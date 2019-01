4TET - Koncert, verze V.

Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými, výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou. Verze V., kterou připravil se 4TETem stejný tým, jako verze předešlé, je scénicky a obsahově úplně jiná. Co ale zůstalo, je umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev vokálního seskupení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké až "taneční" výkony některých aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou.