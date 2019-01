10. ročník fotbalového turnaje v malé kopané

SYSTÉM HRY:



Hraje se turnajovým způsobem.

Ideální počet teamů 8.

5 + 1 hráčů (nejlépe ještě někoho na střídání).

10 – 12 min jeden zápas (podle počtu účastníků).

Turfová obuv, mohou být i lisovky.

První zápas v 9:00, poslední v 15:00.

STARTOVNÉ:

Startovné pro hráče bez ubytování 200,-/osoba, kromě startovného jsou v ceně odměny za umístění, polední občerstvení a čaj na hřišti.

Ubytování pro 1 osobu s polopenzí a startovným a vstupem do wellness 1 400,-/osoba.

Rezervace svých teamů proveďte e-mailem na adresu dolezal@bretcz.cz

Uzávěrka přihlášek do 15. 10. 2018.

KLÍČOVÉ BODY PROGRAMU:

Turnaj bude probíhat od 9:00 do 15:30

Po skončení turnaje je vyhlášení, potom možnost skočit do vířivky, od 18 hod společná večeře a zábava v restauraci do pozdních hodin o kterou se postará DJ.