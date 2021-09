Star Wars, Piráti z Karibiku, Game of Thrones, Pán prstenů, James Bond, nebo legendární večerníčky. V jičínském divadle se můžete těšit na filmovou hudbu, kterou živě zahrají smyčce Pražského filmového orchestru, který se filmové hudbě věnuje již třináct let a v Jičíně vystoupí poprvé.

Víte, jak upéct řepné brownies? Jak může chutnat řepovice? Kdo byl Řepočet a co dělal v Krkonoších? Přijďte oslavit svátek tradičních plodin a zažít červenou řepu tak, jak ji ještě neznáte. Podzimní slavnost plná řepy slibuje kreativní dílny, workshopy pro dospělé, soutěže o netradiční ceny, divadlo a spousta další zábavy. Na akci zve Dům obnovy tradic, ekologie a kultury (DOTEK).

Oslavy, která připomene 150 let od založení železniční stanice v Martinicích, se zúčastní i sám císař František Josef I.! Po celou dobu trvání akce bude na stanici kromě občerstvení také doprovodný kulturní program. Na peróně přivítá císaře CK polní dechový orchestr. O dobrou pohodu se dále do večerních hodin postará Dixiland Band Nová Paka, Grooves Jazz band Vrchlabí a Dixie hot licks z Plzně. Využijte také možnosti zúčastnit se zajímavé komentované prohlídky stanice kulturní památky. Na kolejích bude návštěvníkům umožněno vyzkoušet jízdu historickou dresinou (1857) na ruční pohon. V okolí stanice bude k vidění přehlídka historických vozidel a motocyklů.

Oslava výročí 150 let stanice Martinice v Krkonoších KDY: 18. září od 9 do 18 hodin KDE: Martinice

O víkendu plném pohádek a kouzel pro děti nebude chybět loutková pohádka v podání LD Maminy Jaroměř, nachystaný bude film v kinoklubu, na akci zavítá také pan kouzelník a víkend zakončí pohádkové představení Noční skřítek. Pokud se rozhodnete navštívit nachystaný program po celý víkend, pořadatelé připravili zvýhodněné vstupné – tyto vstupenky můžete zakoupit v TIC Jaroměř na náměstí nebo divadelní pokladně před prvním představením. A na co se s dětmi můžete těšit? Pátek v 16.30 hodin: POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE – LD Maminy Jaroměř Sobota v 10.00 hodin: Kinoklub – ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH Sobota v 15.00 hodin: KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ – Magicduo Radek a Simona, Nová Paka Neděle v 15.00 hodin: NOČNÍ SKŘÍTEK HRAČKOŽROUT – divadelní spolek MIMos, Praha Předprodej vstupenek: http://www.divadlojaromer.cz/predplatne-a…/predprodej/Na všechna představení je možné zakoupit vstupenky na místě před představením.

Všichni sousedé i přespolní, malí i velcí jsou zváni na benefiční festival na Otevřené farní zahradě.V sobotu se otevře areál ve 12 hodin a můžete se těšit na: 13:30–14:00 workshop: Jak správně sázet strom (Nadace Partnerství) 14:00–15:00 Divadlo Čmukaři 15:45–16:45 Acoustic front 17:30–18.30 Tlupa tlap 19:00–20:00 Něco něco 20:45–22:00 Houpací koně Jako doprovodný program jistě potěší tvoření pro děti s výtvarnou dílnou Bosorka,bohaté občerstvení či diakonický stánek s výrobky klientů. V neděli od 10:30 hodin začnou bohoslužby pod širým nebem. Výtěžek benefiční akce bude věnován na projekt terapeutické zahrady, který pro své klienty na Otevřené farní zahradě připravuje Diakonie – středisko Světlo. Vstupné dobrovolné. Doporučené vstupné je 250 korun, sponzorský příspěvek 400 korun, pro děti od 4 do 14 let a ZTP 100 korun.

Otevřená farní zahrada zve na benefiční festival KDY: 18. – 19. září KDE: Vrchlabí ZA KOLIK: Doporučené vstupné je 250 korun, sponzorský příspěvek 400 korun, pro děti od 4 do 14 let a ZTP 100 korun.

Muzeum zve na výstavu 3D modelů kamenných památek KDY: do 10. října KDE: Hořice

Další program akce Zažít Broumov jinak: 13:00 – 14:30 hodin Mírové náměstí: Kavárnička „Café Herzog“ pod širým nebem Knižní blešák 13:00 Autorské čtení Miloše Hromádky 13:15 CaféBaret (šanson) 14:00 Óda na radost (L. van Beethoven) 14:15 Autorské čtení Miloše Hromádky 14:00 – 16:00 hodin Schrollův park: Výstava v zahradním altánu, dílničky a workshopy pro děti,improvizační divadelní vystoupení, písničky z broumovského dolíku, vyhlášení vítězů dětské miniolympiády a projekt “Plácek u Stěnavy“. Od 14:00 do 17:00 se v areálu kláštera koná Burčákobraní. Přijďte Zažít Broumov jinak! Akci pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska.

Plácek u Stěnavy (Dvořákova ul. vedle bývalých jatek) se stává součástí programu „Zažít Broumov jinak“, který se koná v Broumově letos poprvé. Vezměte s sebou děti a přijďte si zasoutěžit – pro děti bude připravena miniolympiáda a pro všechny pak malování křídami na silnici. Všichni účastníci a účastnice olympiády se dostanou do slosování o zajímavé ceny, které se uskuteční v 15.00 v altánku ve Schrollově parku.

