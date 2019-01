Charitativní sbírka oblečení pro děti z Ozdravovny Království

V sobotu 26. ledna 2019, na náměstí T.G.M. ve Dvoře Králové n/L (u pasáže Dvoreček) budete mít celé dopoledne možnost přinést do našeho stanu Život Srdcem veškeré oblečení a hračky, z kterého Vaše děti již odrostli nebo je nepotřebují. Udělají totiž další radost a velmi pomohou v tomto případě malým i větším dětem z Ozdravovny Les Království u Dvora Králové nad Labem. Ozdravovna disponuje zázemím pro děti od 2 měsíců do 18 let. Velmi rádi Vám za tuto pomoc nabídneme čaj nebo svařáček. Těšíme se na Vás!