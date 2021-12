Od Martina po Tři krále

KDY: od 19. 11. 2021 do 9. 1. 2022

KDE: Police nad Metují



Muzeum Náchodska představuje návštěvníkům v polické Dřevěnce tzv. obchůzkové postavy, jež během adventu navštěvovaly každou domácnost našich předků. Do dneška se dochovala tradice obchůzek těchto postav jen v minimální míře (např. sv. Mikuláš), víte ale proč a kdy dříve chodily Barborky? Že to byly dívky oblečené v bílém? A že sv. Lucie je jedna z mála historicky doložených postav mučednic? Pokud vás zajímá více, přijďte do vánočně vyzdobené staré školy Dřevěnky v Hvězdecké ulici. Dozvíte se něco nejen o křesťanských světcích a svátcích, ale také o lidových tradicích, jež mají mnohdy svůj původ v pohanských dobách. Výstava bude veřejnosti přístupná do 9. ledna příštího roku a to denně kromě pondělí 10-12 a 13-16 hodin.

Těšíme se na Vánoce

KDY: od 26. 11. 2021 do 16. 1. 2022

KDE: Náchod



Muzeum Náchodska zve do výstavní síně na rohu Tyršovy a Zámecké ulice v Náchodě na výstavu Těšíme se na Vánoce, která má připomenout atmosféru blížícího se adventního období. "Vraťte se s námi v čase a přijďte si zavzpomínat na vánoční svátky za dob socialismu s tím, co k nim patřilo," zvou zaměstnanci muzea. Výstava potrvá do 16. ledna příštího roku a otevřená je denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hodin. Ve dnech 24., 25., 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 je zavřeno. Výjimečně otevřeno bude naopak v pondělí 27. 12. 2021.

Adventní prohlídky broumovského kláštera

KDY: 28. listopadu a 5., 12. a 19. prosince od 10 do 15 hodin

KDE: Broumov

ZA KOLIK: Dospělí 130 Kč / Děti 70 Kč / Rodinné 300 Kč

Přijďte si do broumovského kláštera vychutnat adventní atmosféru a odpočinout od předvánočního shonu. Při nedělních adventních prohlídkách se pokocháte vánočně vyzdobeným klášterem a dozvíte se více o vánočních zvycích a tradicích. Prohlédnete si nejkrásnější historické interiéry – vzácně dochovanou klášterní knihovnu se 17 tisíci svazky knih, refektář s unikátní kopií Turínského plátna a klášterní kostel sv. Vojtěcha s bohatou freskovou výzdobou. Rezervace: prohlidky@klasterbroumov.cz

Advent v Novém Městě nad Metují

KDY: 28. listopadu

KDE: Nové Město nad Metují

ZA KOLIK:



Takovým prvním poslem blížících se Vánoc bývá v Novém Městě nad Metují první adventní neděle spojená s rozsvěcením stromečku na Husově náměstí a první lucerny na adventně vyzdobené historické studni. Již tuto neděli, 28. listopadu, poprvé zazáří vánoční stromeček s kašnou na náměstí. Protože se však v této nelehké době musíme neustále přizpůsobovat aktuální situaci, budou adventní neděle na Husově náměstí probíhat bez organizované produkce pouze s reprodukovanou hudbou od 16.30 do 18.00 hodin. V tuto dobu bude také o první adventní neděli připraveno rozsvícení vánočního stromečku.

Výstava betlémů ve Staré radnici v Trutnově

KDY: od 26. listopadu do 12. prosince

KDE: Trutnov



K vidění bude kolekce děl náchodského řezbáře a sochaře Zdeňka Farského. Početné stádo oveček, které se přišly podívat na svatou rodinu od výtvarnice Terezy Komárkové. Osm škol a školek zareagovalo na výzvu Střediska volného času v Trutnově a spoluvytvořily betlémský výjev plný oveček. Desítky betlémů s historickou hodnotou nebo zajímavé zpracováním. Výstava je k vidění denně od 10 do 17 hodin a v neděli 12. prosince do 16 hodin.

Advent v Jičíně

KDY: od 28. listopadu

KDE: Jičín



Na co se pravděpodobně můžete těšit:

Rozsvícení stromu tuto neděli 28. listopadu v podvečer cca v 17 hodin bez doprovodného programu na náměstí.

Nebude chybět ani tradiční světelná výzdoba v zámeckém parku a centru města.

V neděli odpoledne vánočně laděná pohádka v Biograf Český ráj Jičín a divadlo pro děti v sále K-klubu.

Výstava betlémů

KDY: 26. listopadu - 30. prosince

KDE: Lázně Bělohrad

Městské kulturní středisko v Lázních Bělohradě připravilo již tradiční výstavu betlémů.Těšit se můžete na rozličné papírové betlémy všech velikostí zapůjčené panem Noskem, krásný keramický betlém a anděly od paní Daniely Vítové, netradiční betlém z šustí od paní Evy Pavlíkové nebo například na 6 m dlouhý betlém zapůjčený Jarmilou a Josefem Haldovými. Monumentální stavěcí betlém vás ohromí už jen počtem figur vyřezaných ze smrkového a lipového dřeva, kterých je na 2000 a stále přibývají další. To vše a mnohem více vás čeká na letošní již tradiční výstavě betlémů v Památníku K. V. Raise.

Zahájení výstavy 26.11. od 15:00 hodin, výstava potrvá do 30.12.2021.

Otevřeno:út, čt, so 9-12 a 14-16, ne 14-16 hodin

Památník uzavřen ve dnech 24.-26.12.2021