Kdy: sobota 25. února v 9.00

Kde: Vrchlabí

Za kolik: 150 korun (nad 16 let), 80 korun (nad 6 let), 250 korun (rodina)

Proč přijít: Všimli jste si v zimě hnědého ptáka velkého jako kos, jak poskakuje po omrzlých kamenech v řece a občas sebevražedně skočí do rychlé ledové vody? V Krkonošském centru environmentálního vzdělávání (KCEV Krtek) zhlédnete prezentaci o skorci, konipasech a poté je budete pozorovat na Labi. Bližší informace a přihlášky: Dan Bílek, dbilek@krnap.cz, tel.: 737 225 417.

Zdroj: Archiv pořadatelů

Karneval Cesta kolem světa

Kdy: sobota 25. února ve 14.00

Kde: Sportovní hala - Sokol, Dvůr Králové nad Labem

Za kolik: děti 30 korun, dospělí 50 korun

Proč přijít: Všechny děti, které milují karnevalové veselí, jsou zvány na sokolské šibřinky, které jsou tu po dvou letech opět pro vás. Letošní téma je Cesta kolem světa. A tak děti po získání cestovního pasu budou cestovat do různých destinací a tam plnit zábavné úkoly.

Zdroj: Archiv pořadatelů

HRADECKO

Březhradský masopust

Kdy: sobota 25. února od 10.00

Kde: sraz u pošty v Březhradu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jako každý rok i letos se koná Březhradský masopust. KMS srdečně zve občany a návštěvníky Březhradu, aby se zúčastnili březhradského masopustního průvodu masek, a to v sobotu 25. února. Opět v doprovodu známých hudebníků. Sraz účastníků masopustního průvodu Březhradem je v 10 hodin u místní pošty. Je nutné si vzít s sebou dobrou náladu nebo masku a sledovat či přímo se zapojit do masopustního reje masek. Zakončení průvodu je v odpoledních hodinách ve Staré hospodě. Občerstvení této akce je dostatečně zajištěno. Přijďte v hojném počtu a započněte rok 2023 vesele a s radostí života.

Premiéra inscenace Huckleberry Finn

Kdy: sobota 25. února od 17.00 a 19.30

Kde: Divadlo Drak v Hradci Králové

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Autorská inscenace opírající se o motivy slavného románu Marka Twaina, který je považovaný za jeden ze zakladatelských titulů tradice velkých amerických románů. Inscenace tematicky navazuje na dva předchozí tituly od téhož inscenačního týmu, Bílého tesáka a Cestu, a tvoří s nimi ucelenou trilogii dobrodružných příběhů o svobodě inspirovaných velkými díly americké literatury. Délka představení: 50 minut. Určeno divákům od 9 let.

Nábleší: otevřený bleší trh v centru Hradce

Kdy: neděle 26. února od 9.00 do 12.00

Kde: náplavka pod Pražským mostem, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte se i v únoru setkat, něco donést, něco jiného si odnést, vyměnit a nebo jen tak pokorzovat na břehu řeky. Nábleší je volný bleší trh v centru Hradce otevřený všem bez předchozí rezervace či poplatků za místo. Doneste věci z druhé ruky nebo vlastnoručně vyrobené, rozbalte si deku či stoličku a prodávejte, seznamujte se a nasávejte nedělní pohodu. Všechny půdní poklady připlouvají po Labi vždy poslední neděli v měsíci od 9 do 12 hodin na náplavce pod Pražským mostem.

Letecký den v muzeu

Kdy: neděle 26. února od 15.00 do 19.00

Kde: Muzeum východních Čech, Hradec Králové

Za kolik: děti do 6 let 20 korun, děti nad 6 let 70 korun, dospělí 90 korun

Proč přijít: Únorová Muzejní neděle slibuje skvělou zábavu ve výstavě Já, UPÍR, přistání povoluji! Poslední únorovou neděli zaleťte i s dětmi do Muzea východních Čech. Společně se podíváme na různé modely letadel, vysvětlíme si, jak to funguje na letišti a vyzkoušíme si i několik vynálezů, bez kterých se dnešní letadla neobejdou. Na závěr se potom pustíme do vyrábění nejrůznějších možných vlaštovek a šipek, se kterými si v muzeu uděláme malý letecký den. Na prohlídku je nutné se předem přihlásit. Program je vhodný pro děti od 6 let.

