Ctibor Košťál: Oči Nepálu - "Návrat"

Cestopisný večer s fotografiemi Ctibora Košťála v kině Vesmír: pondělí 3. prosince od 19:00

Vstupenky za 80 Kč je možné zakoupit v předprodeji v Inforecepci UFFO, v TIC Trutnov nebo online na www.uffo.cz

"Nikdy neříkej nikdy… Po návratu ze zemětřesením zmítaného Nepálu jsem hlasitě deklaroval, že už nikdy více. Mé rozhodnutí vydrželo 2 roky. Jak to tam asi po tak rozsáhlé destrukci vypadá, co místní lidé? LIDÉ… Právě domorodci se stali motivací mého návratu do malé země pod nejvyššími horami planety. Vlastně domorodkyně. Jedna malá holčička. Tu jsem pod Annapurnami vyfotografoval na podzim 1995. Tvář mých mnohých výstav a besed. Moje nepálská láska. Bylo jí tak 7 let. Žije? A když, tak jak? A jak vypadá? Vzpomene si?

Toto všechno mně přivedlo k rozhodnutí se do Nepálu spolu s svým letitým spoluharcovníkem Petrem vydat. Připravil jsem alba s dnes již historickými fotografiemi a koncem září 2017 vyrazil.

Cestu jsme si rozdělili do dvou částí. První „pátrací“ v oblasti prvně slezené osmitisícovky Annapurny, kde jsme jako na houpačce vyhodnocovali informace místních o identifikaci letitého portrétu děvčátka a druhou, která nás zavedla do ještě relativně původního a nefrektovaného Tsum valley, sevřeného, slepého údolí, odklánějícího se k tibetské hranici od klasického treku kolem Manaslu.

Pochopitelně jsme si do sytosti užili strastiplného cestování místní dopravou a nechali si čas na démonické hlavní město Káthmándú, kde jsem si rovněž neodpustil dohledávání pramenů z roku 1995.

Jako z jiného světa pak na nás zapůsobil třídenní relaxační pobyt v Dubaji. Výlet do Abú Dhabí do mešity šejka Zayeda s největší mramorovou mozaikou na světě, nebo dech beroucí výhledy z mnohasetmetrové výšky nejvyšší budovy světa Burj Khalifa."

Ctibor Košťál