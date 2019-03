Expediční kamera, Úpice 2019

Expediční kamera je filmový festival, který již od roku 2009 přináší do kin ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce.

Vstup je možný v průběhu celého festivalu.

Časy jsou orientační.

Vstupné 50 Kč.

Program:

17:00 Waia-Toa Odyssey (13 minut)

Jezdívali jsme na vodu s barely a kytarou. Na kole jsme vozili brašny těžké tak, že kolo nešlo zvednout

do vlaku. Ale to už dnes neplatí. Víte, co je to packraft? Je to nafukovací loď, která je lehká tak, ji

jednoduš složíte a hodíte na záda. A víte, co je to bikepacking? Moderní pojetí minimalistického

cestování na kole. Parta tří dobrodruhů, jednoho fotografa a filmaře vyrazila na 300 km dlouhou 6denní

cestu bez jakékoliv podpory.

17:15 Divided (39 minut)

Z Kanady do Mexika můžete jet pohodlně autem. Jenže je to 4 a půl tisíce kilometrů, takže je

pohodlnější třeba letět. Rickie a Lee ale pojedou na kole. Obě spojuje láska k cyklistice a v sedle kola

už obě dvě zažily leccos. Tentokrát čelí řádné výzvě – závodu Tour Divide napříč Severní Amerikou.

18:00 Matsés (45 minut)

Je dnes ještě vůbec možné zažít opravdové dobrodružství, tak jako za starých časů a jen s papírovou

mapou v ruce? Jaké to je, když se otec s dcerou na vlastní pěst vydají na peruánsko-brazilskou hranici

až do nitra Amazonie ke kmeni Matsés, čelícímu tlaku civilizace a těžařských společností?

18:45 Stumped (25 minut)

Maureen je lezkyně. Bydlí v Coloradu a miluje zvířata, nezdravé jídlo a spaní v autě. A kromě toho má

také lezecký projekt. Chystá se vylézt cestu Days of Future Past obtížnosti 8+ (UIAA). Jenže talent není

všechno a Mo zjišťuje, že na sobě bude muset pracovat mnohem víc, než byla dosud zvyklá.

19:20 Kroky na hraně (42 minut)

Běhání je moderní. Všichni běháme. Běháme pro radost, abychom zhubli, abychom byli nejlepší. Byly

ale doby, kdy byl běh formou útěku. Kdo utekl, přežil. Skupina slovenských ultraběžců se vydává po

stopách Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera, kteří v roce 1944 utekli z pekla koncentračního tábora

v Osvětimi a absolvovali 170 km dlouhou cestu do Žiliny, aby podali svědectví o systematickém

vyvražďování Židů. Více než kopce a vzdálenost tentokrát ale na cestě bolí vzpomínky.

20:00 Tupendeo (26 minut)

Stephan Siegrist s parťákem Thomasem Senfem se vydávají v roce 2015 na prvovýstup hory Tupendeo

v oblasti Kašmíru v indických Himalájích. Nález lezeckého materiálu těsně pod vrcholem jim odkrývá

příběh z expedice roku 1992.

20:30 Konec