Čertovská zábava na Stezce korunami stromů Krkonoše

KDY: 5. prosince od 9:30 hodin

KDE: Janské Lázně

První prosincovou neděli 5.12. na návštěvníky Stezky korunami stromů Krkonoše čeká pekelný zážitek. Vyrazte se svými dětmi na mikulášskou nadílku a doufejte, že vaše děti nezlobily. Po celé délce Stezky se můžete těšit na poletující strašidelné čerty, kteří se již nemohou na setkání s malými nezbedníky dočkat. Nebude chybět ani Mikuláš, kterého můžete potěšit krátkou básničkou nebo písničkou. Pro všechny děti jsou připraveny andělsky dobré lívance. V případě nepříznivého počasí mohou dospělí na zahřátí ochutnat tekutého Čerta. Stezka se svým návštěvníkům otevře již v 9:30 a ukončení mikulášského dne je v 16:00. Nenechte si ujít již dlouholetou tradici a přijďte se podívat na dokonale propracované masky čertů v rakouském stylu.

Lyžování v Krkonoších startuje už v pátek

KDY: od 3. prosince

KDE: Krkonoše



Lyžařská sezona v Krkonoších začíná už tento pátek 3. prosince. Pokud vydrží příznivé podmínky, rozjedou se jako první vyhřívané sedačky Hoffmanky Express a vlek Anděl v Janských Lázních. Lyžovat by se mohlo na krásných 2 - 3 km sjezdovek. Podrobnější informace bude SkiResort upřesňovat v závislosti na počasí. Skipasy zakoupíte již nyní online na www.skiresortcard.cz. Při zakoupení přes web můžete ušetřit i více než 30% oproti nákupu v kamenné prodejně.



Na Malé Úpě mají plné ruce práce, aby nově propojený areál spustili již tento víkend 4. - 5. prosince, Vše bude připraveno na plnohodnotnou sezonu, navíc vytuněnou o spoustu novinek. Vše zařídíte výhodně a pohodlně online, od skipasu přes půjčení lyží. Nejlepší ale je, že mezi areály Pomezky a U kostela se budete moci přesouvat bez sundání lyží po nově vzniklých sjezdovkách Rennerovka, Kolbenka a Trautenberk.



Aktuální opatření pro provoz lyžařských středisek najdete ZDE.

Mikuláš Na Větvi

KDY: 5. prosince od 10 hodin

KDE: Hradec Králové

Do Parku Na Větvi by měl v neděli dorazit Mikuláš s čerty i anděly. Mikuláš sice ohlásil čas příchodu v 15 hodin, ale v průběhu celého dne se zde budou konat adventní trhy, pro děti jsou v plánu dětské dílničky, soutěže o drobné ceny, tancovačky s čertíky na sítích a nebudou chybět ani dobroty z grilu a jiné pochutiny, linout se bude vůně svařáku, punče i medoviny. No a koledy, ty nesmí chybět.

Výstava historických a současných vánočních ozdob

KDY: do 6. února 2022

KDE: Hradec Králové



Muzeum východních Čech v Hradci Králové v nové expozici Vánoční variace představuje návštěvníkům historické vánoční ozdoby ze sbírky Věry Dvořáčkové a také různorodou tvorbu současných výrobců z oblasti severovýchodních Čech. Výstava nabízí ohlédnutí za tradicí výroby vánočních ozdob z různorodých materiálů. Návštěvníci uvidí ozdoby z papíru, vaty, leonského drátu, skleněného vlákna, vosku i tradičního skla. Produkce foukaných skleněných ozdob současných firem je zaměřená na moderní a designové dekory, netradiční zpracování, působivé barevné kombinace i tradiční vzory ve stylu retro.

Adventní prohlídky broumovského kláštera

KDY: 5. prosince

KDE: Broumov

ZA KOLIK: Dospělí 130 Kč / Děti 70 Kč / Rodinné 300 Kč

Přijďte si do broumovského kláštera vychutnat adventní atmosféru a odpočinout od předvánočního shonu. Při nedělních adventních prohlídkách se pokocháte vánočně vyzdobeným klášterem a dozvíte se více o vánočních zvycích a tradicích. Prohlédnete si nejkrásnější historické interiéry – vzácně dochovanou klášterní knihovnu se 17 tisíci svazky knih, refektář s unikátní kopií Turínského plátna a klášterní kostel sv. Vojtěcha s bohatou freskovou výzdobou. Rezervace: prohlidky@klasterbroumov.cz

Předvánoční sbírka potřebným

KDY: do 18. prosince

KDE: Náchod, Česká Skalice



Předvánoční sbírka je organizována pro pomoc potřebným rodinám s dětmi.

