Silniční běh Hronov - Náchod

KDY: 23. října

KDE: Hronov, Náchod

V sobotu 23. října bude v 11.00 hodin odstartován z hronovského náměstí již 63.ročník silničního běhu Hronov-Náchod. Na závodníky čeká původní trať dlouhá 8850m s cílem před radnicí na náměstí TGM v Náchodě, kde se nejlepší běžci objeví před půl dvanáctou hodinou.

Přihlášení nových závodníků a výdej startovních čísel již elektronicky přihlášených závodníků proběhne v pátek 22. října od 13 do 18 hodin i v sobotu od 7.30 do 9.45 hod. ve sportovní hale SK Náchod (dříve Rubeny).

Všichni závodníci budou převezeni autobusy z Náchoda z parkoviště před sportovní halou SK Náchod na místo startu od 8.45 do 10.10 hodin.

V sobotu proběhnou od 8.30 hodin na náměstí TGM v Náchodě dětské běžecké závody s názvem „Od radnice k radnici“.

Ve 12.30 hodin se před radnicí v Náchodě uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků běhu Hronov - Náchod a předání cen od zástupců měst Hronova a Náchoda.

Slavnosti ovoce v Holovousích

KDY: 23. října od 9 hodin

KDE: Holovousy



Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy zve u příležitosti 70 let od svého založení na Slavnosti ovoce v Holovousích.

PROGRAM:

9.00 – 12.00 Odborný seminář pro pěstitele ovoce

(agrotechnické práce v sadech, metody monitoringu a ochrany proti škodlivým organismům, odrůdy ovoce vyšlechtěné v Holovousích a perspektivní novošlechtění, představení netradičních druhů ovoce)

13.00 Slavnostní zahájení – podium před skladem ovoce

13.00 – 17.00 Den otevřených dveří ve VŠUO (komentované prohlídky vnitřních i venkovních prostor ústavu včetně sadů a skleníku, výstavka včelařství a představení středních zemědělských a potravinářských škol z regionu)

15.00 Předání certifikátů „Podkrkonoší regionální produkt®“

14.00 – 16.00 Komentovaná výstava ovoce (sklad ovoce - každou celou hodinu)



V průběhu celého odpoledne bude zajištěno bohaté občerstvení, včetně výborných domácích koláčů a ochutnávky výrobků z ovoce.

V prostoru areálu bude probíhat bohatý kulturní program pro dospělé a animační program pro děti, soutěže o ceny, dílničky pro děti, malování na obličej, lukostřelba a také sportovní aktivity pro děti a dospělé. Těšit se také můžete na ,,Holovouský minifestival“. Prodejní stánky z Podkrkonoší budou nabízet regionální produkty, kvalitní ovoce, ovocné stromky (např. Holovouský malináč), výrobky z ovoce, med, sirob, další dobroty a výrobky místních producentů.

Den vína

KDY: 23. října od 10:30 hodin

KDE: Janské Lázně

Akce spojená s ochutnávkou vín, moravských, ale i vína ze zahraničí v sále secesní Kolonády v Janských Lázních. Venku před Kolonádou na budou stánky s uzeninou, sýry a zabijačkové pochoutky. Od 14 h na podiu zahraje cimbálová kapela Miroslava Kotlára s vynikajícím houslistou Františkem Lamačem.

Podzimní brigáda na plácku u Stěnavy

KDY: 23. října od 13 do 17 hodin

KDE: Broumov



Všichni jsou zváni na brigádu na plácku u Stěnavy (Broumov, Dvořákova ulice, nedaleko bývalých jatek).Přijďte a pomozte vybudovat z plácku místo pro přátelská, rodinná i sousedská setkávání. Společně vysadíte chybějící stromy do stromořadí, nové keře a květiny jako živý plot, vybudujete ohniště a posezení a plácek z části oplotíte. Na místě bude vše potřebné nářadí a materiál. Stačí se obléct do pracovního a vzít si s sebou dobrou náladu Na závěr brigády si opečete buřty na novém ohništi! Těšit se na vás bude tým Agentury pro rozvoj Broumovska.

Slavnost stromů v Lodžii

KDY: 23. října v 15 hodin

KDE: Jičín

Fantaskní oslava světa stromů pro celou rodinu se koná v parku pod Lodžií. Na programu budou tematické výtvarné dílny, interaktivní představení divadla DIP - Stromocity, inscenace Řeka studia DAMÚZA, koncert polského hudebního mága Paweła Romańczuka na prapodivné nástroje a scénický obraz oživlých stromových bytostí.

