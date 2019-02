Den otevřených dveří - vše o létání

V sobotu 2. března od 9,00 hod. máte možnost prohlídky letiště, letecké techniky a především setkání s piloty kteří se Vám budou věnovat. Budete mít skvělou příležitost probrat vše co chcete vědět, aby jste mohli začít s létáním a to s takovými osobnostmi jako je například Jiří Vepřek, dlouholetý člen akrobatické skupiny Flying Bulls a mistr světa ve skupinové akrobacii. Řada členů našeho aeroklubu začínala létáním pro radost a dnes jsou to profesionální piloti s tisíci nalétaných hodin a spoustou krásných zážitků.