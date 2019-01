Do Bozkovských jeskyní a na Horní Pojizeří Z Jilemnice doporučujeme cykloturistům vyjížďku po husté síti značených cykloturistických tras na Horním Pojizeří. Je to kraj krásných dalekých rozhledů a hlubokých údolí. Základní varianta okruhu č. 4 měří asi 65 km. Lze ho absolvovat na trekovém kole. Počítejte s častým stoupáním i dlouhými sjezdy. Navrhujeme i obměny základní trasy. Pokud zvolíte z Jilemnice k Peřimovskému mostu terénní variantu 4a a dojedete okruh jako základní č. 4 ujedete asi 61 km a pokud zvolíte z Bozkova ještě variantu 4b, zkrátíte si trasu o 4 km. Zvolit můžete variantu č. 4 na jilemnickém náměstí a vydat se po cyklotrase č. 4171, z které odbočíte vpravo v Mříčné na cyklotrasu č. 4173. Milovníci náročnějších terénů mohou zvolit variantu 4a, použít pásově značenou zelenou cyklotrasu, která začíná na rozcestí U Labutě a vede kolem vyhlídky na Kozinci. K Peřimovskému mostu na cyklotrasu č. 4173 pojedete po modré cyklotrase. Od Peřimovského mostu vede okruh č. 4 po cyklotrase č. 4173 přes Dolní Sytovou, Roprachtice a Helkovice do Roztok u Semil, kde obdivovatele technických památek zaujme přístupný potoční mlýn. Z Roztok u Semil vás cyklotrasa č. 4173 dovede před Jesenný na křižovatku U Babety, kde odbočíte vlevo na cyklotrasu č. 4174 a dorazíte do Bozkova k parkovišti. Slouží návštěvníkům známých dolomitových jeskyní. V Bozkově můžete navštívit i kostelní věž, která je přístupná jako rozhledna. Z Bozkova můžete zvolit trasu č. 4b a pokračovat po cyklotrase č. 4174 přes Příkrý a Benešov u Semil do Loukova, kde pojedete kolem zajímavého Muzea techniky až na křižovatku s cyklotrasou č. 4175 nad Valdicemi. Jinak můžete jet základní okruh č. 4 a použít cyklotrasu č. 4174 jen do Podbozkova, přejet na cyklotrasu č. 4170 a kolem Sejkorské kapličky přes Bítouchov za výhledů do údolí Jizery dojet do Semil. Ze Semil použijte cyklotrasu č. 4175, která vás dovede přes Čikvásky, kde rád maloval Vladimír Komárek, také na křižovatku nad Valdice. Odtud okruh č. 4 pokračujte po cyklotrase č. 4175 přes Kundratice na křižovatku s cyklotrasou č. 4171. Po ní se dáte vlevo a za krásných pohledů na panorama západních Krkonoš dorazíte přes Mříčnou zpět do Jilemnice. Doporučený cykloturistický výlet lze krátit, když využijete novou linku turistických autobusů Jilemnice – Semily – Kozákov.