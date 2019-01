17. Svatoanenské slavnosti

Tradiční zahradní slavnosti hudby, divadla, řemesel, dobrého jídla a pití v Areálu Žireč. Akci pořádá Domov sv. Josefa, jediné nestátní lůžkové zařízení v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou. Přijeďte se pobavit a podpořit dobrou věc.

Vstupné: 130 Kč, studenti, důchodci 70,- Kč, rodinné 270,- Kč

Program letošních slavností je pořádně nabitý. Na třech scénách vystoupí interpreti různých hudebních a divadelních žánrů. A nejen to!

Akce bude zahájena v 10:00 hod. slavnostní mší svatou s barokní hudbou v kostele sv. Anny, kde se během odpoledne odehrají tři hluboká a meditativní představení. V 18:30 se můžete zaposlouchat do tónů žirečské zvonkohry v podání Prof. Václava Uhlíře s houslovým doprovodem Prof. Jiřího Kuchválka.

Především pro děti ožije nádvoří Domu sv. Josefa, kde se mohou těšit na Waldiniho kouzelnickou show, Kašpárkovo varieté nebo hru s názvem František blázen inspirovanou příběhem sv. Františka z Assisi. V parku budou pro děti po celý den připraveny zábavné workshopy, jízda na ponících, dřevěný kolotoč, skákací hrad nebo malování na obličej.

Hlavní hudební scéna bude opět pod širým nebem, v parku Areálu Žireč. Od 12:00 hod. se zde vystřídá 5 kapel. První zahraje folkový Fukanec, poté se představí Good Work se svými pop-gospely, folková legenda Nezmaři či Pavel Helan, finalista soutěže Československo má talent. Hvězdou letošních slavností je David Kraus s kapelou, který svým vystoupením celý program završí.

Bohatým programem 17. Svatoanenských slavností bude provázet moderátor TV Prima Josef Mádle.

Z doprovodného programu se můžete těšit na promítání dokumentu Camino na kolečkách o putování vozíčkáře do Santiaga de Compostela; ochutnávky sirupů Camellus; vynikající kávu, točené pivo Primátor a drobné občerstvení v Café Damián; ochutnávku z Vinných sklepů Kutná Hora; prohlídky Cyklomuzea v Areálu Žireč za snížené vstupné; celý den bude probíhat jarmark řemesel a chráněných dílen.