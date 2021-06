Slunovrat - kouzlo zvuku

KDY: 19. června od 17 hodin

KDE: hrad Vízmburk

ZA KOLIK: 150 korun, děti do 10 let zdarma

V sobotu se na Vízmburku uskuteční netradiční akce nazvaná Slunovrat kouzlo zvuku. V jižním konzolovém sále se budou střídat muzikanti až do 22 hodin. Vystoupí skupiny Improvizační Trio, Silmaril, Za dvě dvě, Rohořez a Petr Kohl. Přijďte dříve, abyste si mohli s průvodcem prohlédnout hrad a občerstvit se. Veškerý výtěžek věnuje pořadatel na další opravy zdejšího hradu.

NADĚJEfest. Festival pomáhá rockem a metalem

KDY: 18. - 19. června

KDE: Pilníkov

ZA KOLIK:



Rock-metalový charitativní festival NADĚJEfest se tentokrát uskuteční na pomoc Nikýskovi z Valdic u Jičína, který trpí hned několika vážnými postiženími. Jedná se o 4. ročník, který byl z důvodu pandemie infekční nemoci přesunutý z června loňského roku na tento termín. Na Rockovém hřišti v Pilníkově postupně během pátečního a sobotního dne vystoupí celkem čtrnáct kapel. Na své si přijdou jak příznivci klasického rocku, tak vyznavači drsnějšího metalu.

Olympic zahraje v letním kině

KDY: 18. června

KDE: Vrchlabí

ZA KOLIK: 590 korun

Koncert legendární skupiny Olympic se uskuteční v malebném areálu letního kina Tripsi ve Vrchlabí. Areál se otevře už v 17 hodin a jako první zahraje od 19 hodin skupina Koneckonců. O dvě hodiny později si můžete zazpívat staré známé hity spolu s Olympicem a ve 22:30 hodin vystoupí hudební a zábavová kapela VzHáčka. Vzhledem k přesunu do venkovního prostředí a omezení návštěvnické kapacity, muselo být sjednoceno vstupné na cenu 590 korun. Děti do 130 cm výšky za doprovodu rodičů zaplatí poloviční vstupné. Areál je prostorný, můžete si vzít s sebou deku či karimatku.

Draci na Dolcích. Chystá se 11. ročník závodů dračích lodí

KDY: 19. června od 9 hodin

KDE: Trutnov

ZA KOLIK:



Jedenáctý ročník populárních závodů dračích lodí se uskuteční opět na Dolcích. Závodiště se otevře už v 9 hodin, o hodinu později začne porada kapitánů a v 10:30 je v plánu zahájení závodů. Předpokládaný konec a vyhlášení výsledků můžete očekávat v 17 hodin. Závodit budou amatérské i firemní posádky, z nichž každou musí tvořit maximálně dvacet pádlujících a bubeník. Pořadatel zajišťuje lodní park, pádla a kormidelníka. Trať je dlouhá 200 metrů a svou účast už potvrdilo okolo dvaceti posádek. Můžete se těšit také na doprovodný program.

Živá kultura je zpět! Na zámku zahraje skupina Lev-H-art

KDY: 19. června v 18:30 hodin

KDE: Lomnice nad Popelkou

ZA KOLIK: 150 korun



Letní kulturní dění na lomnickém zámku začne koncertem lomnické skupiny Lev-H-art „Levharti slaví 20 let“ v sobotu 19. června od 18:30 hodin. Jako překvapení večera vystoupí Václav Souček a Lokálka tragedy country z Hradce Králové. Vstupné na koncert je 150 korun, vstupenky koupíte přímo na místě.

Farmářské trhy

KDY: 19. a 20. červen od 10:00 do 18:00 hodin

KDE:Státní léčebné lázně Janské Lázně

ZA KOLIK:



Tento víkend se konají farmářské trhy, nakoupíte zde sortiment pekařství, uzenářství, sýry, med, zeleninu a v sobotu stánek s ovocem, zeleninou a jahodami. A po nákupu si můžete dát dobrou kávu a domácí zákusek v Kavárně Kolonáda.

