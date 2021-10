Den za obnovu lesa

KDY: 16. října

KDE: lokalita Hájemství se nachází 15 min. od Dvora Králové u obce Vítězná a také v blízkosti unikátní vodní nádrže Les Království

Přijďte s dětmi či vnoučaty v sobotu od 10 do 16 hodin pomoci našim lesům! Zasazením byť jediné sazeničky v lokalitě Hájemství ukážete, že vám není obnova krajiny po největší katastrofě, která kdy naše lesy potkala, lhostejná. … anebo jen tak posedíte s blízkými u ohně a opečete pár buřtů.

Hlavní program: sázení stromků, měření kmenů a stojících stromů, aktivní ukázka práce s koňmi v lese, "Vracíme vodu lesu", "Vracíme sovy lesu", ochrana lesa (ruční odkorňování dříví) a ochrana proti zvěři (instalace oplocenek a oplůtků), občerstvení, opékání buřtů.

Doprovodný program: odznak mladého lesníka - děti si hravou formou prověří dovednosti a znalosti o leseukázky lesní techniky, naučná lesnická stezka, houbová poradna, sběr lesních semen ze stojících stromů, dřevosochání, ochutnávka regionálních produktů

Zajímavosti doprovodného programu: Členové trutnovského mykologického kroužku seznámí návštěvníky s desítkami druhů místních hub a pokusí se odpovědět na všechny zvídavé otázky houbařů. V případě zájmu si účastníci akce mohou přinést svou houbu, u které se mykologové pokusí i určit její druh.

Sázení stromků bude probíhat zhruba 0,5 km od areálu Hájemství, kam se dostanete pěšky s doprovodem pořadatele. Ten doporučuje pevnou obuv a pracovní rukavice. Nářadí bude připraveno organizátorem k zapůjčení. Parkování pro osobní auta je omezené. Využijte veřejnou autobusovou dopravu s cílovou zastávkou „Vítězná, Hájemství“ (200 m od místa konání).

Sportovní hry pro seniory 65+

KDY: 16. října od 9 do 12 hodin

KDE: Hostinné



Pokud jste už oslavili 65 let a baví vás pohyb, můžete zavítat do městské sportovní haly, kde vás čeká mnoho disciplín.

Výstava okrasného ptactva

KDY: 15. – 17. října

KDE: Malé Svatoňovice

ZA KOLIK: dospělí 20 korun, děti 10 korun, děti z MŠ zdarma

EXOTA Malé Svatoňovice, z.s. pořádá Výstavu okrasného ptactva v Kulturním klubu na náměstí K. Čapka.

Otevřeno: pátek 8 - 17 hodin, sobota 9 - 18 hodin, neděle 9 - 16 hodin.

Posvícenský průvod

KDY: 16. října od 13 hodin

KDE: Bílá Třemešná



Tradiční Posvícenský průvod vyjde z Mezihoří pod lesem ve 13 hodin a dále se bude ubírat obcí až na Dubinu. Na co se můžete těšit? Na rej masek, plno zábavy a hudby. Pojizdnou hospodu s klobásami, jitrnicemi, pivkem a něčím pro zahřátí. Pekařky s mrkvancovými koláčky, topinkáře, kvetinařky. Po cestě s reprodukovanou a živou hudbou zahraje Podzvičinka k tanci i poslechu. V parku vystoupí taneční skupiny. Na Dubině budou vepřové hody a zábava. Bohatá tombola. Přijďte se pobavit! Masky jsou vítány.

Drakiáda na Kuksu

KDY: sobota 16. října od 13 hodin

KDE: Fotbalové hřiště TJ Jiskra Kuks

K pokoukání a aktivnímu zúčastnění na drakiádě jsou zváni všichni rodiče s dětmi. Sraz je ve 13:00 na fotbalovém hřišti. Občerstvení zajištěno. Program: vypuštění draků, soutěž o nejhezčí draky na obloze i sladké překvapení.

Denisa Krausová: Ach, růže barev všech v srdci svém nech

KDY: 16. října v 17 hodin

KDE: Vrchlabí



Galerie Morzin ve Vrchlabí zve na vernisáž výstavy, která se koná mimořádně v sobotu 16. října. Součástí vernisáže bude vystoupení Václava Kořínka. Výtvarník, designer, divadelník a především profesionální hudebník a muzikoterapeut hrající na různé rytmické, dechové a strunné nástroje, z nichž si většinu sám vyrábí. Výstava potrvá do 14. listopadu.