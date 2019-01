Listování s Fulghumem v Trutnově

LiStOvÁnÍ už všichni znáte :) Není třeba víc představovat.

Tentokrát Trutnov navštíví Robert Fulghum a hrát se bude z jeho knihy - Co jsem to proboha udělal?

Představena bude nová kniha - Opravář osudů, která bude na místě ke koupi.

Malé představení od Lukáše Hejlíka:

Americký spisovatel Robert Fulghum se opět vrací do Česka, aby vyjel s projektem LiStOVáNí představit svou novou knihu Opravář osudů.

Uvidíte také divadelní představení z knihy Co jsem to proboha udělal? a pak budete mít možnost si s Robertem Fulghumem popovídat a nechat si podepsat knihy. Několik z jeho titulů bude i na místě výhodně k mání.

Proslulý americký autor zveřejňuje už dlouho na svých stránkách www.robertfulghum.com krátká zamyšl...ení nad věcmi, které ho v životě, při psaní a na cestách potkávají. Robert Fulghum vybral ty nejzajímavější postřehy, příhody a témata a upravil je pro knihu Co jsem to proboha udělal?, a to v duchu knih, kterými se jako spisovatel v 90. letech proslavil.

- účinkují: Věra Hollá a Alan Novotný (alt. Jiří Ressler)

Dámy a pánové, mamá se jistě na co těšit!

Vstupenky budou v prodeji od 4.9.2017 ve Vinotéce mezi řádky (Maxima Gorkého, Trutnov)

Cena: v předprodeji 160,-; na místě 190,-

Před představením na vás bude čekat drobné občerstvení v podobě lahodné kávy z Café Provence, vínečko z Vinotéky mezi řádky a nějaké sladké dobrůtky od Sladkých teček.

Zažijte knihu na prknech, co znamenají svět a tentokrát se vzácnou návštěvou!