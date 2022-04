Do Nového Města se už v neděli vypraví to nejlepší přímo ze srdce Afriky!

Přijďte na Husovo náměstí ochutnat tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, čerstvé a bez chemie. Najdete zde také sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, kvalitní čaj, džemy a mnoho dalšího.

Hodina Země v Jičíně

KDY: 26. března

KDE: Jičín



V sobotu 26.března se jičínská hvězdárna připojuje k celonárodní akci "Hodina Země", jejímž cílem je atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Proto od 20:30 do 21:30 hodin zhasne Valdštejnovo náměstí a společně s ním i nasvícení dalších významných jičínských památek. A tím se naskytne jedinečný pohled na hvězdnou oblohu z centra města Jičína.



Ve 20:00 se na hvězdárně otevře pro veřejnost nová výstava na téma "světelné znečištění", ve 20:30 hodin bude probíhat na terase pozorování dalekohledy, bez použití elektřiny. Děti z astronomických kroužků vám dalekohled namíří na objekty, jako jsou mlhoviny, hvězdokupy, galaxie a dvouhvězdy. Měsíc ani planety tento den vidět nebudou a tak nám pohled na objekty vzdáleného vesmíru bude muset stačit. Ve 21:30 se rozsvítí červené světlo v kopuli, kam se budete moci také podívat a případně pozorovat tamním hlavním dalekohledem.

Čtvrtý ročník Sympozia ilustrace v broumovském klášteře

KDY: od 27. března do 10. dubna

KDE: Broumov

Pět českých ilustrátorů a jeden zahraniční host se představí na čtvrtém ročníku Sympozia ilustrace. To bude zahájeno v neděli 27. března ve Vzdělávacím a kulturním centru Broumov a nabídne i bohatý doprovodný program pro veřejnost.

Již čtvrtým rokem najde v klášterní zahradě v Galerii Dům útočiště šestice ilustrátorů a galerie se tak promění ve sdílený umělecký ateliér. O jaké akci je řeč? Přece o Sympoziu ilustrace, kterému se v broumovském klášteře zalíbilo zejména pro jeho meditativní atmosféru a možnost nerušeně pracovat v inspirativním prostředí.

Letošní sympozium proběhne od 27. března do 10. dubna 2022. Ilustrátoři tak dostanou prostor nejen k dvoutýdenní koncentrované práci na vlastních autorských projektech, ale také k výměně profesního know-how, setkání s ostatními ilustrátory z oboru a vzájemnému obohacení. Umělci se také seznámí s místní historií, kulturou i krajinou. Veškeré dojmy pak otisknou do realizace děl, která budou k vidění ve vývěskách a výlohách v centru města Broumova od soboty 9. dubna, kdy proběhne vernisáž výstavy s komentovanou prohlídkou.

Mezi účastníky letošního sympozia patří: Alžběta Zatloukalová Göbelová, česká ilustrátorka a animátorka, která se věnuje zejména tvorbě pro děti a seriálové tvorbě, Pavel Mrňous, ilustrátor, který se pohybuje na hranici mezi abstrakcí a grafikou, Tereza Šiklová, ilustrátorka zastupující mladou generaci tvůrců z UMPRUM, Martina Fischmeister, zástupkyně digitální precizní ilustrace a oceňovaná komiksová tvůrkyně, a Matěj Ilčík, slovenský ilustrátor a grafik, který se věnuje zejména knižní a časopisové ilustraci pro mladší publikum. Zahraničním hostem je tentokrát maďarsko-slovenská výtvarnice Bianka Töröková, která se věnuje hlavně hravým zadáním pro děti a mladé, jako například pop-up knihy anebo společenské hry.

Pro veřejnost bude jako vždy připraven bohatý doprovodný program – promítání nejnovějších animovaných filmů, besedy, rozhovory, dílny pro děti. „Pro sympozium jsme opět připravili víkend doprovodných programů. Moc se těšíme, že po dvou letech bude moci proběhnout naživo. Všechny programy se tentokrát odehrají v konferenčním sále broumovského informačního centra a bude tam opravdu živo. Promítneme animovaný film „Myši patří do nebe“ a pásmo vítězných děl Anifilmu 2021. Čekají nás dva workshopy, diskuse s Lukášem Růžičkou z nakladatelství Paseka a diskuse se zúčastněnými ilustrátory o jejich řemesle,“ uvádí za organizační tým sympozia Žaneta Vávrová.

Příjezd Krakonoše

KDY: 26. března od 10 hodin

KDE: Harrachov



Krakonoš se opět chystá do Harrachova. Jeho tradiční příjezd bude letos opravdu nabitý. Maškarní průvod s Krakonošem a jeho družinou vyrazí za programem na prostranství za pensionem Tesla u dolní stanice lanové dráhy Delta. Koncert Japato, kapely z Podkrkonoší, která zahraje české i zahraniční hity, si jistě všichni užijí. Nebude chybět program pro děti, dílničky, historický kolotoč a střelnice, vyhlášení soutěže o nejlepší masky, Krakonošova losovačka, vystoupení mažoretek z Poniklé a Rokytnice nad Jizerou za účasti hrabat Harrachů, víly Izeríny a Muhu ducha Jizerských hor a dalších. Něco dobrého na zub se také najde.

