Festival DOTEKY letos na téma rozkvetlé voňavé zahrady

KDY: 11. - 12. června

KDE: Horní Maršov

ZA KOLIK:

V Horním Maršově se chystá Festival DOTEKY, letos na téma rozkvetlé voňavé zahrady, neboť je současně Víkend otevřených zahrad. V pátek od 19:00 hodin se můžete těšit na koncert Dana Bárty a Jaroslava Friedla ve starém kostele. V sobotu je v plánu bylinková stezka, landartové tvoření, jedlé mandaly, malování na keramické květy i výroba bylinkových mýdel. Návštěvníky zaujmou i workshopy (vazba lučních květin, výroba přírodní kosmetiky), dále budou probíhat komentované prohlídky přírodní zahrady. Ve 14:00 začne ve starém kostele Svatojánský koncert NaŽďár s vernisáží výstavy obrazů Esence Nadi Čichovské. V 15:30 hodin se můžete těšit na pohádku Šípková Růženka v podání Divadla Víti Marčíka. V 17:00 vystoupí Golden Saxis Band, o hodinu později MyBand, poté Marta a Rasputin a ve 20:30 zahraje Šlehy Band. Více podrobností najdete na: www.dotek.eu/Festival-DOTEKY-a-rozkvetle-vonave-zahrady.html

Běh Dobrého Draka

KDY: v sobotu 12. června

KDE: letiště v Trutnově

ZA KOLIK:



V sobotu 12. června se na trutnovském letišti uskuteční 3. ročník charitativní akce Běh Dobrého Draka. Letos se poběží pro Amálku Holmanovou, které jsou dva roky a trpí vzácnou lissencephalií (atrofii mozečku s mikrocefalii). Původní dubnový termín byl vzhledem k situaci posunutý právě na 12. června. Navíc v tento den má Amálka narozeniny, o to více se na organizátoři na akci těší a věří, že bude minimálně tak úspěšná, jako ty dvě předcházející pro Ivetu a pro Lucinku. „Pro Amálku byl zřízen nový transparentní účet, na kterém se od února shromáždilo už více než 80 tis korun. Za což všem přispívajícím moc děkujeme. Věříme ale, že nejsme na částce konečné,“ vzkazuje David Hrůza. „Každý, kdo chce přispět, může kdykoliv poslat jakoukoliv částku na č. ú.: 2801943227/2010, kdo bude chtít běžet (jít s kočárkem či jet na kole) věříme, že většina přispěvatelů si přijde protáhnout své tělo by měl na transparentní účet poslat min 150 korun „startovné“, pokud zaplatí víc, budeme jen rádi,“ doplňuje Lucie Ábelová. A jak bude akce probíhat? I přes postupné rozvolňování restrikcí musí organizátoři i účastníci dodržet některá opatření. Start bude hromadný děti v 10.00 hodin, dospělí o hodinu později. Lidé by se měli co možná nejvíce registrovat on-line na https://www.behdobrehodraka.cz/registrace. Každý účastník musí předložit potvrzení TNO (testování / nemoc / očkování). Tedy splnit jednu z podmínek. Podrobné informace jsou uvedené na webu Běh Dobrého Draka.

Dny otevřených ateliérů

KDY: 12. června od 10:00 do 17:00 hodin

KDE: u UFFA v Trutnově

ZA KOLIK:

Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové ve spolupráci s východočeskými výtvarníky opět organizuje festival Dny otevřených ateliérů (DOA). Již tradičně se této výtvarné akce účastní i SPOLEK PODKRKONOŠSKÝCH VÝTVARNÍKŮ TRUTNOV (SPV). Své práce vystaví na prostranství vedle Společenského centra UFFO (za lékárnou). K vidění budou kromě výtvarných děl (obrazy, fotografie, dřevořezba, sochy, paličkovaná technika a další) i ukázky jednotlivých pracovních postupů. Nejmenší návštěvníci budou mít svůj prostor pro vlastní realizaci. Chybět nebude ani tradiční populární improvizovaný fotoateliér, kde se návštěvníci mohou nechat zvěčnit a zároveň si i zdarma odnést svoji podobenku z minulých ročníků.

Letní kino: Magická hlubina

KDY: 12. června od 20:45 hodin

KDE: areál Bojiště v Trutnově

ZA KOLIK: zdarma



Nekonečné HLUBINY moře. Místa, kde vládne věčný klid, stejně jako v HLUBINÁCH kosmu. Jaques - potápěč, který dosáhl bez dýchacího přístroje hloubek jako žádný jiný člověk. Enzo - Jaquesův přítel a soupeř, který se mu chce vyrovnat a překonat ho. Joanne - žena, která Jaquese miluje, ale ví, že jeho srdce patří moři. Moři, které je všechny tři spojilo dohromady a které se stalo jejich osudem. Existuje místo na naší planetě, které je podivnější než všechna ostatní - nejméně známé a nejvíce záhadné. Ne nepodobné vesmíru, kde běžné představy času a vzdálenosti mizí. Je to MAGICKÉ a nebezpečné místo, kterému se lidské tělo a lidská duše musí přizpůsobit. Jedná se o jediné místo, kde se muž jménem Jacques Mayhol opravdu cítí doma. Je to moře - "MAGICKÁ HLUBINA".