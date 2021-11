Mezinárodní výstava koček

KDY: 6. - 7. listopadu

KDE: Jaroměř - Josefov

ZA KOLIK: dospělí 80 korun, děti a důchodci 40 korun

V sále Důstojnické besedy v Jaroměři – Josefově se po oba víkendové dny uskuteční mezinárodní výstava ušlechtilých koček. Můžete se těšit na kočky a koťata různých plemen, a to v sobotu od 10 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin.

Zavírání hradu Pecka

KDY: 6. listopadu

KDE: Pecka



V sobotu mají návštěvníci v letošním roce poslední možnost zavítat a prohlédnout si hrad Pecka. Zavírání turistické sezóny na peckovském hradě se uskuteční za účasti Kryštofa Haranta. Od 9 hodin jsou na programu komentované prohlídky hradu, od 12 hodin začnou šermířská vystoupení.

Charitativní akce pro Ladunku

KDY: 6. listopadu v 18 hodin

KDE: Mladé Buky

ZA KOLIK: 250 korun

V hospodě U Luboše se v sobotu uskuteční Charitativní rocková zábava pro Ladunku. Vstupné je 250 korun a výtěžek půjde na Ladunky cvičení. Můžete se těšit nejen na kapelu Ironick, ale i na bohatou tombolu, fotokoutek Miloše Šálka, trutnovské mažoretky i břišní tanečnice ze Svobody nad Úpou.

Zámecký Halloween

KDY: 7. listopadu, průběžně od 17 hodin

KDE: Hořice



Spolek Strozzi ve spolupráci s městským muzeem pořádá v prostorách tvrze a nádvoří zámku „Zámecký Halloween“. Pojďte se po dlouhé době opět setkat na zámku, projít si tajuplnou stezku, zastavit se u připraveného občerstvení. Na ty, kteří přijdou v maskách, čeká sladká odměna.

Brodský rampouch

KDY: 6. listopadu od 11:30 do 15 hodin

KDE: Červený Kostelec

Sportovní klub dálkového a zimního plavání Výtahy Náchod – Metujští tygři zve na třetí ročník závodu Českého poháru „Brodský rampouch“. Akce se koná v kempu u rybníka Brodský a plavci budou zdolávat tratě o délkách 1 km, 750 m, 500 m a 250 m. Otužilecká veřejnost si poměří síly na 100 m.

Výstava pro příznivce Rallye Paříž-Dakar

KDY: 6. listopadu ve 14 hodin

KDE: Police nad Metují



Muzeum papírových modelů zve na novou výstavu Fenomén Dakar. Vernisáž se uskuteční v sobotu odpoledne. Další krátkodobá výstava, která potěší hlavně milovníky těžkých rallyových strojů představí modely kamionů, které absolvovali legendární Rallye Paříž-Dakar. Je téměř až neuvěřitelné, že v České republice od roku 1987 vznikly více jak dvě stovky modelů závodních kamionů. Nejen značek Tatra a LIAZ, které samozřejmě početně vedou, ale třeba MAN, Kamaz, Perlini, Iveco či Ginaf.Z Dakaru se na přelomu 80. a 90. let stal doslova celospolečenský fenomén. Vyšlo několik knih, Československá pošta vydala sérii 4 poštovních známek s motivem dakarských speciálů Tatra a LIAZ, piloti kamionů objížděli besedy po celé republice a zprávy o Dakaru se dostali i na stránky takových časopisů, jako byly Květy. A mnohé z toho samozřejmě na výstavě uvidíte. Ovšem v hlavní roli budou modely kamionů. Od těch prvních, které pro časopis ABC a následně pro nakladatelství Albatros vytvořil legendární autor papírových modelů, pan architekt Richard Vyškovský, přes pozdější až k těm nejnovějším. Výstava potrvá do jara 2022.

Svatomartinský trh

KDY: 6. listopadu

KDE: Police nad Metují

Trh se uskuteční v dopoledních hodinách na Masarykově náměstí, bude s ním souviset dopravní uzavírka centra města. Od 9:00 do 16:00 hod bude otevřena stará škola Dřevěnka, s ukázkami řemesel a kuchyně našich babiček.

8. Broumovské diskuze

KDY: 3. - 6. listopadu

KDE: Broumov

ZA KOLIK: 100 korun



Konferenci 8. Broumovské diskuse hostí broumovský klášter ve dnech 3.–6. listopadu 2021. Letošním tématem jsou Hodnoty a společnost. Pojďte společně zažít konferenci, na které se nespěchá.



Broumovské diskuse jsou otevřeny široké veřejnosti. Hlavní program je složen ze tří diskusních panelů, z nichž každý trvá 2,5 hodiny. Hosté konference se v nich budou zamýšlet nad hodnotami ve společnosti, v politice, v byznysu i nad proměnami hodnot v kontextu pandemie. Konference ctí pravidla demokratické diskuse (věcnost, trpělivost, zdvořilost, poctivost, otevřenost), a zvláště v dnešní době tak nabízí ojedinělý prostor pro kultivovanou debatu.



Pozvání na 8. Broumovské diskuse přijali tito hosté: ústavní právník Jan Kysela, bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, socioložka Klára Plecitá, teolog Michal Podzimek, bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček, sociolog Daniel Prokop, investor Jiří Hlavenka, senátor Pavel Fischer, komeniolog Jan Hábl, gerontoložka Iva Holmerová, spoluzakladatelka platformy Česko.Digital Eva Pavlíková, filantrop Libor Winkler a podnikatel Zbyšek Záliš. Jednotlivé panely moderují renomovaní moderátoři Světlana Witowská, Michael Rozsypal a Jan Moláček, konferencí provází také Daniela Brůhová.



Součástí akce je bohatý doprovodný program v areálu národní kulturní památky klášter Broumov – koncert, číše vína, meditace, prohlídky výstav i místní architektury, mše svatá apod.



Vstupné na jednotlivé panely je 100 korun, zakoupit lze také zvýhodněný balíček na celý program nebo balíček na podporu konference. Vstupenky dle výběru je možné koupit online na webu www.broumovskediskuse.cz