Provoz mimo sezónu v Peci pod Sněžkou.

V sobotu slavnostně otevřeli ve Velké Úpě Herní krajinu Pecka, výjimečný projekt plný nápaditých prvků. | Foto: Deník / Michal Fanta

Pokud se chystáte na výlet do Pece pod Sněžkou, pak je důležité vědět, že Lanová dráha Sněžka má až do 4. prosince podzimní odstávku. Jezdí pouze o víkendech. SkiResort Černá hora Pec hlásí, že lanovky jsou až do zahájení zimní sezóny mimo provoz, prochází pravidelnou údržbou. Provoz Herní krajiny Pecka byl oficiálně ukončený a opět se plně otevře návštěvníkům na jaře 2021. Pokud byste to však nemohli vydržet, Herní krajina není nijak oplocená, ale její návštěva je na vlastní nebezpečí. Musíte také respektovat uzavírku některých herních prvků.