před budovou gymnázia kámen zmizelého Jan Žerovnický (nar. 15. 5. 1913 – zahynul 7. ledna 1942 při cvičném leteckém souboji a Anglii, příslušník RAF). Pietní akt začne v 15 hod.

Kameny zmizelých v České Skalici odhalí v 16 hod. před budovou základní školy učitelům Jaroslavu (Jaro) Hofmanovi (nar. 3. 10. 1886 – umučen 28. 2. v Osvětimi) a Jaroslavu Faltovi (nar. 20. 7. 1903 – popraven 24. 10. 1942 v Mauthausenu).

Ve Dvoře Králové nad Labem budou mít kameny před budovou zdejšího gymnázia továrník Josef Stanislav Sochor (nar. 6. 9. 1900 – zemřel v lednu 1942 v Osvětimi) a jeho nejmladší bratr Pavel Sochor (nar. 1913 – zemřel v roce 1942 v nacistickém táboře Flossenbűrg). Pietní akt tady začne v 17 hodin.

Další akce k Památnému dni sokolstva v Královéhradeckém kraji 8. října 2021:

Dopravní podnik města Hradce Králové bude po celý den vozit na autobusech a trolejbusech MHD (115 vozů) sokolské vlaječky.

Sokolskou vlajku slavnostně vyvěsí v 8 hod. před budovou Magistrátu města Hradce Králové zástupci sokolských jednot z Hradce Králové společně s představiteli města.

Sokolská vlajka letos podruhé zavlaje i před budovou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí, kde ji jeho představitelé slavnostně vyvěsí spolu se zástupci sokolských žup a jednot v kraji v 9:15 hod.

Památný den sokolstva si ve svých městech a obcích připomenou ve většině z 86 sokolských jednot v Královéhradeckém kraji. Mnohé jednoty se také přidají k tzv Večeru sokolských světel, kdy budou po řekách a rybnících posílat lodičky za sokolské duše popravených a umučených sokolů.

Promítání filmu Babička

KDY: 8. října v 18 hodin

KDE: sokolovna v České Skalici

ZA KOLIK: 50 korun



Město Česká Skalice a Pavlína Moskalyková vás zvou na slavnostní promítání televizního filmu Babička režiséra Antonína Moskalyka u příležitosti 50. výročí jeho premiéry. Promítání se zúčastní jediní z mála dosud žijících představitelů - herečka Jaroslava Obermairová a televizní a filmový herec Jiří Wohanka, s nímž v Babičce tvořili pár. Přítomna bude i paní Pavlína Moskalyková, jenž si ve filmu svého otce zahrála jako 10letá dívenka. Ztvárnila dceru mlynářky v podání Heleny Růžičkové. U Ratibořic navíc částečně žije, v chalupě, kterou před mnoha lety koupil její otec, režisér Ant. Moskalyk.

Čisté Krkonoše. Pomůžete je uklidit?

KDY: 9. října

KDE: Špindlerův Mlýn

ZA KOLIK: zdarma

Igelitové sáčky, PET lahve, plechové obaly od nápojů, papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky, ale i odlétnuté reklamní cedule, kusy polystyrenu nebo pneumatiky od aut. To vše je bohužel možné najít při procházkách v Krkonoších. Pokud si přejete, aby hory byly čisté bez odpadků, můžete se vydat na vycházku spojenou s očistou turistických tras. Sraz je v 9 hodin u č. p. 275 ve Špindlerově Mlýně. Přidejte se k ostatním dobrovolníkům a pomozte s úklidem našich krásných hor po letní turistické sezóně. O bližší informace a přihlášky žádejte pana Jiřího Cupáka, jcupak@krnap.cz, tel.: 736 501 796.

Hudba rozveselí duši na Veselce

KDY: v pátek 8. října od 20 hodin

KDE: Jičín



Již popáté se v Jičíně uskuteční akce plná muziky k oslavám Světového dne duševního zdraví. Hudba rozveselí duši v pátek 8. října od 20 hodin v restauraci Veselka na Lidickém náměstí. „Srdečně Vás zveme na koncert Hudba rozveselí duši. K tanci i poslechu zahraje hudební těleso Šoumeni složené ze skvělých muzikantů a muzikantek z rozličných jičínských kapel i hudebních stylů. Těšit se tak můžete na hudební mix vedoucí od Beatles přes Chinasky až po Nerezy. Přijďte rozveselit vaši duši na Veselku a podpořit téma duševního zdraví, které se týká nás všech,“ říká Michaela Venclová z neziskové organizace Péče o duševní zdraví, která akci pořádá v rámci festivalu Týdny pro duševní zdraví. Festival má za cíl zvýšit povědomí společnosti o problematice duševního onemocnění a přispět tomu, aby veřejnost přijímala lidi s duševní nemocí bez předsudků.

