Lanovka slaví 90. narozeniny

Lanová doprava na Černou horu slaví letos 90. narozeniny. Přijďte to oslavit spolu s námi. V sobotu 15. září jsou pro děti na Černé hoře připravené soutěže o dětskou koloběžku Crussis - elektrokola a koloběžky a skipasy do SkiResort Černá hora - Pec. Dospělí si zahrají o vůz Ford od Auto Trutnovna týden i na víkend. Těšit se můžete i na komentované prohlídky o historii lanovky a spoustu aktivit v Dětském parku Kabinka u horní stanice lanovky.

Z narozeninové oslavy sjeďte do Janských Lázní třeba na koloběžce. U dolní stanice lanovky si po celý den můžete vyzkoušet nejnovější vozy Ford ČR od Auto Trutnov.

Po celý víkend - tedy 15. a 16. září jezdí kabinková lanovka Černohorský Express za zvýhodněnou cenu. Děti do 9 let mají jízdné zdarma, pro všechny ostatní platí cena 90 Kč. Celý víkend bude zdarma vstup do Dětského parku Kabinka s trampolínami, lezeckou stěnou, lodičkami, slackline a šlapacími kárami, který najdete hned vedle horní stanice lanovky na Černé hoře. Vstupné na rozhlednu Panorama na Černé hoře bude po celý víkend s 50% slevou