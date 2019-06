Jablonecký country festival 2019

Vy všichni, kteří máte rádi veselost, dobrý mok, dobrou baštu a především country muziku - NEPŘEHLÉDNĚTE, že se v Jablonci nad Jizerou opět koná

JABLONECKÝ COUNTRY FESTIVAL

Open air festival se opět koná v areálu městského parku v Pilišťatech (u Hájenky) v Jablonci nad Jizerou v sobotu 15.června 2019. Areál bude otevřen ve 14:00 hodin, první kapela vystoupí cca v 14:30 hodin, program bude plynule pokračovat po celé odpoledne a po celý večer.

Vstupné: děti do 15 let zdarma, penzisté a mládež do 18 let 50,- Kč, ostatní 100,- Kč.

Na festivalu vystoupí tyto kapely:

FOUS - Jablonec nad Jizerou

VOBUTY - Hrádek nad Nisou

KTP - Mladá Boleslav

BANDIT - Nová Paka

NABOSO - Rokytnice nad Jizerou

Pro tancechtivé - taneční parket přímo před pódiem! Pro trampy a zálesáky – táborový oheň, kanadské svíce!

Pro návštěvníky jsou připraveny dovednostní soutěže o kšiltovky a reklamní předměty některé z vystupujících kapel a slosování vstupenek o zajímavé ceny.

Možná bude i ohňostroj.

Věřte, že o bohaté a neutuchající občerstvování účastníků při tomto country-maratónu bude velmi dobře postaráno.

Tak neseďte doma, přijďte se pobavit, přijďte si zazpívat a zatancovat!