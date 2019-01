Chris Bergson trio

Chris Bergson – kytary, zpěv, Lukáš Kytnar – baskytara a kontrabas, Tomáš Hobzek – bicí a perkuse.

Newyorský kytarista a zpěvák Chris Bergson se etabloval na americké bluesové scéně jako "jeden z nejinvenčnějších skladatelů v historii moderního blues" (citace z All Music Guide). Vytváří vlastní originální směs blues, dřevní roots music a soulu. Chris Bergson doprovázel nebo sdílel pódium s takovými veličinami jako jsou (či byli) B. B. King, Norah Jones, John Hammond a Etta James. Chris Bergson byl uveden v únoru 2015 do newyorské bluesové síně slávy (New York Blues Hall of Fame) jako „Mistr Blues“.