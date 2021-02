KDY: do 28. února 2021

KDE: Trutnov

ZA KOLIK: zdarma

Po celý únor jsou v areálu Na Nivách připravená venkovní stanoviště, kde si děti mohou zdarma vyzkoušet různé disciplíny zimních sportů. Po absolvování se mohou vyfotit na stupních vítězů v připraveném fotokoutku. Naleznete zde aktivity napodobující zimní sporty jako je biatlon, curling, lední hokej a další. Provozní doba pro veřejnost je od pondělí do pátku od 14:00 do 17:00 hodin a o víkendu od 10:00 do 17:00 hodin. Při účasti na aktivitách jsou návštěvníci povinní dodržovat aktuální protiepidemiologická opatření.