Den otevřených dveří radnice, městského divadla a Hotelu U Beránka

KDY: 26. března

KDE: Náchod

Poslední březnová sobota nabídne ojedinělou možnost navštívit prostory náchodských dominant - nové radnice, Městského divadla Dr. J. Čížka a Hotelu U Beránka. Přijďte se seznámit s historií a současností těchto výjimečných staveb a nahlédněte do běžně nepřístupných míst. Prohlídky s odborným výkladem jsou zdarma. Pro návštěvu Městského divadla Dr. J. Čížka a Hotelu U Beránka je nutné se předem rezervovat na příslušný čas v Městském informačním centru na Masarykově náměstí (tel. 491 426 060). K návštěvě nové radnice rezervace není třeba.

Čas prohlídek:

radnice 9:30 - 15:30 (prohlídky jsou po 60 minutách)

divadlo 10:00 - 15:00 (začátek v každou celou hodinu)

Putování za Rumcajsem

KDY: 26. března

KDE: Jičín



Po dvouleté přestávce se opět můžete těšit na tradiční Pochod Českým rájem Putování za Rumcajsem. Letošní 54. ročník zahájí turistickou sezónu poslední březnovou sobotu, start bude od 6 do 11 hodin z velkého nádvoří jičínského zámku na Valdštejnově náměstí. Ovšem čekají vás nějaké změny. Vstupné bude dobrovolné stylem vhození korunek do kasy, obratem dostanete plán tras a můžete vyrazit. Účastnické listy obdržíte na trase u kontrol. Tím pádem bude zrušen cíl a nebudete se vracet na nádvoří zámku, aby se tak zamezilo shlukování pochodníků.

Trasy pro letošní rok:

Děti a kočárkáři: 3,5 km

Pěší: 10, 22, 35 a 50 km

Cyklisté: 32, 52 a 70 km

Žabí námluvy

KDY: 27. března

KDE: Vrchlabí



Ochraňte tyto užitečné živáčky před koly aut. Během dopoledne nejen pomůžete stavbou zábran, zároveň si poslechnete žabí hlasy a podíváte se jim do očí. Sraz je v 9:30 hodin u kempu naproti letišti ve Vrchlabí. Organizátoři doporučují pracovní oblečení a holínky. Bližší informace podá Dan Bílek, dbilek@krnap.cz, tel.: 737 225 417.

7. reprezentační PLES města Špindlerův Mlýn

KDY: 26. března v 19:30 hodin

KDE: Špindlerův Mlýn

ZA KOLIK: 790 korun



Ples města Špindlerův Mlýn se letos koná v hotelu Clarion. V ceně vstupenky je pestrý kulturní program, bohaté večerní menu podávané formou rautu, tombola i diskotéka. K poslechu i tanci hraje Orchestr Vladimíra Jánského a večerem bude provázet moderátorka Alena Zárybnická.

Koncert dvou žánrů

KDY: 26. března od 17 hodin

KDE: Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec

ZA KOLIK: předprodej IC Červený Kostelec, vstupné 100 korun

ZUŠ Červený Kostelec a spolek SRPDŠ při ZUŠ zve na koncertní vystoupení Smyčcového komorního orchestru Junior Big Band a sólisté a vystoupení pozvaných hostů.

Koncert sboru Bohemiachor

KDY: 27. března 2022 od 15:00 hodin

KDE: Kostel sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Sbor patří k nejlepším amatérským tělesům v zemi, je veden špičkovými sbormistry a během své historie koncertoval v mnoha zemích Evropy. Toto zhruba padesátičlenné osmihlasé výběrové těleso má netypický ráz: skládá se ze zpěváků z celé České republiky, kteří se scházejí pětkrát do roka na soustředění v nejrůznějších koutech Česka, během nichž intenzivně připravují koncert s unikátním repertoárem. Ten tvoří většinou soudobá vážná hudba, okořeněná kousky ze spirituálové či lidové tvorby. Z našeho regionu soubor v minulosti navštěvovaly sestry Kožnarovy, v současnosti v něm působí sourozenci Štěpánovi. Pozice hostujícího dirigenta se zhostí temperamentní dirigent Lukáš Prchal.

Sbormistři: Lukáš Prchal j. h., Vít Novotný, Jiří Mátl, Igor Karpilovskij. Zpěváci z celé České republiky. Repertoár: světová a česká soudobá klasická hudba (Jaakko Mäntyjärvi, James Steven aj.).

Výtěžek koncertu bude věnován na podporu Ukrajiny.

Hudba nezná hranice

KDY: 26. března od 18 hodin

KDE: Sobotka

ZA KOLIK: Vstupné je dobrovolné.

