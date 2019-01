Oznamujeme lineup minifestivalu pro příznivce kvalitního bígbítu, rocku, undergroundu a heavy metalu Last Summer 2018, s místem konání na Jestřebí Boudě, tradičně se změnou času 27. 10. 2018.

Zahrají:

Inflagranti - elektrické smyčcové trio s kapelou

Pegas - bigbítová kapela ze Rtyně v Podkrkonoší, jedna ze stálic naší akce zahraje již počtvrté

Iron Maiden - pražský revival legendární kapely nové vlny britského heavy metalu

Plastic People of The Universe - hlavní protagonista českého undergroundu

Vilém Čok & Bypass - punker, který stále občas hraje s Pražským výběrem (ten třeba až příští rok). Na Last Summeru zahrál už v roce 2014, a jeho show je nezapomenutelná ...

Kapacita 100 lidí. Vstupné 390 Kč můžete už dnes poslat na účet 210250956/0600, spolu s Vaším jménem či přezdívkou. A zajistit si tak místo na této jedinečné akci. Stejně jako každý rok bude vyprodáno!