Kdy: sobota 18. února od 11.30 do 19.00

Kde: Ekocentrum DOTEK, Horní Maršov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Vydejte se na zábavu, hody a veselici, společně uděláte řádnou taškařici! Nejprve je na programu masopustní oběd, poté výroba masek či půjčovna kostýmů do průvodu. Pobaví vás žertovné soutěže: štafetové závody, mlýn na báby a dědky, krmení poslepu.

V 15:00 vyjde masopustní průvod ze dvora DOTEKu a zamíří na Bertholdovo náměstí. Vinšovat bude významným maršovským občanům. Poté se průvod setká s panem starostou a bude následovat poprava kobyly. V 16.15 začne divadelní představení "Jak Trautenberk pořádal vepřové hody", a to v sále základní školy. Od 17.00 do 19.00 se uskuteční dětský karneval.

Masopustní outerek ve Vrchlabí

Kdy: úterý 21. února od 14.00

Kde: Historické domky na náměstí Míru, Vrchlabí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Devátý ročník obnovených masopustních tradic ve Vrchlabí zve od 14:00 na tvořivé dílničky pro děti v podání LMŠ Mraveneček, V 16:00 vyjde průvod od historických domků. Vezměte masky a zapojte se do veselého průvodu. Za doprovodu muziky a masopustních bláznů půjdete vyzvednout klíče ke starostovi a poté vás před historickými domky čeká masopustní veselí pro malé i velké. Tradiční masopustní občerstvení po celou dobu programu zajišťuje Spolek Na Dvoře a ZŠ Přátelství. Benefiční prodej specialit z kuchyně ukrajinských žen a výrobků Diakonie ČCE - Středisko Světlo.

Masopust

Kdy: 21. února od 10.30

Kde: Dvůr Králové nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Denní stacionář Serafína vás zve na Masopust. Sraz je před Hankovým domem.

Těšit se můžete na společnou zábavu. Masky jsou vítány.

HRADECKO

Masopustní karnevalový průvod Lejšovkou

Kdy: 18. února od 14 hodin

Kde: Lejšovka, u obchodu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustní karnevalový průvod Lejšovkou se koná už v sobotu. Vítaní jsou dospěláci a děti v maskách i bez nich. Na cestu bude maškarnímu průvodu hrát na akordeon Klárka Flosová. Drobné občerstvení zajištěno. Sraz je ve 14 hodin u obchodu.

Masopust Na Větvi

Kdy: 18. února od 7.00

Kde: Park Na Větvi, hradecké lesy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již tradiční masopust Na Větvi v hradeckých lesích se koná v sobotu, součástí bude karneval pro děti i dospělé. Přijďte v masce a budete odměněni. Příchozí se mohou těšit také na vepřové hody. Celou sobotu bude probíhat tradiční zabijačka spolu s prodejem produktů ať už ke konzumaci na místě nebo s sebou domů.

Masopust na statku

Kdy: 19. února od 10 do 16 hodin

Kde: Šrámkův statek Piletice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost přiblíží masopustní tradici a její zvyky Hradečanům i návštěvníkům města na Šrámkově statku v Pileticích v neděli 19. února. Dvorek statku ožije 10. hodinou venkovním trhem s nabídkou masopustních dobrot, ukázkou bourání prasátka s komentářem mistrů řezníků, prodejem zabijačkových pochutin a především obchůzkami masopustních maškar.

Masopustní veselí

Kdy: 21. února od 15.30 hodin

Kde: Lhota pod Libčany, u obecního úřadu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Základní škola a Mateřská škola Lhota pod Libčany vás zvou na Masopustní veselení. Akce se uskuteční v úterý 21. února od 15.30 hodin u Obecního úřadu ve Lhotě pod Libčany.

JIČÍNSKO

Masopustní odpoledne

Kdy: neděle 19. února od 14.00 do 17.00

Kde: Nová Paka

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Městské kulturní středisko (MKS) v Nové Pace zve všechny na masopustní odpoledne, které začne ve 14:00 na Dukelském náměstí, poté bude pokračovat k MKS, kde na vás bude čekat další program. Budou připraveny dílničky pro děti, na dvorku vystoupí v 15:00 Divadelní soubor Krakonoš Vysoké nad Jizerou s Krkonošskými poudačkami a písničkami. V 15:45 vystoupí Martin Jindřišek s kytarou. Můžete se těšit na jitrnice, jelita, sejkory, koblihy, buchty, novopacké pivo a svařáček na zahřátí. Odpoledne zakončí v 16:30 pohádka Čert a Káča novopackého loutkového souboru Rolnička. Součástí akce není masopustní průvod - děti v maskách jsou samozřejmě vítány.

Masopustní pohádka aneb jak skřivánek Vánek musel vrznout

Kdy: neděle 19. února od 10.00

Kde: aula Základní školy K. V. Raise, Lázně Bělohrad

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Městské kulturní středisko zve na Divadlo KAPSA Andělská Hora, které přiveze Masopustní pohádku aneb jak skřivánek Vánek musel vrznout. Po mrazivém lednu je tu nejveselejší, ale také nejkrásnější měsíc v roce - únor. To znamená, že sněhu ubývá a sněženky nedočkavě vystrkují hlavičky. Dokonce nedočkavý skřivánek Vánek musí vrznout, i kdyby měl zmrznout. Ale co to? Místo své jarní písničky, co budí jaro, skřivánek vrčí. Nastydl se a teď má rýmu. Ještě není to pravé jaro a zima nechce odejít. Zatím se doma u Zahrádků malý Péťa chystá na masopustní průvod a babička smaží koblížky pro maškary, které jistě přijdou na koledu…

Peckovský masopust

Kdy: sobota 18. února od 14.00

Kde: městys Pecka

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční masopustní průvod Peckou pořádá Spolek Bezdružic.

