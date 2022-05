Zavítejte na Zahradnické trhy v Kuksu, které pořádá České farmaceutické muzeum ve spolupráci s NKP hospitál Kuks a obcí Kuks. Akce se koná 22. dubna (od 12 do 18 hodin), 23. dubna (od 9 do 18 hodin) a 24. dubna (od 9 do 16 hodin) v areálu hospitálu Kuks. Zahradnické trhy nabídnou široký sortiment balkónových i zahradních rostlin, ovocných stromků, skalniček, kaktusů a doplňkového tematického zboží.

Pochod „O Žižkův štít“

KDY: 23. dubna

KDE: Hořice



V sobotu se všichni milovníci aktivního pohybu mohou těšit na 48. ročník oblíbeného pochodu O Žižkův štít. Všechny trasy jsou vedeny severními partiemi Hořicka po značených turistických cestách. Podle své délky projdou příslušnými kontrolami na rozhledně Hořický chlum, v Miletíně, na Zvičině, v Červené Třemešné a v letošním roce opět kontrolou Holovousy U Vagonu. Zde budou procházet trasy pěší 15 km, cyklo 25 a 55 km a dál budou pokračovat po nové cyklostezce Chodovice Hořice-Hrachovec do cíle. Při návratu po trasách, které budou vedeny po žluté TZ ulicí Riegrova, bude možné navštívit hořický zámek a a Ex-pivovar.

I v letošním roce budou připraveny trasy pro zdravotně postižené spoluobčany na 4 km a pro rodiče s kočárky na 7 km.

Prezence je možná již dnes a před průběžným startem v sobotu. Na akci platí, že všichni se účastní na vlastní nebezpečí, na kole je používána helma (do 18 let povinná) a všichni dodržují pravidla silničního provozu. Jen tak je možné dosáhnout cíle a obdržet Hořickou trubičku a účastnický list.

Brány města dokořán

KDY: 23. dubna

KDE: Nové Město nad Metují

Turistická sezóna v Novém Městě nad Metují začne v sobotu 23. dubna.

Program:

- vystoupení žáků ZUŠ Bedřicha Smetany, Stepík, DDM Stonožka Nové Město nad Metují

- koncert kapely Koala party band

- na závěr koncert Ondřeje Provazníka s kapelou a písněmi Karla Gotta

Zámecké trhy, výstava vláčků, přehlídka auto a moto veteránů KHV Metuje, kastelánské prohlídky.

Doprovodný program: činnosti novoměstských spolků, pouťové atrakce.

Oslavy Dne Země

KDY: 23. dubna od 10 hodin

KDE: Horní Maršov



Ekocentrum DOTEK zve na Oslavy Dne Země v Horním Maršově v sobotu od 10 hodin. Tématem letošního ročníku je les a stromy. Oslavy zahájí tradičně jarní výlet. Mezi 10.00 - 12.00 mohou návštěvníci vyrazit na některou z tematických stezek v okolí Horního Maršova. Od 14.00 do 18.00 proběhne v areálu maršovské ZŠ tradiční jarmark místních výrobců. Jarmark obohatí pestrý program - hudební a divadelní představení, projížďky na koni, výtvarné dílny, ukrajinský stánek s výrobou tradičních panenek, ochutnávky a mnoho dalšího. Více informace naleznete na webových stránkách http://www.dotek.eu/Den-Zeme.html

Josefovské Čarování aneb Oslava jara

KDY: 24. dubna

KDE: Josefov

V neděli od 13 do 18 hodin si nenechte ujít akci Josefovské Čarování aneb Oslava jara 2022 v Josefově. Čekají vás čarodějné dílničky na výrobu masek a dalších nezbytných předmětů, tajuplná hra s Bubetkou a Smítkem v josefovském podzemí i stylové občerstvení.

Blešák opět rozzáří hradeckou Náplavku

KDY: 24. dubna

KDE: Hradec Králové



Pod Pražským mostem v Hradci Králové se pravidelně o poslední neděli v měsíci koná oblíbený a hojně navštěvovaný bleší trh. Dubnový ponor do půdních pokladů aneb otevřený bleší trh v centru krajského města se uskuteční v neděli 24. dubna dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin.

Výstava vláčků na zámku

KDY: 23. - 24. dubna od 9 do 16 hodin

KDE: Nové Město nad Metují

Výstava vláčků, modelových kolejišť, papírových a plastikových modelů. Modelářské dílny pro veřejnost.

Dny řemeslných výrobců v Kolonádě

KDY: 22. - 23. dubna od 10:30 do 17:00 hodin

KDE: Janské Lázně



V secesní Kolonádě se budou nabízet řemeslné výrobky z blízkého okolí, které mají certifikát: Značka KRKONOŠE originální produkt® . Skladba nabízených řemesel bude různorodá.

