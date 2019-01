Keltská noc v Harrachově

? 23. ročník Keltské noci se uskuteční 2. – 4. 8. 2018 ?

Tradiční krkonošský hudební festival již zakořenil v Harrachově. Díky místu konání v areálu velkých skokanských můstků získal punc nejvýše pořádaného českého festivalu s nejhezčím výhledem.

Tři sestry ▪ Mig 21 ▪ Wohnout

vypsaná fiXa ▪ E!E ▪ Krucipüsk

Imodium ▪ Doctor P.P. ▪ DE BILL HEADS

Totální nasazení ▪ Vltava ▪ Garage and Tony Ducháček

VHS ▪ M.Z.H. ▪ Insania ▪ Dirty Blondes ▪ TH!S ▪ COVERS FOR LOVERS ▪ Krkonošká dechovka ▪ Cze Hun ▪ Kohout plaší smrt ▪ Fancy Foxx

Acoustic stage:

Záviš ▪ SPS ▪ lety mimo ▪ Trojky ▪ Vasilův Rubáš ▪ Pirates of the Pubs ▪ Dillema In Cinema ▪ Deratizéři