Římskokatolická farnost děkanství Sobotka a Městské kulturní středisko Sobotka pořádají Benefiční koncert pro Ukrajinu nazvaný Hudba nezná hranice, který se uskuteční v kostele sv. Máří Magdalény.

Pod vedením sbormistryně Jarmily Benešové účinkují:

Pěvecký sbor Charmone Mnichovo Hradiště z.s., klavíristky Amira Taha, Anežka Najmanová, Tereza Mulačová a Tereza Svobodová, umělecký přednes bude v podání Davida Vejražky.

Výtěžek bude věnován na humanitární pomoc pro Ukrajinu a běžence v jičínském regionu.

Pohádkový rej

KDY: 27. března od 14:30 hodin

KDE: Sobotka



TJ Sokol Sobotka zve na Pohádkový rej, který se uskuteční v neděli odpoledne v místní sokolovně. Těšit se můžete na hudbu, tanec, soutěže a spoustu další zábavy. Vstupné je dvacet korun za dítě a čtyřicet korun za dospělého. V karnevalové masce se vstup neplatí.

Sběratelská burza

KDY: 26. března od 8 do 12 hodin

KDE: Police nad Metují



Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují zve v sobotu 26. března od 8 do 12 hodin na tradiční jarní setkání sběratelů všech oborů v Polici nad Metují. Sběratelská burza má už svoje pevné místo v kalendáři akcí ve městě.

Sběratelé se přicházejí pochlubit novými přírůstky do svých sbírek, vyměnit mezi sebou sbírkové předměty a také si jen tak popovídat. Všechno tohle je totiž důležité. Koneckonců třeba i Muzeum papírových modelů díky kontaktu se sběrateli získalo několik krásných věcí, které slouží či sloužili jako doprovod k výstavám nebo jsou ve stálé expozici. Nikdy nevíte, co vás „cvrnkne do nosu“, nikdy netušíte, zda není právě tahle věc vaším osudem.

A sbírat se dá skutečně všechno. O tom se přijďte přesvědčit sami.

Sběratelskou burzu pořádá Klub sběratelů Policka a Muzeum papírových modelů.

Jeden svět Police nad Metují

KDY: 25. - 27. března

KDE: Police nad Metují

ZA KOLIK:



11. ročník festivalu Jeden svět se koná poslední víkend v březnu.

Program a další informace ZDE.

Bazar knih a deskových her

KDY: 26. března od 9:00 do 14:00 hodin

KDE: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Přineste, co již nepotřebujete a odneste si poklad!

Možnost prodat, koupit, směnit, darovat nebo získat zdarma knihu, která přebývá či chybí. Ke knihám je možné přidat i deskové hry. Součástí je i doprovodný program: beseda s autory knih ze Dvora Králové n. L., vědomostní kviz, dílničky a přednášky.

Dvorská burza neboli bleší trh

KDY: 27.března od 9:00 do 13:00 hodin (prodejci od 8 hodin)

KDE: dopravní hřiště, Dvůr Králové nad Labem



Přijďte prodávat, vyměňovat, kupovat, smlouvat na dvorskou burzu.

Vstupné dobrovolné, prodejci 100 Kč. Občerstvení zajištěno.

IceBreaKing Games - Vyvrcholení sezóny v Areálu Mladé Buky

KDY: 26. března od 9 do 16 hodin

KDE: Areál Mladé Buky

Přijďte si zalyžovat, zdravě si zasoutěžit, vyhrát hodnotné ceny a ještě můžete vyvětrat své karnevalové masky

Co můžete vyhrát:

Slosování o 4 páry lyží za účast v soutěžích

Rodinný skipas za nejlepší dětskou masku

a další ceny

Program pro děti

Každý účastník, který dokončí slalomovu jízdu se automaticky účastní slosování o lyže. Slosování je ve dvou věkových kategoriích.

09:00 - 10:30 - Slalom pro lyžující a opičí dráha pro nelyžující

11:00 - 11:30 - Společná jízda v maskách

11:30 - 12:00 - Slosování dětské části o dva páry lyží a vyhlášení nejlepší masky

Program pro dospělé

Každý účastník, který dokončí všechny tři disciplíny se účastní slosování o pár lyží. Slosování je ve dvou kategoriích (ženy, muži).

13:00 - 15:00

- Bungee running neboli běh na gumě

- Podjezd tyčky

- Přejezd ledovcového jezírka

15:30 - 16:00 Slosování dospělé části o dva páry lyží a vyhlášení vítězů

Hodina Země v Náchodě

KDY: 26. března ve 20:3 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Náchod





Hodina Země je celosvětová událost na podporu životního prostředí. Zhasněte doma světla a přijďte v sobotu 26. března 2022 na Masarykovo náměstí.

Program:

- vystoupení tanečníků z Déčka

- ohňová show

- akustické hudební vystoupení - Jarda Čížek