JIČÍNSKO

Kukačka mi pověděla

Kdy: pátek 24. února v 18.00

Kde: Synagoga, Jičín

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Jedinečný koncert v jičínské synagoze představí raně barokní skladby z Itálie, Španělska a Francie v podání Barbory Hulcové - loutna, theorba, a Barbory Vackové - soprán.

Vlk a hlad / Jakub Folvarčný

Kdy: neděle 26. února v 15.00

Kde: Valdštejnská lodžie, Jičín

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Loutková pohádka o tom, jaké to je, když má vlk hlad. Velký hlad! Hlad tak velký, že by sežral Karkulku i kůzlátka k tomu. Jedná se o mezinárodně úspěšnou koláž „Červené Karkulky“ a pohádky „O třech kůzlátkách“ odehrávající se uprostřed skandinávské zimy a polární noci. Pohádka trvá 45 minut a je vhodná pro děti od 3 let. Režíruje ji a hraje Jakub Folvarčný.

NÁCHODSKO

Ušima

Kdy: neděle 26. února ve 14.00

Kde: Klášter Broumov - Vzdělávací a kulturní centrum

Za kolik: není uvedeno

Proč přijít: Zvuková dílna o tom, proč má smysl bystřit naše smysly. Místo pozorování očima nastražíte uši a dáte větší prostor vlastnímu sluchu. Přemýšleli jste někdy, jak zní ticho, jaké zvuky máte rádi, jsou vám příjemné a které vás zlobí, štvou? Během dílny budete citlivě naslouchat svému okolí, předmětům i jejich příběhům. Stanete se objeviteli tajemných zákoutí akustiky. Dílna je určena pro kohokoli bez rozdílu věku, z části bude probíhat venku, vhodně se proto oblékněte. Dílnu povede Šárka Zahálková, umělkyně, kurátorka, lektorka a milovnice současného umění a architektury a v současné době rezidentka klášterního Literárního domku. Setkání začne ve 14.00 na nádvoří broumovského kláštera.Pro účast na akci se registrujte na akce@broumov2028.cz nebo na tel. 608 899 079.

Jarní výstava králíků, holubů a drůbeže

Kdy: sobota 25. února a neděle 26. února

Kde: chovatelský areál, Česká Skalice

Za kolik: dospělí 50 korun, děti 10 korun

Proč přijít: Tradiční propagační výstava s možností nákupu chovných zvířat a chovatelských potřeb. Otevřeno bude v sobotu od 8 do 16 hodin a v neděli od 8 do 11 hodin. Výstavu pořádá místní organizace Českého svazu chovatelů. Součástí bude faunatrh, výkup kožek, prodej chovatelských potřeb, kuřic, marmelád a cukrovinek. Můžete se těšit i na kolo štěstí a občerstvení.

RYCHNOVSKO

Benátský karneval

Kdy: pátek 24. února od 20.00

Kde: Hostinec U Hubálků, Kostelecká Lhota

Za kolik: 200 korun bez masky, s maskou 150 korun

Proč přijít: Atmosféru Benátského karnevalu si užijete s tancem a kapelou Dynamic, program zpestří předtančení, losování o ceny a nebudou chybět pochoutky z kuchyně pana Hubálka.

Meziříčská divadelní bžunda VII

Kdy: sobota 25. února od 16.15

Kde: kino, České Meziříčí

Za kolik: 180 korun na místě

Meziříčské divadelní bžundy stojí za to. Nenechte si ujít druhou premiéru divadelní komedie S čerty nejsou žerty v podání divadla Mladých herců z Českého Meziříčí. Od 18.15 pak uvede Divadelní sešlost v Českém Meziříčí premiéru divadelní hry Revue. Kromě toho živě vystoupí Anett a těšit se můžete i na Vendeta rock revival.