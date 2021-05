Safari park slaví 75 let

KDY: 9. května

KDE: Dvůr Králové nad Labem

ZA KOLIK: dle ceníku - vstupenky koupíte pouze online

Safari Park Dvůr Králové oslaví 9. května 75 let od založení. Ze skromného zookoutku se postupně stalo zařízení světového významu, které – především díky aktivitám legendárního ředitele Josefa Vágnera, na jehož činnost safari park dodnes navazuje – patří mezi nejvýznamnějším světové zoo na poli záchrany afrických druhů. Vedle proslulých chovů nosorožců, žiraf, psů hyenových či antilop se zahrada stále více věnuje i vracení zvířat zpět do Afriky a podpoře tamějších komunit.



Pro své příznivce má dvorský safari park k výročí alespoň malý dárek. Tím je aplikace Mobilní safari. Hlas herce Martina Písaříka vás provede Africkým a Lvím safari. Aplikace bude k dispozici od druhé poloviny května a zcela zdarma.

Milovníci zahrady se mohou až do poloviny června hlásit také do historické fotosoutěže. Ta hledá obrazové vzpomínky na areál dvorské zoo v letech 1946 – 1996.

Galerie Dům zahajuje novou výstavní sezónu

KDY: 9. května

KDE: Broumov



V neděli 9. května bude v Galerii Dům v Broumově zahájena desátá výstavní sezóna, a to hned dvěma výstavami najednou. Nová díla malíře Josefa Bolfa představí výstava Ztracená nápověda, připravená kurátorem Petrem Vaňousem. Díla Šimona Cibulky, Eliáše Dolejšího a Pavla Šimíčka bude možné zhlédnout v rámci výstavy Klášterní zahrada 2021 kurátorky Ivy Mladičové.

Josef Bolf / Ztracená nápověda

Termín výstavy: 9. 5. – 27. 6. 2021

Dílo Josefa Bolfa (1971) lze označit za jednu z nejčistších generačních výpovědí umělců narozených v 70. letech 20. století. Autor nalezl v médiu kresby a malby možnost srozumitelné artikulace zpřítomňující atmosféru dětství a dospívání v časech československé normalizace. Evokace jeho rozporuplných nálad uprostřed panelového sídliště patří dnes již mezi kanonické ukázky společné zkušenosti se socialisticky sjednocujícím životním stylem a kolektivními formami totalitního systému generálně aplikovanými napříč tehdejší společností.

Klášterní zahrada 2021 / Šimon Cibulka, Eliáš Dolejší, Pavel Šimíček

Termín výstavy: 9. 5. – 31. 10. 2021

Sochy a objekty Eliáše Dolejšího, Pavla Šimíčka a Šimona Cibulky sdílejí letošní prostor broumovské klášterní zahrady, přičemž samotní autoři sdíleli několik let studia na pražské Akademii výtvarných umění. Náleželi, společně s Kryštofem Kaplanem, k nejvýraznějším studentům Ateliéru sochařství II a díky živé rezonanci s tématy a výrazem prací jeho tehdejšího asistenta Vojtěcha Míči spoluvytvořili specifickou etapu historie ateliéru.

Stachelberg po pauze opět přivítá turisty

KDY: od 8. května

KDE: Trutnov

ZA KOLIK: dle ceníku

Muzeum na tvrzi Stachelberg (Ježová hora), které je zaměřené především na československé pohraniční opevnění z 30. let 20. století, se v sobotu opět otevře návštěvníkům. Přístupné bude o víkendech dle standardní otevírací doby od 10 do 17 hodin. Ve stejném čase bude v provozu i stánek s občerstvením. Podle platných nařízení není možné organizovat hromadné prohlídky, bude proto otevřená pouze část podzemních prostor, expozice uvnitř objektu T-S 73 a dva objekty lehkého opevnění. Prohlídky nebudou komentované a organizované, průvodce bude pouze dohlížet na bezpečnost návštěvníků. Ve vnitřních prostorech platí povinnost nosit respirátor.

Za poznáním do muzea

KDY:od 8. května

KDE:Nová Paka

ZA KOLIK: dle ceníku



Městské muzeum v Nové Pace a jeho expozice, Klenotnice drahých kamenů a Suchardův dům, otevírají v sobotu 8. května 2021

Ornitologická vycházka

KDY: 9. května

KDE:Březina

Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín zve na ornitologickou vycházku. Sraz je v neděli v 7:30 hodin u hřbitova v obci Březina. Při procházce přírodní rezervací Ostruženské rybníky můžete spatřit dříve běžné druhy polních ptáků nebo velmi vzácné druhy vodního ptactva. Exkurzí vás provede uznávaný odborník na ptáky a ochranu životního prostřední Zdeněk Mrkáček.

Vzhůru na rozhlednu

KDY: od 8. května

KDE:Hořice



Rozhledna Hořický chlum bude opět otevřená, a to od soboty 8. května. Zavítat na ni můžete vždy v sobotu, neděli a ve svátky od 9 do 18 hodin, ovšem při dodržení všeobecně známých hygienických opatření. Mnoho příjemných a vzrušujících zážitků při pohledu do kraje přeje a na setkání se těší hořický odbor Klubu českých turistů.

Muzejní noc ve Výtopně Jaroměř

KDY: 7. května od 16 do 22 hodin

KDE:Jaroměř

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Tradiční muzejní noc slibuje rozsvěcení návěstidel a předváděcí jízdy lokomotiv. Vstupné do muzea je dobrovolné. Můžete se také těšit na jízdu parního vlaku z Turnova přes Hradec Králové do Jaroměře. Jízdní řád májových jízd parních vlaků najdete na www.vytopnajaromer.cz.

Muzeum Náchodska, Dřevěnka i Jiráskův domek

KDY: od 7. května

KDE: Náchod, Police nad Metují a Hronov

ZA KOLIK: zdarma



Ještě nemáte plány na 7. až 9. května? Co byste řekli na muzejní víkend s návštěvou několika expozic a výstav v Náchodě, Hronově a Polici nad Metují bez placení vstupného? Muzeum Náchodska otevírá po více než čtyřměsíční pauze brány svých poboček návštěvníkům a vyhlašuje akci Týden v muzeu zdarma!



V Náchodě bude možné bezplatně navštívit stálou expozici Dějiny Náchoda a Náchodska v Broučkově domě čp. 18 od dneška do 14. května denně kromě pondělí 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod. Pro děti je přichystané oživení expozice pomocí ilustrované postavičky Jana Koldy ze Žampachu, která je jakýmsi průvodcem náchodské pobočky. Dětští návštěvníci se díky ní dozvědí základní informace z historie Náchoda a Náchodska zábavnější a odlehčenější formou a s postavičkou v životní velikosti se budou moci také vyfotit. Dále bude nově otevřena výstava Z Frýdku do celého světa. Příběhy rodu Landsbergerů, která je věnovaná významnému rodu textilních průmyslníků, spjatých svými kořeny s Náchodem.



Jiráskův rodný domek v Hronově a Starou školu Dřevěnku v Polici nad Metují bude možné bezplatně navštívit 7. až 9. května. Kromě stálých expozic jistě potěší také nová výstava fotografií Zdeňka Odla, jež je zaměřená na barokní kostely tzv. Broumovské skupiny. Tu budou moci zájemci zhlédnout v polickém benediktinském klášteře. V Hronově i Polici nad Metují je v květnu otevřeno od pátku do neděle 9.30-12.00 a 13.00-17.00 hod.