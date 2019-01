Krkonoše Amerikou 2018

Projet si letní Krkonoše americkým vozem je při troše fantazie velmi podobné jízdě někde v srdci Tennessee nebo třeba Black Hills v Jižní Dakotě. Jelikož už nejde vrátit se o desítky let zpět do USA a zlaté éry amerického automobilismu, rozhodli jsme přenést si Ameriku sem k nám do malebného Vrchlabí.Pro zájem ze strany majitelů novějších "amerik" jsme s potěšením rozšířili kategorii vozidel o tzv. US Exotic Cars. Ono totiž takové Camaro, Mustang, Corvette či Viper jsou skutečně skvosty za kterými se nejedno oko ohlédne a nejedno srdce pravého motoristy zaplesá.

Přijďte si udělat radost, strávit báječnou sobotu a pokochat se tvary a velikostmi klasických amerických aut. Nabídneme vám hudbu, pivo, grilování, stánky, umělce, budeme vás bavit a jako zlatý hřeb vám předvedeme závodní okruhový speciál Chevrolet Corvette týmu Luka Motorsport.