Den Země

KDY: 23. dubna od 11 do 17 h.

KDE: Lesní školka Lišákovo doupě, Hořice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné - akce vzniká na podporu lesní školky Lišákovo doupě.

Lesní školka zve na oslavu příchodu jara do lesní školky Lišákovo doupě. Můžete si prohlédnout zázemí školky, vytvořit si jarní ozdobu, zahrát hru, zhlédnout divadlo, či si zatančit u koncertu. Chybět nebude občerstvení káva, koláče, chléb s pomazánkou, tradiční vegetariánský guláš…

14:00 Toy Machine Pinocchio divadlo

16:00 A Basta koncert

Jarní trh

KDY: 23. dubna od 10 do 16 hodin

KDE: Zahradní kavárna TREES Červený Kostelec





Projít zahradnictvím a odejít třeba s novou sukní či zajímavou knihou? Ano, i to můžete zažít na jarním trhu. Kromě kompletního zahradnického sortimentu se v zelené zóně setkáte s trhovci, kteří nabízejí vskutku krásné věci. Sirupy, med a výrobky ze včelích produktů, sukně a šaty, knihy, batohy, recyklované tašky a peněženky, sýry a uzeniny, čaje a kávy, kosmetika, kramika, košíky a tak dále…

1+1=3

KDY: 23. dubna v 19.30 hodin

KDE: Miletín

V sobotu hraje v Miletíně divadelní soubor z Nové Paky ,,3 na 3“ divadelní představení 1+1=3.

Tradiční ples na Dvoračkách

KDY: 22. dubna v 19 hodin

KDE: Rokytnice nad Jizerou



Tradiční ples v nadmořské výšce 1 140 m. n. m. se skvělou zábavou, rautem a tombolou.

200 let ochotnického divadelnictví v Hronově

KDY: 23. dubna od 14:30 do 17:30 hodin

KDE: Foyer Sálu Josefa Čapka v Hronově

Divadelní soubor Jiráskova divadla a KIS Hronov zvou na malou oslavu velkého výročí.

Modrotisk i jinak

KDY: 22. dubna - 5. června, o víkendu otevřeno od 13 do 16 hodin

KDE: Stará radnice, Dvůr Králové nad Labem

ZA KOLIK: dospělí 50 Kč, snížené vstupné 30 Kč



Výstava spojuje krásu modrotisku s originální tvorbou místních výtvarníků. Modrotisk se řadí mezi nejstarší textilní techniky zdobení, přitom je však stále nadčasový a trendy, což dokazují vystavená díla královédvorských designerů. Představí se Jitka Doulíková, Rudolf Doulík, Petra Doulíková, Eva Bittová, Naďa Veselá, Zdeněk Horáček, Darja Horáčková, Iva Čapková, Táňa Máchová.

20 let „vzkříšení“ kostela křížovou cestou Vl. Komárka

KDY: 24. dubna v 15 hodin

KDE: kostel sv. Petra a Pavla, Konecchlumí

Na koncertu vystoupí Literácy Jičín a hosté.

Jarní koncert Krakonošky

KDY: 22. dubna od 19 hodin

KDE: Uffo, Trutnov

ZA KOLIK: vstupné 120 Kč



V podání Krakonošky zazní melodie Karla Valdaufa, Karla Vacka, Ladislava Kubeše, Ralfa Arnie a dalších autorů. K-band zařadil do programu tradiční swingové skladby, jakož i písničky Jaroslava Ježka, autorské dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý a další populární písničky známé z poloviny minulého století v podání tanečních orchestrů Joe Hendersona, Karla Krautgartnera a dalších. Zpívají: Jarmila Mochowá, Jana Kopecká, Vladimíra Rolfová, Renata Schrollová, Karel Šraml a Jiří Hofman.

Pomozte Náchodu od odpadků a zapojte se do jarního úklidu

KDY: 23.-24. dubna

KDE: Náchod

V rámci iniciativy Ukliďme Česko se prostřednictvím Střediska volného času Déčko do úklidu zapojí také město Náchod. Udělejte při jarní procházce něco dobrého pro přírodu. Vezměte s sebou pytel, rukavice a ukliďte kus parku, lesa či okolí města od odpadků. Posbíraný odpad vyhoďte do patřičných košů či kontejnerů. Pytle a rukavice je možné vyzvednout v Déčku do 22. dubna, v rámci otevírací doby recepce Déčka 8-11:30, 12:30-17 hodin. Na úklid se zaregistrujte na webu https://forms.gle/4p 47V8mKetDQumqV8.