Majáles Trutnov 2021

KDY: 18. června od 13 do 22 hodin

KDE: městský park v Trutnově

ZA KOLIK:

Tešit se můžete na rozmanitý program, občerstvení a skvělý zážitek ze studentské kulturní akce. Majáles se letos bude konat v parku u Dračí kašny blízko Lesnické školy Trutnov.

Charitativní bleší trh

KDY: 19. června od 8 do 12 hodin

KDE: Vrchlabí

ZA KOLIK:



Blešák ve Vrchlabí se opět uskuteční na Nábřeží Marie Kubátové ve Vrchlabí. Přijďte prodat, co vám doma přebývá. Přijďte koupit, co vám schází. Na blešáku najdete či prodáte téměř cokoliv. Dejte nepotřebným věcem další šanci!

Chybět samozřejmě nebude ani již tradiční Bleší kavárna s nabídkou teplých nápojů, kávy, čaje a dalších, a také domácích koláčů a dalších dobrot. Tak se stavte alespoň na kus řeči a na něco dobrého… Přijďte se setkat s přáteli, sousedy a známými nebo poznat nové. Blešák není jen o prodávání a nakupování, ale také o přátelském setkávání… Výnos z blešáku tentokrát bude věnován na projekt Terapeutické zahrady vrchlabské Diakonie.

Flerjarmark ve Vrchlabí

KDY: 9. června od 9:00 do 16:00 hodin

KDE: Vrchlabí

ZA KOLIK:

Na velkém prostranství u kostela se představí již tradičně řemeslní tvůrci a nabídnou ke koupi originální šperky z různých materiálů, kožené peněženky, pásky, malovaná originální trička, vyšívané nákupní tašky, kabelky z různých materiálů a různých stylů, batůžky, polštářky, hračky, malované dekorace, přívěsky…Tyto výrobky na rozdíl od věcí koupených v komerčním obchodě mají vysokou přidanou hodnotu. Jsou totiž vyrobené s radostí a láskou a nesou v sobě spoustu energie.

Oslavy 150 let Sboru dobrovolných hasičů Žacléř

KDY: 19. června od 13 hodin

KDE: Žacléř

ZA KOLIK:



Oslavy 150. výročí založení SDH Žacléř se uskuteční na hřišti u Národního domu od 13 hodin až do večerních hodin. Můžete se těšit na slavnostní průvod, odhalení pamětní cedule, předávání ocenění, ukázky zásahů, techniky a dalších složek záchranného systému, občerstvení i zábava budou pod širým nebem.

Bornflossrock Žacléř

KDY: 8. a 19. června

KDE: v areálu za Texlenem v Žacléři

ZA KOLIK: pátek 250 korun, sobota 250 korun, oba dny 350 korun

Na co se těšit na letním Bornflossrocku? No na všechno (vůně zelené trávy, příjemné prostředí, dobré jídlo a pití, domácí atmoška, blízkost kapel a teplo), ale hlavně na dobrou hudbu v podání kapel: Vanaheim, Trilobit-Rock, Nanovor, To nechceš, Tinnitus, Epidemy, Urtica, V.V.Ú., Vision Days, Čí je to vina? a další. Vybere si každý.

Listování v Trutnově - Švejk

KDY: 20. června od 18 hodin

KDE: Trutnov, kinosál ZŠ Mládežnická

ZA KOLIK: 200 korun, omezený počet vstupenek



S čím jiným vyrazit na turné po rozvolnění a téměř roce a půl izolace než právě se stále aktuálnějším Švejkem a jeho osudy. Ne, že by měl Alan Novotný v hlavní roli na sobě červený svetr s logem "v krizi vás ochráníme", ale rozhodně se těšte, že se v tom současné Česko a naše společnost dozajista promítne. Haškovo veledílo mělo v roce 2021 velké výročí a LiStOVáNí s tímto nadčasovým tématem vyráží znovu na cesty. A nudit vás tohle léto rozhodně chtít nebude!- účinkují: Alan Novotný a Jiří Ressler (alt. Pavla Dostálová)