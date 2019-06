Festival Kafe&Jazz 2019 se zaměřuje především na fenomén kávy, kavárnictví a pražíren a také na hudbu dotýkající se jazzu a jeho fúzí.

V rámci této události bude připraven epesní hudební program: Ondřej Havelka and his Melody Makers, The Abs, Sirsch, Jay Delver, Shum Davar, Cabaret Maňana (dj´s), Jazzinec Q a další.

Cílem tohoto festivalu je představit veřejnosti rozdílné přístupy v přípravě kávy, trendy v kavárenství a zajímavosti z kavárenského světa, a také návštěvníky vzdělávat.

Vybrané pražírny z různých koutů ČR budou prezentovat svá kávová portfolia a baristický um v rámci řízeného vystoupení na „Coffee stage“, která bude rozdělená na 2 stanoviště: „Brew bar“ a „Espresso bar“.

Těšit se můžete na tématickou výstavu, workshopy, přednášky, promítání a také na stánky s vynikajícím občerstvením, kávový market, antikvariát a mnohé další.

V rámci sobotního vstupného budete moci vypít tolik kávy, kolik se do vás vejde:)

Pro detaily sledujte webové stránky www.kafejazz.cz, které budou spuštěny ve středu 13. března. Ve stejný den bude zahájen také předprodej vstupenek na tuto událost.