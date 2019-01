Speciální program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do života – Bookstart - "Královédvorské KNIHOMRNĚ".

Děti prožijí odpoledne plné říkanek, her, knížek a to vše v příjemném prostoru knihovny. Přijďte i vy poznat skřítka Knihovníčka.