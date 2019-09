Den města Úpice

KDY: 14. září

KDE: Úpice

ZA KOLIK: zdarma

Náměstí T. G. Masaryka zaplní v sobotu akce Den města Úpice. Začne ve 13 hodin a nabídne pestrý program až do půlnoci. Jako první se představí dechový orchestr ZUŠ A. M. Buxton Úpice, po něm vystoupí úpická městská hudba. V 15 hodin potěší diváky Prodaná nevěsta v oblíbeném provedení spolku divadelníků Aloise Jiráska. Po ochotnickém představení přijde na řadu křest knihy, vydané ke 100. výročí založení SK Sparta. Poté se divákům v Úpici předvedou sokolové, Banda di Feste, zpěvačka Ella s kapelou. Večerní program rozjede od 20.25 Petr Vondráček s kapelou Lokomotiva, o hodinu později vtrhne na náměstí Queenmania a Den města Úpice završí před půlnocí kapela Catska. Programem bude provázet Petr Záliš. Připraven bude fotokoutek Cvakmat či bublinový workshop.

Dny evropského dědictví v Žacléři

KDY: 14. září

KDE: Žacléř

ZA KOLIK: zdarma



Hodně zajímavý program připravili v Žacléři při Dnech evropského dědictví v sobotu od 13 hodin. Návštěvníky čekají v muzeu ochutnávky tří druhů pirohů, výtvarná dílna, zahájení výstavy obrazů a kreseb, návrhy studentů architektury na řešení žacléřských lokalit, prohlídka nové tělocvičny v MŠ Na Pilíři a učebny MŠ v ulici Boženy Němcové, prohlídky čističky odpadních vod v Bobru. Bude možné podívat se do kaple sv. Donáta v Křenově, na skleněný oltář a varhany v kostele Nejsvětější Trojice. Vrcholem dne bude v 18.00 koncert gospelového souboru Gospel Voices z Mladé Boleslavi.

Vinobraní na Kuksu

KDY: 14. září od 10 do 18 hodin

KDE: hospitál Kuks

ZA KOLIK: 250 Kč



Třináctý ročník Vinobraní na Kuksu Vám opět nabídne ochutnávky vín a burčáku, stánky s pochutinami a součástí bude i tradiční jarmark. Samozřejmostí je hudební a dětský doprovodný program. V letošním roce se můžete těšit na kapelu QUEENIE - Queen tribute band , nejen pro děti kapela MIXLE V Piksle, koncert pardubického Volantu a skupiny Electrophonix. V ceně vstupenky je prohlídka Hospitalu, sklenička a víno ve vinných lázní zdarma.

Dny evropského dědictví 2019 v Trutnově

KDY: 13.-15. září

KDE: Trutnov

ZA KOLIK: zdarma



Využijte jedinečnou možnost navštívit zajímavé památky a objekty. Dny evropského dědictví proběhnou v Trutnově ve dnech 13. až 15. září a budou zaměřené na městskou část Poříčí. Tématem DED jsou "PAMÁTKY A ZÁBAVA".

Přistání na Černé hoře

KDY: 14. září od 10 do 17 hodin

KDE: Janské Lázně

ZA KOLIK: různě



Tuto sobotu všech 59 kabinek lanové dráhy Černohorský Express přistane ve výšce 1260 m n. m. uprostřed bohatého programu pro děti s rodinami. Jízdné na lanovku zdarma pro děti a juniory do 18 let. Vstup do Dětského parku Kabinka bude volný.

Food festival Na Dvoře 2019

KDY: 14. září od 10 do 16 hodin

KDE: Vrchlabí

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte ochutnat chutná jídla, setkat se s přáteli, poznat restaurace, kuchaře, kavárníky, cukrářky nejenom z Vrchlabí a okolí. Nebude chybět živá hudba a další doprovodný program pro velké i malé. Přijďte strávit pohodový den s dobrým jídlem a pitím v příjemném prostředí Klášterní zahrady ve Vrchlabí.



S sebou můžete vzít piknikovou deku, případně i nějaké vlastní jídelní nádobí, pokud nechcete používat nádobí na jedno použití. K dispozici bude omezené množství festivalových porcelánových talířů.

BUTY (open air 2019 Tour)

KDY: 14. září od 19:30

KDE: přehrada Les Království

ZA KOLIK: 360 Kč



Skupina BUTY na Štěrbově vile u Přehrady Les Království!!! Legenda hudební scény přijíždí ve skvělé formě a v regionu dlouhá léta nevystupovala. Přijď si užít prima večer a zazpívat si hity jako Nad stádem koní, František, Mám jednu ruku dlouhou, Píseň práce, Krtek a nebo Tata!

Semilský PECEN 2019

KDY: 13.-14. září

KDE: Semily

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční dožínková slavnost s bohatým doprovodným programem.

Rudolfovy slavnosti

KDY: 14. září

KDE: Svoboda nad Úpou

ZA KOLIK: zdarma



Rudolfovy slavnosti ve Svobodě nad Úpou zavedou návštěvníky do středověku. Bude hrát středověká kapela, vystoupí žongléři, pod parkovištěm vyroste středověké ležení, kde si návštěvníci můžou zdarma vyzkoušet střelbu z kuší, z luků, vrhací zbraně, jízdu na koních. Hřiště a zahrada u základní školy budou patřit sportovně zábavnímu odpoledni pro celé rodiny Alzíkův tolar. Hlavním bodem programu bude příjezd císaře Rudolfa II. v historickém průvodu v 16.30 hodin. Na hlavním pódiu bude živo už od 10 hodin. Program završí ohnivá show a před půlnocí koncert kapely Koneckonců.