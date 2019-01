Markéta Stránská: LeŤ

LeŤ

taneční sólo performerky, choreografky a fyzioterapeutky Markéty Stránské

Nakolik ovlivní naši fyzickou i psychickou stabilitu změna nebo zúžení opěrné báze? Jak nás ovlivní kontakt s určitým limitem? Jak se pak postavíme k novým možnostem? K samotnému hledání, objevování a prozkoumávání neobvyklé, ale možné cesty? Ke změně našich zažitých stereotypů?

Sólové taneční představení choreografky, performerky a fyzioterapeutky Markéty Stránské poukazuje na fakt, že každá odlišnost skýtá obohacující možnosti a jedinečné příležitosti. Tělesné i duševní. Každá překážka je příležitostí a probouzí naši představivost, hravost a tvořivost.

LeŤ - pohybová zkušenost ze života s jednou nohou, jednou protézou a dvěma francouzskými holemi.

interpretace, choreografie: Markéta Stránská

hudba: Jan Kratochvíl

světelný design: Zuzana Režná

kostýmy, scéna: Monika Urbášková

poradci tvůrčího procesu: Lucia Kašiarová, Jean Gaudin, Karine Ponties

produkce: Andrea Švandová

poděkování: Lukáš Houdek, Sára Arnstein

grafický design: Tomáš Bárta

Projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace život umělce, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry a města Hradec Králové.

Koproducent projektu: Studio ALTA

Partneři projektu:

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA

Francouzský institut v Praze

Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla

Společenské centrum Trutnov UFFO

Centrum nezávislej kultury Záhrada

-----------------------------------

FLY!

a dance solo by performer, choreographer and physiotherapist Markéta Stránská

How much does the narrowing of our base of support influence our physical and mental stability? What’s it like to reach a certain limit? How do we face new possibilities, options placed before us? How do we deal with searching for, discovering and exploring a path that may be unusual, but possible? By changing our prevailing stereotypes?

A solo dance performance by choreographer, performer and physiotherapist Markéta Stránská highlights the fact that every divergence offers enriching opportunities and unique avenues, both physical and mental. Every impediment is an occasion to wake up our creativity, playfulness and imagination.

interpretation, choreography: Markéta Stránská

music: Jan Kratochvíl

light design: Zuzana Režná

costume and stage design: Monika Urbášková

creative process advisors: Lucia Kašiarová, Jean Gaudin, Karine Ponties

production: Andrea Švandová

thanks to: Lukáš Houdek, Sára Arnstein graphic design: Tomáš Bárta

Supported by:

Ministry of culture Czech republic, Nadace život umělce, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry and city Hradec Králové.

Co-production: Studio ALTA

Partners:

Centre for choreographic development SE.S.TA

French Institute in Prague

Drak Theatre and The International Institute of Figurative Theatre

Společenské centrum Trutnov UFFO

Centrum nezávislej kultury Záhrada