Galerie výtvarného umění v Náchodě zve 17. září v 17 hodin na vernisáž výstavy „Vincenc Vingler – Zoo v Náchodě“, která potrvá až do 7. listopadu. Vincenc Vingler (1911-1981) se po celou svou tvorbu soustředil na plastiky a sochy zvířat, výjimečně ztvárňoval lidské postavy, a to pouze ve vztahu se zvířecím motivem. Jeho pozice je v českém kontextu poválečného sochařství ojedinělá a výjimečná. Výstava Zoo Vincence Vinglera v Náchodě je soustředěna převážně na sochařovo kresebné dílo, které není tak známé. Kresby doplňuje Vinglerova komornější sochařská tvorba, zastoupena je také autorova grafika a práce pro knihu. Výstava bude provázena přednáškou kurátorky Markéty Vinglerové pro veřejnost.

Centrum přírodních věd – Hvězdárna Jičín zve na exkurzi s geologem Martinem Košťákem. Sraz je v 8:45 hodin na náměstí v Železnici, odkud vyrazíte do zdejšího vlastivědného muzea (roušky s sebou). Tam si vyslechnete příběh o nálezu amonita panem Košťákem. V loňském roce jste měli možnost navštívit lokality bohaté na jaspis a achát, v letošním roce navštívíte geologicky významné lokality Těšín, vrch Železný či u pily, kde se vyskytují i další skvosty naší Země.

Dětská léčebna Vesna slaví 40 let KDY: 17. září od 10 hodin KDE: Janské Lázně

Letošní 2. ročník festivalu Loučení s létem se uskuteční v osvědčeném Areálu Zahrada. Můžete se až do pozdních nočních hodin těšit na Alžbětu, Natřije, Ivana Mládka, The Atavists, Michala Hrůzu, Monkey Business a Wishmasters. K tomu je i pro děti připravený dětský koutek a skákací hrad. Nebude chybět další doprovodný program, či soutěže o vstupenky na zážitkové aktivity. Jistě si tento den plný skvělé zábavy a současně poslední akci letošní sezóny nenecháte proklouznout mezi prsty. Vstupné na celou akci činí v předprodeji 450 korun. Studenti na místě za polovic, ZTP zdarma. Více informací na www.loucenisletelemfest.cz

Mykologický kroužek Trutnov z. s. spolu s Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem pořádají ve staré radnici dvoudenní celostátní výstavu hub. Součástí výstavy bude odborný komentář k exponátům, mykologická poradna a ochutnávka výrobků z léčivých hub a rostlin. Výstavu můžete navštívit v pátek a sobotu vždy od 8 do 18 hodin.

Festival české filmové komedie, kterým žije po celý týden Nové Město nad Metují, se chýlí ke konci. Pátek bude na festivalu jedna velká párty. A to díky doprovodnému programu i soutěžním komediím. O přízeň diváků budou usilovat komedie Shoky & Morthy: Poslední velká akce a Večírek režiséra Michala Suchánka. Před kinem 70 se zároveň bude konat tradiční Den s Českým rozhlasem, vystoupí dívky ze Stepíku Nové Město nad Metují a “kouzelník s kruhy” Patrik Jandejsek (ČeskoSlovensko má talent). Sobota bude patřit vyhlašování cen odborné poroty, ceny divácké a ceny pořadatele festivalu. Od 16 hodin zahraje kapela Fukanec, v 17 hodin začne film Zbožňovaný.

Festival české filmové komedie KDY: do 18. září KDE: Nové Město nad Metují

Podrobný program na sobotu: 11:00 Pietní akt u pomníku v Prachovském sedle 11:30 Bitevní ukázka mezi obcemi Prachov a Brada – cesta s modrou turistickou značkou 13:00 Pietní akt u zrekonstruované památky v obci Rybníček 13:30 Velký saský protiútok na Dílce 15:00 Přesun historických jednotek do Dílců a pietní akt u velkého saského pomníku 16:00 Přesun historických jednotek do Jičína 17:45 Promenádní koncert vojenské dechové hudby praporu polních myslivců č. 6 z Náchoda 18:45 Příchod historických jednotek na Valdštejnovo náměstí – ukázky výcviku 19:30 Pietní akt u pomníku na Letné 20:15 Noční bitevní ukázka na Valdštejnově náměstí V neděli v 9:00 dojde k odhalení saského pomníku pod Zebínem (u Jezdeckého centra Jičín).

Týden po pohádkovém festivalu, na sobotu 18. září je naplánovaná připomínka 155. výročí bitvy u Jičína z 29. června roku 1866. Vše zahájí pietní akt u pomníku na Prachově. Během dne se historické jednotky v dobových uniformách přesunou přes Brada a Dílce do Jičína. Akce vyvrcholí noční bojovou ukázkou přímo na Valdštejnově náměstí.

Program oslav 75 let chovu zvířat ve Dvoře Králové, 18. září 2021:

Rozloučení s letní sezonou Safari Parku Dvůr Králové se letos ponese ve znamení oslav 75 let chovu zvířat v této dnes světoznámé instituci. Zahrada si připravila rozsáhlý program s pamětníky i dalšími osobnostmi, které významně ovlivnily a ovlivňují podobu areálu, a také lahůdky v podobě sběratelské edice známek.

Safari park slaví 75 let chovu zvířat KDY: 18. září od 14 hodin KDE: Dvůr Králové nad Labem ZA KOLIK: dle aktuálního ceníku

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.