Lampionový průvod - staleté kořeny

Zveme malé i velké na tradiční podzimní akci. Průvod se sejde opět v areálu letního kina pod plátnem a zakončen bude na stejném místě. Pro zahřátí teplé nápoje a také lampiony, pro ty co svůj nemají :).

Ptáte se proč „staleté“ kořeny? - Všechno, co roste má kořeny! I děti rostou a mají své kořeny - po rodičích, babičkách a prapradědečcích. Děti jsou ty nejmenší větvičky stromu. Všichni ale žijeme v naší republice, která má také kořeny, aby neuschla a vydržela, když přijde vychřice. Některé kořeny jsou mnohem starší než 100 let. V různých dobách tady žili různí lidé, co našim pra-pra-pra-pradědečkům ukazovali pravdu a tak připravovali - osvěcovali cestu ke vzniku republiky. No a k SETKÁNÍ S NÁRODNÍMI VELIKÁNY A SVÍCENÍ NA CESTU REPUBLICE vás srdečně zveme.