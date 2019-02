S klukama jsme dali hlavy dohromady že uděláme velkou GAME OF H.E.L.L

Začne to v sobotu 2.února, ti z vás co se registrujou sejdeme se v hellu poskejtujem a rozlosujem kdo s kym pojede, pak se vždy dva mezi sebou dohodnete kdy přijedete, odjede se game, něco se natočí, pohoda jazz a tanec... na losovačku dalších kol se vždy sejdeme zase v hale a takhle až do tý doby než zůstane šest riders. Celou parádu zakončíme v Dubnu na prozatím Mystery Party, odjedou se finále bude vítěz bude mejdan bude sranda.

Kovová padesátikoruna nebo dvě eura vám zajistí start a pivo k tomu. Jinak na kazdou game bude bar aspoň trochu vybaven.

Přihlásíte se pomocí formuláře kterej najdete tady: https://bit.ly/2scskDL