NÁCHODSKO

Josefovský masopust

Kdy: sobota 18. února od 9.00 do 16.00

Kde: Josefov

Za kolik: vstupné 100 korun, děti do 6 let a masky mají vstup zdarma

Proč přijít: Šestý ročník masopustu v pevnostním městě Josefově nabídne celodenní program, jehož součástí bude pestrobarevný průvod městem, požehnání průvodu velitelem pevnosti i slavnostní střelba, řemeslný jarmark s tradičními masopustními pochutinami, lokální pivo „Josefovský Šancovák“, soutěž o nejlepší masopustní koláče, hra pro malé i velké, sklizeň jitrnic a další doprovodný program v unikátních kulisách pevnostního města Josefova.

Masopust

Kdy: sobota 18. února od 9.00

Kde: Česká Skalice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Česká Skalice, Lidová muzika Šmikuranda, Dětský folklorní soubor (DFS) Hadářek, Folklorní soubor Barunka a Středisko volného času Bájo zvou na Masopust v České Skalici. V 9.00 začne hudebně taneční vystoupení souboru Barunka v tradičních maskách na náměstí a u kašny pan Pronobus požádá paní starostku za všechny maškary o předání vlády nad městem. Od 9.30 do 12.30 je na programu výroba masopustních masek ve Středisku volného času Bájo. Od 10.00 do 12.00 se můžete těšit na masopustní veselici – hudební a taneční program v Barunčině škole. Účinkuje Lidová muzika Šmikuranda a DFS Hadářek. Hodinu po polední až do 15.00 vypukne masopustní veselice v maskách a hudební vystoupení. Nebude chybět ochutnávka tradičních masopustních dobrot v areálu Barunčiny školy.

Sousedský masopust

Kdy: neděle 19. února od 10.00 do 17.00

Kde: Náchod

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zavítejte na osmý ročník Sousedského masopustu, který se uskuteční v neděli na Masarykově náměstí. Program nabídne od 10:00 do 17:00 malý trh s občerstvením, ve 13:00 začne program pro děti na pódiu na náměstí, ve 14:00 vyjde průvod masek od Itálie se scénkami a doprovodem skupiny Klapeto. Od 15:00 do 16:00 jsou v plánu karnevalové hrátky pro děti kolem kostela Starostenské koblihy budou zdarma.

Božanovský masopust

Kdy: sobota 18. února od 11.00

Kde: Božanov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Všichni, kdo mají rádi veselí a společnou zábavu spojenou s dávnými zvyky, jsou zváni na osmý Božanovský masopust. Můžete se těšit na vepřové hody v místní hospodě, ukázku vesnické zabíjačky, venkovní prodej ovaru a prdelačky i na písničky kapely Klapeto. Ve 14 hodin vyjde maškarní průvod s koňským spřežením a dechovou hudbou. V 17 hodin začne masopustní veselice v obecní hospodě a 19 hodin pohřbí basu jako symbol ukončení oslav a začátku půstu.

Tradiční vesnický masopust

Kdy: 18. února od 14.00

Kde: Olešnice u Červeného Kostelce

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ochotníci z Olešnice pořádají "Tradiční vesnický masopust" v sobotu na křižovatce u školy v Olešnici. Těšit se můžete na masopustní masky, průvod vesnicí s dechovou hudbou, rozsudek nad masopustním medvědem a tradiční pohoštění v místním hostinci Olešenka U Aleny. Masky jsou vítány!

RYCHNOVSKO

Masopust v Albrechticích

Kdy: 18. února od 10.00

Kde: Albrechtice nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí a Kulturní komise zvou na tradiční masopustní veselici. Průvod dětí i dospělých v maskách vyráží v sobotu v 10 hodin od budovy školy. Cílem trasy je Hospůdka na hřišti, kde se konají zabíjačkové hody a od 15 hodin zahraje country kapela.

Masopust v Doudlebech

Kdy: 18. února od 14.00

Kde: Doudleby nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít : Průvod vyrazí od mateřského centra Jablíčko. Projde doudlebskými ulicemi a zakončení se chystá v kulturním sále Lena, kde stejně jako v průvodu bude vyhrávat živá muzika.

Masopust

Kdy: 18. února od 10.00

Kde: Liberk, Hláska, Rampuše

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustní průvod vyjde z návsi v Liberku a vydá se vesnicí dále na Hlásku a do Rampuše. Zakončen bude asi v 16.00 porážením kobyly na Sokolím hnízdě.

Masopust v Rokytnici

Kdy: 18. února od 12.00

Kde: Rokytnice v Orlických horách

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rokytnický masopustní průvod vyjde v poledne z náměstí a na obchůzku městem se vydá směrem k Sýpce. Přijďte se pokochat podívanou na spoustu maškar a kdo chce, můžete přidat.

Masopust ve Voděradech

Kdy: 18. února od 9.30

kde: Voděrady

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sraz masek je u kulturního domu, odkud se vydají na masopustní průvod. Výtěžek bude opět využit ve prospěch dětí v obci.

Masopust

Kdy: 18. února od 9.00

Kde: Libel

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sraz účastníků je u hospody U Zlatého klasu a vložné do nůše je rum. Přijďte se pobavit masopustním průvodem obcí Libel. Nebudete litovat.