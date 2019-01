Hunťák cup 2018

Turnaj v malé kopané v obci Vítězná nedaleko města Dvůr Králové nad Labem, jehož historie se začala psát v roce 2003, kdy se parta místních kluků (Pepa Špůr, Jarda Pácalt, Martin Formánek a Petr Žaba) rozhodla místo účasti na jiných turnajích v okolí uspořádat turnaj doma. Je to docela velká akce, kde mají lidé z obce a nejen z blízkého okolí možnost se potkat, poklábosit, dát si mimo jiné párek a pivko. Návštěvníci turnaje se od prvopočátku mohou těšit nejen na kvalitní sportovní úroveň, ale stejně tak na bohatý doprovodný program. „Turnaj neděláme jen kvůli fotbalu ...“ (Špůr) . Prostě fotbal plus zábava rovná se Hunťák Cup.

Po celou dobu turnaje hraje v areálu hudba, která zpříjemní strávený čas. V odpoledních hodinách přijdou vždy na řadu soutěže pro děti a řada dalších zajímavých akcí, včetně skákacího hradu, malování na obličej, seskok parašutisty a hlavně velmi populární házení sladkostí z letadla. Na své si ale vždy přijdou i dospělí, po skončení turnaje totiž nechybí i zábavný program pro ně ať už se jedná o diskotéku, tombolu, Travesti show, barmanskou show, striptýz.

Na turnaji vystoupili a předvedli své umění i např. Jan Weber několikanásobný mistr světa a Evropy ve freestyle footbagu nebo driblingová legenda Jan Skorkovský.

Aktivně jako hráči se turnaje zúčastnili tyto známé osobnosti Martin Tomek prvoligový fotbalový brankář, Lukáš Přibyl český sportovní redaktor a později fotbalový funkcionář, místopředseda představenstva českého klubu AC Sparta Praha a ředitel Bohemians 1905, bývalý mládežnický hráč Sokol Vítězná Jaroslav Pavelka hokejový brankář a bývalý mládežnický reprezentant v současnosti hájící barvy extraligového hokejového týmu Mountfield Hradec Králové.

Hunťák cup na útulném stadionku probíhal od roku 2003 a odehrát stihl šest ročníků. Po slunečném létu 2008 však přišla rekonstrukce trávníku a celého areálu, od níž si místní slibovali zvýšení úrovně nejen zdejšího areálu, ale také samotného turnaje. Jenže ouha. Problémy s převzetím hřiště, jehož povrch se ne a ne změnit v kvalitní trávník, zamezily v pokračování rozjeté tradice. Jak velká škoda. Organizátoři ale nehodili flintu do žita a Pepa Špůr s Petrem Žabou za pomocí obce Vítězná v roce 2012 obnovili úspěšnou akci. Čtyři roky si tedy museli milovníci Hunťák cupu počkat, než přijde na řadu sedmý ročník jejich oblíbeného turnaje.

S obnovou turnaje přišla i nová tradice a tou byla vždy návštěva známé osobnosti z řad bývalých fotbalistů a tak tento turnaj navštívili v roce 2012 mistr Evropy 1976 a legenda české kopané Antonín Panenka v roce 2013 druhý nejlepší střelec světového šampionátu z roku 1990 v Itálii Tomáš Skuhravý a v roce 2014 bývalí prvoligový fotbalista Tomáš Kuchař. Po celou dobu se tyto osobnosti aktivně věnovali divákům. Rozdali desítky autogramů, provedli slavnostní výkopy finálových utkání a nakonec předali i ceny nejúspěšnějším týmům a jednotlivcům. Navíc i organizátoři Antonínem Panenkou podepsané kopačky, vydražili za 5 tisíc korun. Výtěžek dražby poté putoval k dětem do místní mateřské školy.

Po odehrání těchto turnajů v letech 2012 až 2014 se konečný stav zatavil z různých důvodů (pracovní vytížení aj. hlavních organizátorů) na čísle 9 odehraných ročníků turnaje Hunťák cup.

Až nakonec po velkém „naléhání“ starosty obce Vítězná Petra Hrubého na hlavního organizátora tohoto turnaje Pepíka Špůru, který oslovil původní spoluorganizátory se rozhodli, že tedy za velkého přispění obce Vítězná uskuteční v roce 2018 jubilejní 10 ročník Hunťák cup.

A na co se účastníci a návštěvníci mohou těšit krom sportovních bojů na fotbalovém hřišti , kde určitě nastoupí i tým domácích ve stejném složení ve kterém nastoupil v 1 ročníku v roce 2003, určitě na spoustu dobré zábavy jak pro děti tak dospělé, namátkově uvádíme - různé soutěže pro děti, malování na obličej, skákací hrad, ohňostroj, barmanskou show Karla Zapalače, vystoupení hudební skupiny Wishmasters (symphonic-metal) a samozřejmě nebude ani letos chybět fotbalová osobnost bude to někdo z trojce Jan Koller, Pavel Kuka nebo Vladimír Šmicer.

Tak určitě neváhejte a přijděte se dobře pobavit a podívat, jaký štítek se jménem vítěze 10 ročníku přibude na podstavec putovního poháru v roce 2018 !!!

Dosavadní vítězové turnaje : 2003 V+J RODOS , 2004 FK MOSTEK, 2005 - 2006 BEDNA 98, 2007 KOUSCI LAUŠMANOVI, 2008 BEDNA 98, 2012 FC DRTIČ, 2013 BANÍK ŽACLÉŘ, 2014 TIMUR A JEHO PARTA