Více informací o akci a festivalu Týdny pro duševní zdraví naleznete na webových stránkách www.pdz.cz či FB.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi.

Hvězda Orientu 2021

KDY: 9. - 10. října od 10 hodin

KDE: Náchod

ZA KOLIK: Vstupné pro veřejnost: 100 Kč /dospělí/, poloviční 50 Kč /děti do 15 let/. Platí se na místě.

10. ročník soutěžní přehlídky orientálního tance pro všechny věkové kategorie a pokročilosti, v sólovém tanci i ve skupinových choreografiích se koná v Městském divadle Dr. J. Čížka.

Sobota = soutěžní kategorie pro děti a dívky do 18 let

Neděle = soutěžní kategorie dospělých tanečnic a tanečních skupin

O titul Hvězda Orientu, korunku, šerpu a další hodnotné ceny se mohou se ucházet tanečnice a taneční skupiny z celé ČR v různých věkových a tanečních kategoriích.

Vršovské zelošlapání

KDY: 9. října od 14 hodin

KDE: Vršovka u Nového Města nad Metují



Obec Vršovka, DoDna Party a „Zelné ženy“ vás zvou do areálu „Za Humny“ (hřiště Vršovka) na sobotu odpoledne a večer na „4. Vršovské Zelošlapání“ spojené s živou hudbou a zelnými specialitami. Zájemci, kteří se přihlásili do neděle 3. října, si budou moci našlapat své vlastní zelí. Menší množství čerstvě našlapaného zelí si bude možné zakoupit bez objednávky, nejlépe do vlastní sklenice za předpokládanou cenu 35 korun za kilogram. K ochutnání budou kromě jiného též zelné speciality a tradiční Vršovské kramfleky. O stylovou hudební zábavu se postará kapela Klapeto se svými staropražskými písničkami. Dobové a stylové oblečení je vítáno.

Podzimní prodejní výstava ovoce a květin

KDY: 9. října od 9 do 18 hodin

KDE: Bystřice (12km od Jičína)

Zahradnictví u Bartoňů zve v sobotu na Podzimní prodejní výstavu ovoce a květin. Na výběr budou vřesy, chyzantémy, hebe, bohatý výběr drobného ovoce, mnoho odrůd kanadských borůvek, sadba jahod, ovocné stromky, trvalky, keře, jehličnany, dušičkové zboží, sušené květiny, dýně a mnoho dalšího. Na všechno zboží zakoupené v rámci výstavy bude sleva 10 procent a dostanete i dárek. Nebude chybět stánek s občerstvením a dětský herní koutek.

Slavnostní otevření skateparku

KDY: 9. října v 15 hodin

KDE: Náchod, ulice Bratří Čapků

ZA KOLIK: zdarma



Město Náchod ve spolupráci s Mystic Constructions zve na Slavnostní otevření skateparku v Náchodě. Program: Skateboardová exhibice v podánízkušených jezdců ve složení Honza Malý, Jakub Jiruška, Erik Tacina, Vilda Vlček, Filip Korbut, Robert Myslikovjan, Daniel Platonov. Best trick contesty pro všechny příchozí o věcné ceny od partnerů akce. Fingerboard zóna. Free skateboarding. Občerstvení. Hudba.

Maloúpská vařečka

KDY: 9. října

KDE: Malá Úpa

Místní kuchtíci a kuchtičky budou soutěžit o nejlepší krkonošskou polévku. Stejně jako loni si hezky projdete celou Malou Úpu a nakouknete soutěžícím skoro až „do kuchyně“.

Start bude průběžně mezi 9:30 a 13:00 od budovy obecního úřadu a Galerie Celnice v Horní Malé Úpě.

Těšit se můžete na tradiční vložené soutěže o největšího JEDLÍKA borůvkových knedlíků, o největšího OHNIVÁKA v pojídání papriček a letos opět o největšího PIJÁKA piva.

