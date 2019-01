James Harries ve Špýcharu

James míří na začátku roku 2019 do studia, ještě předtím vyzkouší

nové písně na podzimním turné, které již tradičně zakončí ve Dvoře Králové v muzeu.

Britský písničkář, kytarista a zpěvák James Harries se těší v České republice značné oblibě. Jeho posledním počinem bylo médii i fanoušky skvěle přijaté EP Recorded Live in Bratislava vydané na

podzim 2017. Neustále koncertuje po celé Evropě a příležitostně vystupuje v nabité sestavě Blue Shadows ceněného skladatele Petra Ostrouchova. Jamesova píseň Sunlight of My Heart se objevila v úspěšném filmu Plan B, který natočila uznávaná polská režisérka Kinga Debska.

Především ovšem James skládá nové písničky. V tuto chvíli pracuje jednak na své vlastní desce a současně také na dalším

projektu, tentokrát poprvé se spoluautorem, kterým je Viliam Béreš, producent osvědčený z předchozí spolupráce na Jamesově singlu Lights. V listopadu a prosinci 2018 představí James nové písně naživo na svém tradičním podzimním turné, které kromě České republiky zavítá také na Slovensko, do Rakouska, Německa, Holandska, Belgie a Polska.

Jamesova hudba je výsostně autorská, originální a osobitá. Ať už melancholická nebo plná hravosti a euforie, vždycky má navíc naléhavost Harriesova hlasu a pořádnou dávku charismatu. James nepostrádá energii dítěte ani lyrické vyjadřování básníka. Pobíhá na pódiu, srší vtipem, vypráví historky, všímá si lidí v publiku. O pár tónů později se zavřenýma očima vypráví hudební příběhy, které se člověku dostanou pod kůži a umí natlačit do očí slzy.