Food festival Na Dvoře 2018

Zveme na 3. ročník Food festivalu ve Vrchlabí!

Jídlo nás spojuje. Je příležitostí k setkání. Skrze jídlo můžeme poznávat jiné kultury, lidi a zvyky, ale i své sousedy a přátele.

Hledáme a vybíráme jídlo dobré, lokální, férové, domácí. Podporujeme místní výrobce a prodejce.

Přijďte ochutnat chutná jídla, setkat se s přáteli, poznat místní restaurace, kuchaře, kavárníky, cukrářky z Vrchlabí a okolí. Přijďte strávit příjemný den v Klášterní zahradě ve Vrchlabí.

S sebou můžete vzít piknikovou deku, případně i nějaké vlastní jídelní nádobí, pokud nechcete používat nádobí na jedno použití. K dispozici bude omezené množství festivalových porcelánových talířů.

Nebude chybět živá hudba a další doprovodný program pro velké i malé. Přijďte strávit pohodový den s dobrým jídlem a pitím v příjemném prostředí Klášterní zahrady ve Vrchlabí.

Vstupné: 60,- Kč

Snížené vstupné: 30,- Kč pro děti 7-15 let, seniory 65+ a ZTP

Děti do 6 let zdarma

Pro více informací sledujte FB stránku festivalu: www.facebook.com/foodfestivalvrchlabi