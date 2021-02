KDY: 30. - 31. ledna 2021

KDE: Rokytnice nad Jizerou

ZA KOLIK:

Přihlášení do závodu bude online. Registrace bude otevřená v sobotu 30. ledna od 8 do 15 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin. V těchto časech můžete také individuálně vystartovat. Na výběr se nabízejí tři různě obtížné trasy, které budou v terénu značené, kontrolované a průběžně opravované. „Rádi bychom nepřerušili tradici skialpového závodu v Rokytnici nad Jizerou a proto vás zveme i na tento covidový ročník. Věříme, že se přijedete projít a užít si krásu zdejší krajiny, i když to vše nebude okořeněné vyhlášením vítězů,“ vzkazují pořadatelé. Více informací na webu www.krakonos.cz a FB profilu: @o.dreveneho.krakonose.