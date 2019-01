Kufester 2018

Rok 2018 uplynul jako voda a vkročit do roku 2019 s kvalitním drum and bassem a technem je ten nejlepší nápad.

Jako hosté dorazí Jičínský krotitel vinylových desek Caulter Keith, Dandy mladý a talentovaný DJ taktéž z Rumcajsova rajónu a třetím hostem je Xhatum Trutnovský DJ, jehož techno sety jsou vždy velice nápadité a originální. Tyto tři přespolní DJe doplní členové místní party Sunlab.cz a to jmenovitě Wallu a Ice, který si pro tento večer připravil Techno set.

Vstupné je jako vždy dobrovolné.

Akce začíná ve 21:00.

✘ LINEUP ✘

♫ DnB DJs ♫

Caulter Keith /Detonation Sound/

Dandy

Wallu /Sunlab.cz & AniEmp/

♫ Techno DJs ♫

Ice /Sunlab.cz/

Xhatum