RUBENCZAL - horský běžecký půlmaraton

KDY: 9. října ve 12 hodin

KDE: Pec pod Sněžkou



Unikátní horský půlmaraton, vedoucí od Horské chaty Portášky na Černou horu, dolů do Pece pod Sněžkou a zpět na Portášky. Je tradičním závodem založeným na fair-play a přátelské atmosféře v krásných lokalitách Krkonoš. Po ukončení závodu se uskuteční vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií a afterparty s „duchem hor“ může začít.

M.P. Musorgskij: BORIS GODUNOV (satelitní přenos opery z New Yorku)

KDY: 9. října v 18:45 hodin

KDE: Kino Vesmír v Náchodě

ZA KOLIK: 320/270/250 Kč

Zahajovací přenos nové a dlouho očekávané Sezóny Met: Live in HD 2021-2022! Basista René Pape patří k nejlepším současným interpretům role Borise Godunova, cara, jehož trýzní touha po moci, které se však zároveň děsí. Pape jej tentokrát ztvární v zahajovacím přenosu nové a dlouho očekávané Sezóny Met: Live in HD 2021-2022. Musorgského mistrovské dílo, které je jedním z pilířů ruského operního repertoáru, bude řídit Sebastian Weigle v jeho původní verzi z roku 1869. Výstižná režie Stephena Wadswortha působivě zachycuje naději a utrpení ruského lidu i samotného vladaře. Nastudováno v ruském originále a uváděno s anglickými a českými titulky.

Psí agility závody

KDY: 9. října

KDE: Lánov



Uvidíte závody agility s pejsky různých plemen. Soutěže – štěňátka: 3x tuneliáda, začátečníci: tuneliáda, 2x jumping, pokročilí: tuneliáda, 2x jumping. Začíná se v 9 hodin. Na místě zajištěno občerstvení.

Drakiáda

KDY: 10. října od 13 hodin

KDE: Česká Čermná, louka za humny

Turisticko-tábornický oddíl Čermáček zve v neděli 10. října 2021 od 13:00 do 16:00 hodin celé rodiny na Drakiádu. Kromě pouštění draků se také můžete těšit na odpoledne plné překvapení a her.

Den pro rodinu

KDY: 9. října od 9 hodin

KDE: Náchod



Na sobotu 9. října si Městská knihovna v Náchodě přichystala dopoledne plné zábavy pro celou rodinu.

Těšit se můžete na hry, tematické kufříky, občerstvení a loutkovou pohádku O slepičce, se kterou v 10.00 hodin vystoupí Jaroslava Holasová.

Sokolnické ukázky na Troskách

KDY: 9. října od 10 do 16 hodin

KDE: Státní hrad Trosky

ZA KOLIK: 100, 80, 50 korun

Po celý den se můžete těšit na poutavý výklad o historii sokolnictví, ukázky krmení a příletů dravých ptáků.

Hubertova jízda - přátelské setkání na koních

KDY: 9. října od 9:30 hodin

KDE: Zaloňov



SPK Zaloňov a Stáj Kašov zvou jezdce a milovníky koní na tradiční XVI. Hubertovu jízdu v Zaloňově. Sraz v písníku u kostela. Podmínkou startu je splnění veterinárních podmínek na tento rok. S sebou průkaz koně, bezpečnostní prvky a slušné jezdecké ustrojení. Hlavně ale vychovaného koně a dobře naladěného jezdce.

BMW setkání

KDY: 10. října od 10:30 hodin

KDE: Kuks

ZA KOLIK: srazový poplatek (platí se za auto, bez ohledu na počet osob) - 100 Kč

Nedělní vyvrcholení akce má ve vínku tři základní myšlenky: setkání lidí se zájem o BMW, objevování nového (zámky, příroda, lidské vynálezy) a bezesporu největším aktem je bohoslužba slova a žehnání.

BMW setkání je setkání dobrých lidí. Lidí, kteří mají radost z jízdy a radost ze života.

Program 8. ročníku v roce 2021 - Hospital KUKS (Královéhradecký kraj)

Neděle 10.10.2021

Parkování ve vyhrazeném prostoru u Hospitalu Kuks

10.30-13.00 příjezd

11.00 - 12.45 oběd

13.00 - 14.00 prohlídka Hospitalu Kuks (rezervovaný čas pro prohlídku účastníky srazu, nutno zakoupit samostatně v nabídce)

15.00 bohoslužba slova a žehnání

16.00 ukončení akce

Samotné vstupné se počítá za vjezd auta (bez ohledu na počet osob), nehlídané parkování, organizační zabezpečení, srazová samolepka.