Draculova cesta

KDY: 23. října, 18 - 22 hodin

KDE: Jaroměř - Josefov



Před koncem turistické sezóny si pro vás Pevnost Josefov - Bastion No. I a podzemí a DDM Klíč připravili něco speciálního. Večer vás v Josefově čeká vzácná návštěva s tajemnou minulostí! S sebou veze vzácný poklad a povolává všechny mrtvé z podzemí, aby mu pomohli poklad uhlídat. Budete tak odvážní a oloupíte Draculu? Kteří mrtví se ukáží tentokrát a co si pro vás vymysleli za nástrahy musíte již zjistit sami…

Komentovaná prohlídka Adršpašskými skalami

KDY: neděle 24. října od 13 hodin

KDE: Adršpašské skály

Vydajte se v neděli do Adršpašských skal. Jak si prohlídku zarezervovat? Napište e-mail na adrspasskeskaly@gmail.com s rezervací průvodce nebo zarezervujte si online vstupenku na stránkách https://1url.cz/yKqzg na 24. října ve 13:00 hodin.

Přijeďte si užít klidnou podzimní atmosféru skal s vyprávěním zdejší průvodkyně. Kapacita je omezená (max 30 lidí) a prohlídka s průvodcem od hlavního vstupu k Velkému vodopádu trvá zhruba jednu hodinu.

100. výročí Gymnázia Trutnov

KDY: 22. a 23. října

KDE: Trutnov



Odložené oslavy stého výročí založení Gymnázia Trutnov 100 + 1 se uskuteční během dvou dnů o tomto předposledním říjnovém víkendu. V pátek 22. října od 18:30 hodin se můžete těšit na společenský večer v Centru Trutnovska pro kulturu a volný čas UFFO. Původní plesové uspořádání sálu se promění v divadelní. V tomto formátu proběhne ohlášený koncert legendy českého bigbítu Michala Prokopa s akustickou formací Michal Prokop trio (Michal Prokop, Jan Hrubý, Pavel Marcel). Program bude pokračovat po skončení koncertu v předsálí a v kavárně UFFO 2 rautem.



V sobotu je široká veřejnost zvána do budovy gymnázia v rámci Dne otevřených dveří, a to od 9 do 16:30 hodin. Bude možné navštívit umělecká vystoupení, sportovní utkání, vernisáž fotografií, zúčastnit se soutěže a prohlédnout si budovu školy. Oslavy stého výročí vyvrcholí koncertními vystoupeními v sobotu od 18:30 hodin v UFFU.

Týden duchů v safari parku

KDY: od 23. do 31. října

KDE: Dvůr Králové nad Labem

ZA KOLIK: dle aktuálního ceníku

Nejpopulárnější akce podzimu v safari parku nabídne tvořivé dílny s dlabáním tykvových luceren, denně zajímavá krmení zvířat dýněmi, prohlídky večerní zoo i proslulou Strašidelnou stezku.

Týden duchů safari park opanuje od 23. do 31. října. Areál budou postupně zaplavovat dýně, které příchozí sami vydlabou a naleznou pro ně to nejlepší místo. „Každý další den bude díky výzdoba safari parku jiná a bohatší. Na zájemce čeká přes devět tun oranžových dýní různých velikostí a tvarů, což slibuje vůbec nejpůsobivější podívanou v historii akce,“ prozrazuje Markéta Grúňová z oddělení mezinárodních projektů a komunikace.

Dýňové dílny budou pro návštěvníky připraveny bezplatně každý den. Také zvířata se ovšem potěší z podzimní nadílky tykví. Ošetřovatelé pro vybrané druhy připravili speciální hostinu. Ta zvířata přirozeně zabaví a aktivuje, takže se lidé mohou těšit na zajímavou podívanou. „Pro některé druhy, kterým dýně nabídneme, jsou vítaným zpestřením jídelníčku, pro další netradiční formou servírování, která probudí chuť objevovat nebo si hrát,“ doplňuje Markéta Grúňová. V průběhu týdne čekají dýňové hody třeba na slony, orangutany nebo šimpanze. Jako hračka poslouží dýně například levhartům, psům ušatým či surikatám.

Denně budou vyrážet i netradiční večerní procházky do potemnělého areálu s průvodcem za svitu loučí. Ve středu a čtvrtek je navíc ozvláštní ještě speciální povídání o netopýrech. Díky spolupráci Safari Park resortu, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy Dvůr Králové nad Labem nově vznikne odpočinková zóna, kde si budou moct děti nechat namalovat strašidelné obličeje nebo z vlasů vytvořit bláznivé účesy. „Rodiče si přitom budou moci odpočinout a dopřát si masáž od stylově oblečených masérů,“ zve manažerka resortu Markéta Kirschová.

Vrcholem Týdne duchů bude tradiční Strašidelná stezka, která se bude konat v sobotu 31. října od 16 do 19 hodin. Na několika zastaveních čeká její účastníky řada strašidelných úkolů nejen s tematikou zvířat.