Vítané jsou:

- jednorázové pleny

- Sunar

- trvanlivé potraviny

- dětské přesnídávky v "kapsičce"

Organizátoři vzkazují, že do sbírky se nepřispívá oblečením.

Příjem vašich darů je od 1.12. do 18.12.na těchto místech:

SVČ Déčko Náchod na recepci ve všední den v čase 8-11 a 13-17

SVČ Bájo Česká Skalice po tel. domluvě na 491 452 708

Městská knihovna Náchod dle otevírací doby

Adršpašské Čertohrátky

KDY: 4. prosince od 10 do 13 hodin

KDE: Adršpašské skály

ZA KOLIK: 130 Kč za dospělou osobu a pro děti v maskách je vstup zdarma

Přijďte se projít skalním městem v sobotu 4. prosince. Ve skalách potkáte spoustu čertů, andělů a Mikuláše, kteří pro děti připravili různé soutěže. Těšit se můžete na opékání špekáčků, čaj, různé dobroty a odměny za soutěže. Letos pro vás pořadatelé připravili i opravdové peklo. Tak se teple oblečte! Začátek je u hlavního vstupu do Adršpašských skal.

Mikulášská cesta s nadílkou

KDY: 5. prosince

KDE: Hořice



DDM Hořice připravil pro děti a jejich rodiče zábavnou herní procházku s úkoly a nadílkou. Těšit se na ni můžete již tuto neděli 5. prosince od 13 do 18 hod., start je u hlavní brány do Smetanových sadů. Mikulášská cesta je alternativa ke zrušené akci na náměstí. Hra je bezkontaktní a účast tedy není podmíněná očkováním ani testem. Na startu budou k dispozici všechny potřebné informace.

76. ročník Mikulášského běhu na Bradech

KDY: 3. - 5. prosince

KDE: Brada-Rybníček u Jičína

Současná opatření v boji s Covid-19 neumožňují uspořádat akci v tradičním formátu, a proto si zaběhnete 76. Mikulášský běh individuálně. Princip je jednoduchý. Stačí se kdykoliv od pátku 3. prosince 8 hodin do neděle 5. prosince 14 hodin dostavit na místo startu na Bradech u Jičína. V tomto časovém rozmezí bude na místě pro dospělé vyznačena trať o délce 2.800 metrů. Mimo to budou v sobotu po celý den a v neděli od 10 do 12 hodin vytyčené i dětské trasy od 25 do 300 metrů. Povolený letos je i běh dětí s rodiči.V případě dětských závodů příchozí na místě vyplní lístek se jménem, příjmením, ročníkem narození a zvolenou distancí, který vhodí do připravené schránky. Po doběhu si potom ve stanu v cíli malí běžci vyzvednou pro ně připravenou drobnou odměnu, pořadí se vyhlašovat nebude. Dospělí naopak nejprve vyběhnou na trať a až po doběhu vyplní lístek, kam zaznamenají dosažený čas. Výsledky později organizátoři zveřejní na webu.

Čertovská jízda zatopí pod kotlem v Českém Meziříčí

KDY: 5. prosince

KDE: České Meziříčí



Na den přesně po roce opět projede celým Českým Meziříčím čertovská jízda. V neděli 5. prosince vyrazí na pekelných povozech křížem krážem obcí nejen čerti, ale také Mikuláš doprovázený anděly s pohádkovými křídly.Dlouhá pouť začíná v 17.15 hod., kdy nebesko-pekelná družina vyjde od místního kina. O čtvrt hodinky později nasedne na povoz, aby zvládla všech dvacet zastávek. Zima jim určitě zase nebude, kotel i topivo mají připravené.A děti, ty se zase mají na co těšit.

Vánoce oslaví i zvířata v hradeckém útulku

KDY: 4. a 5. prosince

KDE: Hradec Králové

Hradecký útulek pro opuštěná zvířata u Lesního hřbitova v Malšovicích připravuje Víkend otevřených dveří. Ve dnech 4. až 5. prosince bude po oba dny útulek otevřený od 10.00 do 16.00 hodin. Potěšte zvířata návštěvou a pamlskem. „Předem děkujeme všem dárcům, kteří podpoří naše zařízení. Vaše dárky pro psy a kočky (nejlépe granulované krmivo značek Brit, Eminent, Fitmin, Bosch, Calibra nebo obdobně kvalitní, uzené uši, piškoty, stelivo a deky) jsou pro nás vítanou pomocí a pro zvířata velkým potěšením. Oproti darovací smlouvě je možno přispět i finančně na veterinární a další péči,“ říkají zaměstnanci útulku. S ohledem na protiepidemická opatření bude přístup veřejnosti omezen pouze na venkovní prostory.